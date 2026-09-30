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Cómo ver y escuchar Cardinals vs. Giants en la Semana 4

Conoce todas las opciones para ver, escuchar y seguir en vivo por internet el partido de los Arizona Cardinals contra los New York Giants este 4 de octubre de 2026.

Sep 30, 2026 at 10:00 AM
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Los Arizona Cardinals visitan a los New York Giants en MetLife Stadium el domingo 4 de octubre a las 10:00 a. m., hora de Arizona.

ESCUCHA LA TRANSMISIÓN EN ESPAÑOL

  • Latino Mix 100.3 FM KQMR Y TUDN Radio Phoenix 105.1 FM
  • Jesús Quiñónez (play-by-play) e Irving Villanueva (analista)
  • La programación del día del partido comienza a las 8:00 a. m. con "Primera y Diez", seguido de "Conteo Progresivo" a las 9:00 a. m., hora de Arizona.

VE EL PARTIDO EN MÉXICO

En México, puedes ver los partidos de los Cardinals por DAZN.

ESCUCHA LA TACLEADA

Acompaña a Jesús Quiñónez, Rolando Cantú e Irving Villanueva en "La Tacleada", el podcast en español de los Cardinals, con análisis, entrevistas y todo lo que necesitas saber del equipo. Disponible en Spotify, Apple Podcasts y el canal de YouTube de los Arizona Cardinals.

VE EL PARTIDO POR TELEVISIÓN EN ESTADOS UNIDOS — EN INGLÉS

  • CBS
  • Spero Dedes (play-by-play), Adam Archuleta (analista) y Aditi Kinkhabwala (reportera a nivel de cancha)

ESCUCHA LA TRANSMISIÓN DE RADIO EN INGLÉS

  • Arizona Sports 98.7 FM
  • J.P. Shadrick (play-by-play), A.Q. Shipley (analista) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha)
  • La programación del día del partido comienza a las 7:00 a. m., hora de Arizona, con "The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show", seguido de "The Arizona Cardinals Pregame Huddle". Ambos programas repasan el enfrentamiento y las últimas noticias de la jornada en la NFL.
  • "Cardinal Talk", el programa de postpartido con participación de los fans, se transmite inmediatamente después de cada juego.

Consulta la lista completa de estaciones afiliadas a la red de radio de los Cardinals en azcardinals.com/broadcast.

NFL+

Ve partidos de pretemporada en vivo fuera de tu mercado, partidos locales y de horario estelar de temporada regular y postemporada en vivo desde tu teléfono o tableta, repeticiones y más.

Para los fans fuera de Estados Unidos, también está disponible NFL Game Pass International.

LOS CARDINALS EN INTERNET

  • El sitio oficial del equipo en español, azcardinals.com/espanol, ofrece las últimas noticias de los Cardinals, reportajes, entrevistas, videos y episodios de "La Tacleada".

Todos los horarios corresponden a la hora de Arizona.

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