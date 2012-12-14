Buscando Un Mariscal



Los Cardenales ha probado muchos mariscales desde que Kurt Warner se retiró (desde la esquina inferior izquierda en dirección de las manecillas del reloj): Max Hall, Derek Anderson, John Skelton, Kevin Kolb, Matt Leinart, Ryan Lindley, Rich Bartel.







Kevin Kolb estaba junto a su casillero, la temporada terminó para el mariscal después de ser colocado en la reserva de lesionados el miércoles temprano, hablando sobre el futuro.

Su lugar, al igual que el de muchos compañeros de equipo e incluso entrenadores, está lejos de ser seguro para el 2013. Su posición, por otra parte, será el punto más importante por resolver de cara a la próxima temporada.

"Mi corazón y mi alma están con esta organización y no quiero que eso cambie," dijo Kolb. "Realmente no lo deseo."

Dejando atrás logotipos del equipo, al personal y al futbol – especialmente como se juega hoy en la NFL – todo se inicia con el mariscal de campo. Siempre hay funciones importantes para jugadores claves a la defensiva, linieros ofensivos o corredores que conquistan yardas. Sin embargo, si no existe un juego de calidad por parte del mariscal de campo, incluso la excelencia en esos otros puestos probablemente no representará conseguir las suficientes victorias. Con un juego de calidad del mariscal de campo, un equipo puede incluso superar las deficiencias.

"Tienes que tener a alguien ahí que pueda cubrir otras áreas," dijo el entrenador Ken Whisenhunt después de la derrota del domingo ante los Halcones Marinos.

Se suponía que Kolb sería ese jugador, sin embargo su traslado a la reserva de lesionados el miércoles puso de relieve que sólo ha jugado en 15 de los 32 partidos probables desde que llegó a Arizona. Whisenhunt elogió a Kolb, comentando que la participación de Kolb esta temporada ofreció esperanza a los Cardenales y algo sobre lo cual construir de cara a la próxima temporada.

Whisenhunt no indicó si la salud de Kolb podría convertirse en un factor para decidir qué hacer con él la próxima temporada. Pero el lunes, dijo "uno sabe que se perderán algunos partidos, pero no se puede perder una enorme cantidad."

El novato Ryan Lindley por su parte regresa nuevamente a la alineación titular, aunque su juego todavía tiene que demostrar que eventualmente podría convertirse en un titular sólido. John Skelton, quien se convertirá en agente libre restringido después de la temporada, ni siquiera podría regresar después de sus dificultades en el 2012.

Solucionar la situación de mariscal de campo es en última instancia una parte crucial de cualquier equipo exitoso. Los Leones de Detroit, que visitan el estadio University of Phoenix el domingo, tuvieron que sobrellevar una temporada 0-16 en el 2008. Pero eso les permitió elegir al mariscal de campo Matthew Stafford en el draft del mes de Abril del siguiente año, y Stafford se ha convertido en uno de los mejores mariscales de campo de la liga.

"No tenemos el record que queríamos para este año," dijo el entrenador de los Leones Jim Schwartz, "pero cuando tienes un mariscal de campo como Matthew, vas a estar metido en cada partido que juegues. No todas las semanas tiene su mejor salida, pero con un mariscal de campo franquicia uno será consistente semana tras semana,"

Lo que es más, dijo Schwartz, tener un mariscal de campo bien asentado le permite al cuerpo de entrenadores adaptar la ofensiva alrededor de las fortalezas de ese jugador, y eso crea continuidad.

Los Cardenales siguen buscando eso y así ha sido desde que Kurt Warner se retiró. Aparte de Kolb, Skelton y Lindley, Matt Leinart, Derek Anderson, Max Hall y Richard Bartel han sido considerados para la posición en grados variables. Existe la posibilidad de que los Cardenales podrían considerar al recientemente reclamado Brian Hoyer – quien tomó el lugar de Kolb como tercer mariscal – en algún momento durante los últimos tres partidos.

Whisenhunt ha mencionado varias veces que no es fácil encontrar un mariscal de campo en la NFL, y Schwartz coincidió. Es por eso que había mucha esperanza en Kolb para que fuera la respuesta.

Los Cardenales tienen por ahora una selección en el draft de entre los primeros 10, pero es demasiado pronto para saber dónde exactamente quedarán y si sería mejor utilizarla para elegir un mariscal de campo. Los primeros informes dicen que no hay un mariscal de campo como Andrew Luck o Robert Griffin III, que estará disponible, sin embargo no parece que ninguna posición gana impulso mientras se aproxima el draft como la de mariscal de campo.

Predecir quien en la agencia libre podría valer la pena es también prematuro, ya que algunos jugadores podrían estar disponibles más adelante si los sueltan sus respectivos equipos. Se espera, por ejemplo, que Michael Vick o Alex Smith podrían ser agentes libres, pero ambos están bajo contrato para la próxima temporada por ahora.

Lo mismo ocurre con Kolb, a quien se le deberán pagar cerca de $11 millones en total si todo sigue como hasta ahora en el 2013.

Kolb dijo que aún no ha conversado con los Cardenales sobre el año que viene. Dijo que no estaba seguro si el equipo le pedirá restructurar su contrato.

"Si ese momento llega, hablaremos al respecto," dijo Kolb. "Espero que no suceda. Espero que vean lo que tienen y podamos avanzar hacia una buena temporada baja."

A Kolb le gustaría saber de una manera u otra. Terminó con un nuevo contrato hace tres años en Filadelfia, hace dos temporadas bajas fue negociado con Arizona, y la pasada temporada baja no estaba seguro de lo que sucedería mientras los Cardenales intentaban firmar a Peyton Manning.

"Me gustaría que eso se resolviera, por el bienestar mio y de mi familia," dijo Kolb. (Mi condición) ha sido un tema candente ahora durante tres temporadas bajas consecutivas, así que espero que tengamos algunas conversaciones. Hice un compromiso con este equipo, quiero estar aquí por mucho tiempo, me gustaría hacer grandes cosas aquí y tengo confianza en lo que tenemos aquí."

Los Cardenales sólo desean asegurarse de encontrar a ese mariscal de campo en el que puedan apoyarse por largo tiempo. Por la forma como las cosas se han presentado, Kolb – si regresa – se espera tendrá competencia de cualquier manera, mientras que los Cardenales intentan encontrar una respuesta.