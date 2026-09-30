Cómo ver y escuchar Cardinals vs. Giants en la Semana 4

Los Arizona Cardinals visitan a los New York Giants en MetLife Stadium el domingo 4 de octubre a las 10:00 a. m., hora de Arizona.

ESCUCHA LA TRANSMISIÓN EN ESPAÑOL

Latino Mix 100.3 FM KQMR Y TUDN Radio Phoenix 105.1 FM

Jesús Quiñónez (play-by-play) e Irving Villanueva (analista)

La programación del día del partido comienza a las 8:00 a. m. con "Primera y Diez", seguido de "Conteo Progresivo" a las 9:00 a. m., hora de Arizona.

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Acompaña a Jesús Quiñónez, Rolando Cantú e Irving Villanueva en "La Tacleada", el podcast en español de los Cardinals, con análisis, entrevistas y todo lo que necesitas saber del equipo. Disponible en Spotify, Apple Podcasts y el canal de YouTube de los Arizona Cardinals.

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CBS

Spero Dedes (play-by-play), Adam Archuleta (analista) y Aditi Kinkhabwala (reportera a nivel de cancha)

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Arizona Sports 98.7 FM

J.P. Shadrick (play-by-play), A.Q. Shipley (analista) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha)

La programación del día del partido comienza a las 7:00 a. m., hora de Arizona, con "The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show", seguido de "The Arizona Cardinals Pregame Huddle". Ambos programas repasan el enfrentamiento y las últimas noticias de la jornada en la NFL.

"Cardinal Talk", el programa de postpartido con participación de los fans, se transmite inmediatamente después de cada juego.

Consulta la lista completa de estaciones afiliadas a la red de radio de los Cardinals en azcardinals.com/broadcast.

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