Turno Para Hoyer Mientras Cardenales Caen Ante Chicago



El mariscal de campo Brian Hoyer lanza pase durante la derrota del domingo 28-13 ante los Osos.







La búsqueda de mariscal de campo para los Cardenales de Arizona será un tema muy importante a tratar durante la temporada baja. ¿Qué sucederá en lo que resta de la temporada del 2012?

Los Cardenales volvieron a sufrir otra derrota este domingo en contra de los Osos de Chicago con un marcador de 28-13 en el que fue el último partido de los pájaros rojos en su casa, en el Estadio University of Phoenix. El tema de Mariscal de campo sigue siendo tema de discusión y vuelve a acaparar la atención.

"Es difícil ¿no?", Dijo el entrenador Ken Whisenhunt. "Lo dije antes, no estamos consiguiendo la producción necesaria en esa posición y es difícil ganar en esta liga cuando no estamos bien afianzados en esa posición".

Los Osos (9-6) empezaron el ataque ofensivo de manera contundente, gracias a un balón suelto de Beanie Wells en su propia yarda 1, y después Chicago tuvo un regreso de intercepción para una anotación. Eso era todo lo que necesitaba el equipo de los Osos. La ofensiva de los Cardenales sigue teniendo serios problemas para anotar, incluyendo solo 3 puntos en dos ataques dentro de la yarda 40 del rival Chicago.

"Siempre que tengamos el ovoide tenemos que conseguir puntos a como dé lugar", dijo el receptor estelar de Arizona Larry Fitzgerald, cuyas 8 recepciones para 111 yardas le dio su primer juego de 100 yardas desde la tercera semana de la temporada 2012.

"Queremos ser capaces de sacar provecho " añadió Fitzgerald.

El único touchdown del juego para los Cardenales llegó tarde, cuando Adrian Wilson jugando quizá, su último partido en casa en el estadio de la Universidad de Phoenix bloqueó un gol de campo y su compañero de equipo Justin Bethel la recogió y corrió 82 yardas para llegar a la zona prometida y conseguir el touchdown.

Pero simplemente a los Cardenales no les alcanzó y volvieron a cargar con la derrota, no fue suficiente.

Desde que Kevin Kolb salió lesionado por un fuerte golpe en las costillas que le puso fin a su temporada, Los Cardenales han usado a John Skelton, Ryan Lindley y este domingo a Brian Hoyer como mariscales de campo, se han utilizado en total 4 mariscales de campo en esta temporada. Entre los últimos tres, solo han lanzado dos pases para anotación. En total, se llevan contadas 15 intercepciones en 9 partidos, ningún equipo puede darse el lujo de tener estos números.

John Skelton estuvo inactivo el domingo, el coach Ken Whisenhunt dijo que había esperado tener a los 3 mariscales de campo activos, pero las lesiones le obligaron a tomar una decisión, tenía al nuevo Mariscal de los pájaros Hoyer activo. Lindley en realidad había estado produciendo más que el mariscal de campo de los Osos de Chicago Jay Cutler, pero fue enviado a la banca cuando lanzó su intercepción que llevara a la postre al esquinero Charles Tilman devuelta para un touchdown de 10 yardas para una ventaja de 28-6.

Entró Hoyer, quién se veía muy seguro de si mismo y preciso teniendo en cuenta que acababa de ingresar a la alineación apenas hace dos semanas. No tuvo buena fortuna pues también se llevó una intercepción.

"En Nueva Inglaterra no he tenido muchas oportunidades de conseguir jugadas, estoy tratando de trabajar en el juego. Dijo Hoyer quién completó 11 de 19 pases posibles para 105 yardas.

Hoyer dijo que no sabía aun si tendría la oportunidad de ser el cuarto mariscal de campo en iniciar. Lindley, quién terminó con 17 pases completos de 30 disponibles para 141 yardas, no se inmutó por el cambio, llamando a la situación como "un curso intensivo de aprendizaje en esta temporada".

Cutler no tuvo tampoco un buen día, pero eso no es nada extraño contra la defensa de los Cardenales de Arizona. Culter completó 12 pases de 26 posibles para 146 yardas. Al final del encuentro se notó una baja sustancial en el juego defensivo de los Cardenales.

"Defensivamente tenemos mucho corazón" dijo Adrian Wilson. "Tenemos un montón de muchachos jugando el uno para el otro, no tenemos a ningún jugador que se dé por vencido nunca. Se puede hablar de la debacle de Seattle todo lo que quieras pero jamás nos daremos por vencidos en este juego, nunca" afirmó Wilson de manera contundente.

Whisenhunt no nombraría a un titular para el final de la temporada en contra de San Francisco que se juega el próximo domingo en la bahía argumentando que sigue esa posición en "proceso". John Sketon es un candidato poco probable y Hoyer parece lógico, pero aún no se establece nada.

Los Cardenales de Arizona enfrentarán a un San Francisco que debe ganar para asegurar la NFC Oeste si los 49ers terminan perdiendo en Seattle la noche del domingo.

Pero en conclusión quién sea el mariscal de campo que enfrente a un peligroso y talentoso San Francisco tendrá que trabajar fuerte y esforzarse al máximo, deben de trabajar con lo que tienen una semana mas.