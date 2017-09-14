Un Comité Para Respaldar A David Johnson

Williams, quien permanecerá como especialista regresando patadas de despejes y entrega, promedia en su carrera 5.4 yardas por acarreo aunque nunca se le ha otorgado un rol tan importante a estas instancias tempraneras de la temporada. Ha sido recortado en múltiples ocasiones en el pasado aunque ha trabajado para quedarse en el plantel de Arizona y ahora tiene la oportunidad en sus manos

"Si las cosas salen mal en parte de tu carrera o si otras personas te miran de cierta manera, no creo que sea algo por lo que debas preocuparte," dijo Williams. "Si hay algo que se ha mantenido constante en mi carrera es que siempre he tenido confianza en mí mismo."

Chris Johnson dijo estar sorprendido cuando Cardenales lo recortaron al momento de elegir la lista de 53. Se le preguntó si sentía algún resentimiento hacia la organización por recortarlo.

"Es amargo ser recortado, punto," expresó Johnson. "Siendo el tipo de jugador que soy. Fue inesperado, nunca pensé que sucedería. Por supuesto hay un sabor amargo, pero no podía vivir con eso. Solo me aseguré de mantenerme en forma para estar listo para cuando tuviera una oportunidad en puerta."

Chris Johnson tuvo 814 yardas en 11 partidos para Cardenales en 2015 después de enfrentar un año plagado de lesiones que lo marginaron en 2016.

"No estoy seguro (de cual será mi rol)," dijo Johnson. "Solo trato de ayudar al equipo a ganar. Donde pueda ayudar, voy a ayudar."

Williams, Johnson y Ellington tienen diferentes fortalezas, que pudieran ser mezcladas y acoplarse dependiendo de la situación. Los tres tienen vasta experiencia en la NFL para conseguirlo.

"Todos hemos estado en esta posición en algún momento de nuestra carrera," dijo Williams. "Es enorme tener a tres hombres en vez de tener a uno solo, tres hombres que están preparados para jugar y listos para contribuir en lo que se requiera."

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