Cómo ver y escuchar Cardinals vs. Giants en la Semana 4

Los Arizona Cardinals visitan a los New York Giants en MetLife Stadium el domingo 4 de octubre a las 10:00 a. m., hora de Arizona.
ESCUCHA LA TRANSMISIÓN EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM KQMR Y TUDN Radio Phoenix 105.1 FM
- Jesús Quiñónez (play-by-play) e Irving Villanueva (analista)
- La programación del día del partido comienza a las 8:00 a. m. con "Primera y Diez", seguido de "Conteo Progresivo" a las 9:00 a. m., hora de Arizona.
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- CBS
- Spero Dedes (play-by-play), Adam Archuleta (analista) y Aditi Kinkhabwala (reportera a nivel de cancha)
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- Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (play-by-play), A.Q. Shipley (analista) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha)
- La programación del día del partido comienza a las 7:00 a. m., hora de Arizona, con "The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show", seguido de "The Arizona Cardinals Pregame Huddle". Ambos programas repasan el enfrentamiento y las últimas noticias de la jornada en la NFL.
- "Cardinal Talk", el programa de postpartido con participación de los fans, se transmite inmediatamente después de cada juego.
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LOS CARDINALS EN INTERNET
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