Versatilidad De David Carter Ayuda A Cardales



El liniero defensivo David Carter ingresando al campo durante la presentación el pasado fon de semana antes del partido contra Leones.







Los Cardenales saben a quien llamar cuando un liniero defensivo es requerido.

David Carter.

En las últimas cinco semanas, se ha establecido como un remplazo factible en las tres posiciones de la línea defensiva. Contra Atlanta y San Luis, Carter inició en lugar de Calais Campbell como ala defensiva. Dos semanas más tarde en Seattle, remplazó a Darnell Dockett como tackle defensivo y la semana pasada contra los Leones de Detroit, Carter ingresó en lugar del lesionado Dan Williams como tackle nariz. Ha intensificado en la segunda mitad de la temporada, pero Carter no siempre había logrado ser tan versátil. Luego de salir de UCLA donde fue tackle nariz la idea de jugar en los extremos era una pesadilla de enormes proporciones.

"Al principio, yo pensaba, 'Caramba, es tan diferente jugar extremo a jugar nariz,'" dijo Carter. "Y ahora todo es igual. Misma mentalidad de buscar el balón, velocidad de la mano. Es fácil a partir de ahí."

Ocho de las 13 tackleadas que tiene Carter las ha conseguido en partidos que ha iniciado, incluyendo una marca personal de cinco en Seattle.

Los entrenadores de los Cardenales empezaron a moverlo a diferentes posiciones de la línea después que se dieron cuenta de que es más rápido que un tackle nariz promedio. Y a pesar de su renuencia a aceptar su versatilidad, Carter se ha dado cuenta "cuanto más puedas hacer" – un mantra que se repite a menudo en los vestidores de la NFL – son palabras para vivirse.

"Me convierte en un jugador más valioso el hecho de poder jugar tackle nariz, ala izquierda y derecha porque algunos no pueden jugar el extremo izquierdo y otros no pueden jugar extremo derecho," dijo Carter. "Puedo jugar en ambos lados y puedo jugar como tackle nariz."

WALKER VISLUMBRA OPORTUNIDAD

Reggie Walker tal vez no tenga que presionar más para conseguir tiempo de juego.

El apoyador de cuarto año tuvo una marca de temporada participando en 51 jugadas el domingo después de que Quentin Groves salió del partido con una lesión en el pie. Qué tanto Walker pueda jugar esta semana dependerá del progreso de Groves. Groves entrenó de manera limitada el miércoles.

"Está haciendo buen trabajo en el esquema sobre lo que le estamos pidiendo," dijo el entrenador Ken Whisenhunt. "Ha sido una muy buena bendición poder llenar la posición de linebacker externo cuando hemos tenido algunos problemas con lesiones, así que felicitaciones a Reggie."

Walker tuvo tres tackleadas y apresuró en dos ocasiones al mariscal el domingo ante los Leones, pero no ha reparado mucho en el incremento de su tiempo de juego.

"Todo el tiempo he pensado que las expectativas que tienen sobre mi siempre han sido muy elevadas," dijo Walker. "Se siente casi lo mismo."

LINDLEY NO SIENTE PRESIÓN POR HOYER

El mariscal de campo novato Ryan Lindley no siente que el recién adquirido mariscal de campo Brian Hoyer le esté pisando los talones. Hoyer fue firmado la semana pasada después de que los Cardenales colocaron a Kevin Kolb en la reserva de lesionados por el resto de la temporada.

Acarrear tres mariscales de campo es común para los equipos alrededor de la NFL. Hoyer estuvo inactivo el domingo contra los Leones. Aunque las convocatorias para que Hoyer jugara habrían sido mucho más fuertes esta semana si los Cardenales hubieran perdido, Lindley no se siente amenazado por la adición de otro mariscal de campo.

"Está en mí a salir y desempeñarme," dijo Lindley. "No voy a realizar un mejor trabajo por el hecho de que traigan a otros mariscales de campo. Tienes que salir a jugar tu juego y dejar que las fichas caigan donde deban caer."

TRIO DE CARDENALES PIERDEN ENTRENAMIENTO

Los Cardenales estuvieron sin el receptor abierto Early Doucet (conmoción cerebral), el safety Rashad Johnson (tendón de la corva) y el safety James Sanders (pantorrilla) en la práctica del miércoles.

Entrenaron de forma limitada el ala defensivo Calais Campbell (pantorrilla), el guardia Mike Gibson (pantorrilla), el linebacker Quentin Groves (pie), el ala cerrada Rob Housler (rodilla), el tackle Nate Potter (tobillo), el fullback Anthony Sherman (rodilla) y ala defensiva Ronald Talley (tobillo).