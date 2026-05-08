Carson Beck llega a los Cardenales listo para aprender y competir

No es algo que se ve todos los días, un jugador saludando personalmente a cada miembro de la prensa después de terminar su conferencia. Eso fue precisamente lo que hizo Carson Beck tras su primera aparición ante los medios en el Dignity Health Arizona Cardinals Training Center.

Pero antes de ese gesto, el nuevo mariscal de campo ya había dejado una buena impresión dentro del cuarto. Beck habló con madurez y seguridad sobre el inicio de su carrera en la NFL.

Seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL 2026, Beck llega con experiencia importante a nivel colegial. Aun así, dejó claro que su enfoque principal será seguir aprendiendo.

"Cada día será una experiencia de aprendizaje. Incluso si en algún momento llego a ser el titular, uno nunca deja de aprender a través de los partidos, las prácticas y las reuniones."

Beck también reconoció que, aunque todo quarterback quiere estar en el terreno de juego, primero debe enfocarse en adaptarse al equipo y al sistema.

"Lo más importante es llegar al edificio, reunirme con los entrenadores, estudiar el playbook, conocer a mis compañeros, construir relaciones y empezar a conectar con ellos siendo yo mismo."

Además, Beck dijo que quiere disfrutar el proceso mientras continúa desarrollándose como jugador.

"Mi meta es mejorar cada día, y si sigo haciendo eso, veremos hasta dónde me puede llevar."

El quarterback llega a Arizona después de disputar múltiples partidos importantes en el futbol americano colegial. La temporada pasada llevó a Miami a competir por el campeonato colegial, consolidándose como uno de los quaterbacks más reconocidos de su generación.

Su camino también ha incluido momentos difíciles, como la lesión del ligamento colateral cubital que sufrió durante su etapa universitaria. Beck reconoció que la recuperación representó uno de los retos más complicados de su carrera.

"Mentalmente fue una batalla constante. Como quarterback, probablemente es una de las peores lesiones que puedes sufrir."

El mariscal de campo explicó que durante su rehabilitación tuvo que aprender a confiar en el proceso, incluso en los momentos más frustrantes.

"Pasaban los meses y todavía no podía lanzar un balón. Fue difícil mentalmente, pero tenía que seguir trabajando todos los días."

Sin embargo, Beck considera que la experiencia lo ayudó a crecer tanto dentro como fuera del terreno de juego, preparándolo para esta nueva oportunidad.