Roy Lopez conecta con la afición de Cardenales en la CDMX

Dos días después, la visita continuó en un escenario muy distinto.

En la casa hogar de la fundación Manos que Sanan, Lopez convivió con niños y familias en un ambiente más cercano. Un espacio que apoya a familias con niños que luchan contra el cáncer y que, por un día, se convirtió en sede de una celebración.

Ese día también coincidió con un momento especial. Un niño que había pasado más de 100 días en aislamiento por su tratamiento pudo salir por primera vez, justo cuando se realizaba el evento del Draft.

Formó parte de la convivencia y del ambiente del lugar. Lopez estuvo presente durante ese momento, compartiendo con él y con los demás niños.