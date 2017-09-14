Un Comité Para Respaldar A David Johnson

Kerwynn Williams corredor de Cardenales será titular ante Colts.
David Johnson es tan bueno y tan versátil que quizá se ocupen tres Cardenales para remplazarlo.
Con el estelar corredor de Cardenales fuera de acción por algunos meses derivado de una muñeca dislocada, el entrenador Bruce Arians dijo que será un comité de corredores quienes participen a la ofensiva.
Kerwynn Williams será titular, Andre Ellington a la expectativa de participar durante situaciones de tercera oportunidad. Chris Johnson, quien fue recortado antes del inicio de la temporada, fue traído de regreso el martes y se espera que tenga acarreos el domingo ante Colts.
Williams, quien permanecerá como especialista regresando patadas de despejes y entrega, promedia en su carrera 5.4 yardas por acarreo aunque nunca se le ha otorgado un rol tan importante a estas instancias tempraneras de la temporada. Ha sido recortado en múltiples ocasiones en el pasado aunque ha trabajado para quedarse en el plantel de Arizona y ahora tiene la oportunidad en sus manos
"Si las cosas salen mal en parte de tu carrera o si otras personas te miran de cierta manera, no creo que sea algo por lo que debas preocuparte," dijo Williams. "Si hay algo que se ha mantenido constante en mi carrera es que siempre he tenido confianza en mí mismo."
Chris Johnson dijo estar sorprendido cuando Cardenales lo recortaron al momento de elegir la lista de 53. Se le preguntó si sentía algún resentimiento hacia la organización por recortarlo.
"Es amargo ser recortado, punto," expresó Johnson. "Siendo el tipo de jugador que soy. Fue inesperado, nunca pensé que sucedería. Por supuesto hay un sabor amargo, pero no podía vivir con eso. Solo me aseguré de mantenerme en forma para estar listo para cuando tuviera una oportunidad en puerta."
Chris Johnson tuvo 814 yardas en 11 partidos para Cardenales en 2015 después de enfrentar un año plagado de lesiones que lo marginaron en 2016.
"No estoy seguro (de cual será mi rol)," dijo Johnson. "Solo trato de ayudar al equipo a ganar. Donde pueda ayudar, voy a ayudar."
Williams, Johnson y Ellington tienen diferentes fortalezas, que pudieran ser mezcladas y acoplarse dependiendo de la situación. Los tres tienen vasta experiencia en la NFL para conseguirlo.
"Todos hemos estado en esta posición en algún momento de nuestra carrera," dijo Williams. "Es enorme tener a tres hombres en vez de tener a uno solo, tres hombres que están preparados para jugar y listos para contribuir en lo que se requiera."
BUCANNON REGRESA A LAS PRACTICAS
El apoyador 'money' Deone Bucannon (tobillo) regresó a entrenar el miércoles con limitaciones. Arians dijo que Bucannon se vio bien.
Solo debemos integrarlo de regreso con calma," señaló Arians.
El tackle defensivo Robert Nkemdiche (pantorrilla) entró con limitaciones pero entrenará de lleno el jueves. Los Cardenales que no entrenaron fueron; el receptor John Brown (cuádriceps), el linebacker Karlos Dansby (espinilla), el ala cerrada Jermaine Gresham (costillas), el tackle D.J. Humphries (rodilla) y el guardia Mike Iupati (tríceps).
Por Colts, el mariscal de campo Andrew Luck (hombro) no entrenó y estará fuera de acción para el partido del domingo. Otros que no entrenaron por Indianápolis fueron; el esquinero Vontae Davis (ingle), el centro Ryan Kelly (pie), y los linebackers Antonio Morrison (codo) y Anthony Walker (tendón de la corva)
Darius Buttler safety de Colts (tendón de la corva), el receptor Chester Rogers (tendón de la corva), el guardia Ian Silberman (abdomen), el tackle Jeremy Vujnovich (tobillo) y el tackle nariz Al Woods (rodilla) entrenaron de forma limitada.
D.J. FOSTER REGRESA A ARIZONA
Cardenales firmó a D.J. Foster de la escuadra de entrenamientos de Patriots el martes. Es un regreso a casa para el corredor que inició su carrera en la preparatoria Saguaro y en la Universidad Estatal de Arizona.
"Mientras crecía, este es el equipo que yo seguía," dijo Foster. "Siendo un joven originario de la localidad, cada semana eran los juegos de Cardenales los que veía. Definitivamente es una bendición ser parte de esta organización. Solo quiero llegar, trabajar duro y contribuir."
Foster dijo que vio en las noticias acerca de la lesión de Johnson y poco tiempo después recibió una llamada de su agente para hacerle saber el interés de Cardenales.
"En cuestión de una hora, estaba empacando mis cosas y luego rumbo al aeropuerto," expresó Foster "Estaba emocionado."
Foster figura como inactivo hasta que logre ponerse al día con el libro de jugadas.
"Aprende demasiado rápido," dijo Arians. "Veremos qué es lo que hace en equipos especiales ya que es ahí donde se pondrá más rápido al tanto para el día de juego (lista de activos). Es difícil manejar a cinco corredores."
SCOOBY WRIGHT DE NUEVO A LA ESCUADRA DE ENTRENAMIENTO
El apoyador Scooby Wright fue contratado nuevamente el miércoles para la escuadra de entrenamiento. Estuvo inactivo la semana pasada en la derrota frente a Lions y recortado del plantel activo el lunes.
Images from the first practice of Colts week, including new running back D.J. Foster