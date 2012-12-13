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El sentir de Dockett y otras notas

Dec 13, 2012 at 05:43 AM

Darnell Dockett participó el miércoles en el programa "Bickley y MJ" que se trasmite por XTRA 910 para hablar sobre su más reciente jaleo. ¿En pocas palabras? "No es mi intención marcharme," dijo Dockett, e insistió en que no le expresó a nadie su deseo de ser intercambiado. Dicho esto, también señaló que no quería estar en ningún lugar en el que no era requerido – No suena como algo posible que alguien en la organización de los Cardenales le haya dicho que no lo quieren, pero de nuevo, las emociones han alcanzado altos niveles.

Aspectos destacados de los comentarios de Dockett:

– "Esas no fueron mis palabra o mi idea de ser intercambiado o la gente pensando que podría ser intercambiado o a salir con eso o decir tal cosa. Nunca dije eso. Al final del día, nunca estaré en ningún lugar donde no sea requerido o no voy a estar en un lugar donde me traten injustamente. Cosas como esas. Quiero ser feliz. Juego con pasión, doy todo lo que tengo en el terreno de juego."

– Sobre su reacción cuando le dijeron en la banda que permitiera a los Jets anotar el touchdown: "En ese momento no sabía lo que estaba pasando. Realmente no pensé en eso. Simplemente no tengo una actitud de "rajón." Ya que me lo explicaron muy rápido, yo no quería ser parte de eso. Nuestros entrenadores defensivos lo recalcaron toda la semana, 'No permitas que el rival anote, no permitas que el rival anote.' Eso está incrustado en mí. ... En ese momento, mirando hacia atrás, probablemente pude haber hecho algo diferente, pero no tengo remordimiento de lo que hice."

– Sobre limar asperezas con el entrenador Ken Whisenhunt: "Tal vez al final de la temporada vamos a platicar, pero en este preciso momento, mi objetivo principal es salir y jugar intensamente. Ese es mi objetivo principal. En lo que se refiere a una conversación sobre si estaré aquí o una conversación sobre nuestra relación, realmente no es mi preocupación en este momento. Él tiene un trabajo que hacer, yo tengo un trabajo que hacer. Pienso que los dos estamos frustrados por estar en medio de una racha de nueve derrotas consecutivas."

– Nadie va a discutir que la ofensiva de los Cardenales ha sido totalmente deficiente. Pero FootballOutsiders.com, que mide los DVOA (básicamente un sistema para comparar a las unidades y a los jugadores con las unidades y los jugadores promedio), señala que los Cardenales no están entre los peores de los que ellos han analizado, e incluso hacen notar que en relación a estas mediciones, los Cardenales batallaron más en el 2010 a lo largo de 14 semanas. Es una lectura interesante.

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