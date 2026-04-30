Roy Lopez conecta con la afición de Cardenales en la CDMX

Imagina que estás en tu restaurante favorito, donde ves los juegos de la NFL, y de pronto llega un jugador de tu equipo… eso fue exactamente lo que vivieron los aficionados de los Cardenales durante el watch party del NFL Draft 2026 en la Ciudad de México.
Mientras todos celebraban la selección de Jeremiyah Love con el pick número 3, apareció Roy Lopez para unirse a los festejos.
Con una sonrisa, el tackle defensivo saludó a los presentes y recorrió el lugar mesa por mesa, tomándose el tiempo para conectar con los aficionados. Se aseguró de que todos se fueran con una foto o un autógrafo.
"Llegar al draft party y ver el lugar completamente lleno de aficionados de los Cardenales fue increíble", comentó Lopez. "Escuchar desde hace cuántos años son fans, incluso generaciones… una señora me decía que es fan por su papá, que lo sigue desde los años 70".
El recibimiento también se hizo notar en los detalles.
"Que te den regalos habla de lo mucho que lo aprecian. No es solo venir, saludar e irte. Los Cardenales han puesto mucho tiempo y esfuerzo en estar aquí, y la gente lo valora", agregó.
Dos días después, la visita continuó en un escenario muy distinto.
En la casa hogar de la fundación Manos que Sanan, Lopez convivió con niños y familias en un ambiente más cercano. Un espacio que apoya a familias con niños que luchan contra el cáncer y que, por un día, se convirtió en sede de una celebración.
Ese día también coincidió con un momento especial. Un niño que había pasado más de 100 días en aislamiento por su tratamiento pudo salir por primera vez, justo cuando se realizaba el evento del Draft.
Formó parte de la convivencia y del ambiente del lugar. Lopez estuvo presente durante ese momento, compartiendo con él y con los demás niños.
Ahí, acompañado por más de 130 jugadores locales de flag football y sus familiares, fue el encargado de anunciar la selección de cuarta ronda de los Cardenales.
Con el pick 104, Arizona eligió a Kaleb Proctor. Al terminar el anuncio, el lugar se llenó de emoción.
Después vinieron más fotos y autógrafos, pero también un momento distinto. En colaboración con el artista Uneg, López participó en la creación de un mural dentro de la casa hogar, con la intención de dejar algo permanente para los niños.
La obra está inspirada en el ecosistema del desierto de Sonora, integrando elementos de la flora y fauna en un paisaje marcado por tonos intensos en rojo y naranja. En el centro, el cardenal representa la libertad y la fuerza del equipo, acompañado por elementos como el fuego y el atardecer para transmitir energía y poder.
"Me parece una gran responsabilidad porque al final es un espacio de sanación. También es importante poder proyectar un mensaje positivo por medio del mural", explicó el artista.
La visita también dejó un impacto en quienes forman parte del lugar.
"Aquí enriquecieron mucho al hogar emocionalmente. Porque no nomás es medicamento, es algo que les emociona, les apasiona. Que nos visiten y hagan un encuentro con el jugador, para ellos es una motivación muy grande", dijo Erika Luna Cortés, directora de la fundación.
Para los niños, la experiencia fue igual de significativa.
"Estuvo muy divertido… estoy feliz por haberlo conocido", compartió Samantha Caudio Ávila.
Ya sea a través de una foto, un autógrafo o el arte, los Cardenales dejaron su huella en la Ciudad de México.