David Johnson A Reserva De Lesionados Chris Johnson Regresa

Cardenales contrataron de nuevo al corredor veterano Chris Johnson luego de colocar a David Johnson en la reserva de lesionados.
Con la segunda opinión de los medicos confirmando la primera acerca de la muñeca dislocada de David Johnson, el estelar corredor fue colocado en la lista de reservas lesionados este martes.
En su lugar, Cardenales ha traído de nuevo al corredor veterano Chris Johnson, quien había sido recortado al final de la pretemporada.
El entrenador Bruce Arians dijo el lunes que Chris Johnson era una opción si David Johnson quedaba fuera. Cardenales además agregaron al corredor D.J. Foster de la escuadra de entrenamiento de Patriots. Foster ex-alumno de la Universidad Estatal de Arizona, creció en los alrededores del Valle del Sol y asistió a la preparatoria Saguaro en Scottsdale.
Cardenales recortó al tackle Ulrick John ya que era necesario hacer espacio en el equipo para Foster.
David Johnson podría eventualmente regresar esta temporada, dependiendo de múltiples factores – su rehabilitación, además la manera cómo se desarrolle la temporada para el equipo.
La recuperación de la cirugía en la muñeca de Johnson se calcula que tomará entre 8 y 12 semanas. Aunque deberá estar mínimo ocho semanas en la lista de reservas lesionados, es el tiempo mínimo permitido para que regrese un jugador al campo, la fecha tentativa sería en todo caso el 7 de Noviembre. Cardenales recibirán a Seahawks dos días después en la función del "Thursday Night" y después realizarán una visita a Houston el 19 de Noviembre.
La adición de Chris Johnson deja un cuadro de corredores bien surtido. Él era quien presuntamente sería el respaldo de David Johnson, sin embargo, Andre Ellington jugó de maravilla durante el campamento de entrenamiento y se quedó con su lugar. Kerwynn Williams estaba proyectado para ser el respaldo de Johnson.
La manera como serán utilizados los cinco corredores – incluido el corredor para distancias cortas Elijhaa Penny – está aún por determinarse. Ellington dijo el lunes que habrá una conversación al respecto de las nuevas funciones.
Cardenales además contrató de nuevo al tackle Givens Price a la escuadra de entrenamiento y recortó a dos otros de esta unidad: el esquinero Ryan Lewis y al corredor James Summers. Dejando dos puestos vacantes en la escuadra de entrenamiento.
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