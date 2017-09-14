 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Un Comité Para Respaldar A David Johnson

Notas: Al parecer será un ataque de tres cabezas; Bucannon entrena; Foster regresa a casa

Sep 14, 2017 at 03:04 AM
RBNotesMAIN.jpg


Kerwynn Williams corredor de Cardenales será titular ante Colts.


David Johnson es tan bueno y tan versátil que quizá se ocupen tres Cardenales para remplazarlo.

Con el estelar corredor de Cardenales fuera de acción por algunos meses derivado de una muñeca dislocada, el entrenador Bruce Arians dijo que será un comité de corredores quienes participen a la ofensiva.

Kerwynn Williams será titular, Andre Ellington a la expectativa de participar durante situaciones de tercera oportunidad. Chris Johnson, quien fue recortado antes del inicio de la temporada, fue traído de regreso el martes y se espera que tenga acarreos el domingo ante Colts.

Williams, quien permanecerá como especialista regresando patadas de despejes y entrega, promedia en su carrera 5.4 yardas por acarreo aunque nunca se le ha otorgado un rol tan importante a estas instancias tempraneras de la temporada. Ha sido recortado en múltiples ocasiones en el pasado aunque ha trabajado para quedarse en el plantel de Arizona y ahora tiene la oportunidad en sus manos

"Si las cosas salen mal en parte de tu carrera o si otras personas te miran de cierta manera, no creo que sea algo por lo que debas preocuparte," dijo Williams. "Si hay algo que se ha mantenido constante en mi carrera es que siempre he tenido confianza en mí mismo."

Chris Johnson dijo estar sorprendido cuando Cardenales lo recortaron al momento de elegir la lista de  53. Se le preguntó si sentía algún resentimiento hacia la organización por recortarlo.

"Es amargo ser recortado, punto," expresó Johnson. "Siendo el tipo de jugador que soy. Fue inesperado, nunca pensé que sucedería. Por supuesto hay un sabor amargo, pero no podía vivir con eso. Solo me aseguré de mantenerme en forma para estar listo para cuando tuviera una oportunidad en puerta."

Chris Johnson tuvo 814 yardas en 11 partidos para Cardenales en 2015 después de enfrentar un año plagado de lesiones que lo marginaron en 2016.

"No estoy seguro (de cual será mi rol)," dijo Johnson. "Solo trato de ayudar al equipo a ganar. Donde pueda ayudar, voy a ayudar."

Williams, Johnson y Ellington tienen diferentes fortalezas, que pudieran ser mezcladas y acoplarse  dependiendo de la situación. Los tres tienen vasta experiencia en la NFL para conseguirlo.

"Todos hemos estado en esta posición en algún momento de nuestra carrera," dijo Williams. "Es enorme tener a tres hombres en vez de tener a uno solo, tres hombres que están preparados para jugar y listos para contribuir en lo que se requiera."

BUCANNON REGRESA A LAS PRACTICAS

El apoyador 'money' Deone Bucannon (tobillo) regresó a entrenar el miércoles con limitaciones. Arians dijo que Bucannon se vio bien.

Solo debemos integrarlo de regreso con calma," señaló Arians.

El tackle defensivo Robert Nkemdiche (pantorrilla) entró con limitaciones pero entrenará de lleno el jueves. Los Cardenales que no entrenaron fueron; el receptor John Brown (cuádriceps), el linebacker Karlos Dansby (espinilla), el ala cerrada Jermaine Gresham (costillas), el tackle D.J. Humphries (rodilla) y el guardia Mike Iupati (tríceps).

Por Colts, el mariscal de campo Andrew Luck (hombro) no entrenó y estará fuera de acción para el partido del domingo. Otros que no entrenaron por Indianápolis fueron; el esquinero Vontae Davis (ingle), el centro Ryan Kelly (pie), y los linebackers Antonio Morrison (codo) y Anthony Walker (tendón de la corva)

Darius Buttler safety de Colts (tendón de la corva), el receptor Chester Rogers (tendón de la corva), el guardia Ian Silberman (abdomen), el tackle Jeremy Vujnovich (tobillo) y el tackle nariz Al Woods (rodilla) entrenaron de forma limitada.

D.J. FOSTER REGRESA A ARIZONA

Cardenales firmó a D.J. Foster de la escuadra de entrenamientos de Patriots el martes. Es un regreso a casa para el corredor que inició su carrera en la preparatoria Saguaro y en la Universidad Estatal de Arizona.

"Mientras crecía, este es el equipo que yo seguía," dijo Foster. "Siendo un joven originario de la localidad, cada semana eran los juegos de Cardenales los que veía. Definitivamente es una bendición ser parte de esta organización. Solo quiero llegar, trabajar duro y contribuir."

Foster dijo que vio en las noticias acerca de la lesión de Johnson y poco tiempo después recibió una llamada de su agente para hacerle saber el interés de Cardenales.

"En cuestión de una hora, estaba empacando mis cosas y luego rumbo al aeropuerto," expresó Foster "Estaba emocionado."

Foster figura como inactivo hasta que logre ponerse al día con el libro de jugadas.

"Aprende demasiado rápido," dijo Arians. "Veremos qué es lo que hace en equipos especiales ya que es ahí donde se pondrá más rápido al tanto para el día de juego (lista de activos). Es difícil manejar a cinco corredores."

SCOOBY WRIGHT DE NUEVO A LA ESCUADRA DE ENTRENAMIENTO

El apoyador Scooby Wright fue contratado nuevamente el miércoles para la escuadra de entrenamiento. Estuvo inactivo la semana pasada en la derrota frente a Lions y recortado del plantel activo el lunes.

Practicing For The Colts

Images from the first practice of Colts week, including new running back D.J. Foster

RB D.J. Foster
1 / 17

RB D.J. Foster

$LB Deone Bucannon
2 / 17

$LB Deone Bucannon

CBs Justin Bethel (28) and Patrick Peterson
3 / 17

CBs Justin Bethel (28) and Patrick Peterson

RB T.J. Logan
4 / 17

RB T.J. Logan

LB Markus Golden
5 / 17

LB Markus Golden

DL Frostee Rucker
6 / 17

DL Frostee Rucker

S Tyrann Mathieu
7 / 17

S Tyrann Mathieu

TE Ifeanyi Momah and QB Carson Palmer
8 / 17

TE Ifeanyi Momah and QB Carson Palmer

No Title
9 / 17
TE Troy Niklas
10 / 17

TE Troy Niklas

LB Chandler Jones
11 / 17

LB Chandler Jones

QB Carson Palmer
12 / 17

QB Carson Palmer

LB Haason Reddick
13 / 17

LB Haason Reddick

WR John Brown
14 / 17

WR John Brown

Special teams work
15 / 17

Special teams work

CB Tramon Williams
16 / 17

CB Tramon Williams

T Jared Veldheer (68) and G Evan Boehm (70)
17 / 17

T Jared Veldheer (68) and G Evan Boehm (70)

Advertising
This Ad will close in 3


This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

news

Una videollamada ayudó a traer a Gardner Minshew a Arizona

La conexión entre Minshew y Mike LaFleur comenzó años antes de coincidir con los Cardenales.

news

LaFleur enciende la competencia durante los OTA's

El nuevo entrenador en jefe pone a competir a los Cardenales desde el primer día

news

Arranca la Fase OTA's en el Nido

Cardenales comenzó una nueva etapa de preparación rumbo a la temporada 2026

news

Cardenales Revelan su Calendario 2026

Arizona Ya Conoce su Camino en 2026

news

Cardenales abrirá la temporada 2026 en contra de los Chargers

Los Reencuentros de Mike LaFleur en la Semana 1

news

Chase Bisontis listo para hacer lo que sea necesario

El liniero ofensivo habló sobre su versatilidad, la motivación que le dejó una infancia difícil y su enfoque en ayudar al equipo desde el primer día.

news

Novatos con Actitud

El Rookie Class 2026 dejó gratas impresiones en lo que es su Primera Chamba en la NFL

news

Carson Beck llega a los Cardenales listo para aprender y competir

El quarterback habló sobre su mentalidad, su recuperación y el inicio de su carrera profesional en Arizona.

news

Jeremiyah Love: lo que hemos aprendido en su primera semana con los Cardenales

El pick número 3 del Draft NFL 2026 comienza a mostrar su historia, mentalidad y versatilidad en su primera semana con el equipo

news

Roy Lopez conecta con la afición de Cardenales en la CDMX

Roy Lopez visitó la CDMX para convivir con aficionados y anunciar la cuarta ronda desde Manos que Sanan.

news

LaFleur marca el tono en su primera reunión con los Cardinals

El nuevo entrenador en jefe dejó claras sus expectativas ante el equipo, destacando liderazgo, claridad y un enfoque en los detalles desde el primer día.

news

Mike LaFleur deja clara su visión rumbo al Draft de la NFL

Advertising