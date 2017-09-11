Día Áspero Para Cardenales En Detroit



David Johnson corredor de Cardenales atrapa el balón antes del acarreo para touchdown de Kerwynn Williams justo antes de que Johnson se lesionara la muñeca en la derrota 35-23 ante Lions.







DETROIT – Bruce Arians fue claro, al decir "este no es el inicio que queríamos," y para un entrenador que se caracteriza por ser directo en sus palabras, no pudo haber sido más acertado.

En un partido donde Lions de Detroit no lograban conectarse durante la primera mitad, Cardenales no fueron capaces de aprovechar ese regalo, resultando eventualmente en una derrota 35-23 en el estadio Ford Field, la ofensiva tuvo un inicio flojo, el mariscal de campo Carson Palmer lanzó tres intercepciones, y las lesiones lo socavaron.

"Siempre que pierdes, estás infeliz," dijo el apoyador Markus Golden. "Tenemos simplemente que regresar con todo."

Quiénes estarán de regreso es una pregunta por ahora. El corredor David Johnson, quien se quedó corto a 9 yardas de las 100 combinadas, soltó el balón en el tercer periodo cuando Cardenales tenía ventaja de 17-9. Y no solo les permitió una marcha corta de anotación a Lions, sino que además Johnson se lastimó la muñeca en la jugada y ya no regresó.