Jeremiyah Love: lo que hemos aprendido en su primera semana con los Cardenales

Ha pasado una semana desde que Jeremiyah Love llegó al desierto tras ser seleccionado con la tercera selección del Draft de la NFL 2026 por los Cardenales de Arizona. Su llegada generó emoción en todo el Valle, al tratarse de uno de los jugadores ofensivos más destacados de su generación, respaldado por producción constante a nivel colegial.

En las últimas dos temporadas, Love superó las 1,000 yardas terrestres. El año pasado ganó el premio Doak Walker al mejor corredor del fútbol colegial y fue finalista al Heisman. Los números hablan por sí solos, pero en sus primeros días como Cardenal también hemos comenzado a conocer quién es fuera del terreno de juego.

Primeramente, Love es un hombre de familia. Durante su presentación en el Dignity Health Arizona Cardinals Training Center, estuvo acompañado por su madre, L'Tyona, a quien llamó su primer amor, y su padre, Jayson, a quien acredita como la primera persona que creyó en él. Ambos jugaron un papel clave en su formación, inculcándole valores como la disciplina que hoy refleja en el campo.

Sus padres sirvieron en el ejército de los Estados Unidos y posteriormente trabajaron como policías durante su infancia.

"Te puedes imaginar cómo era nuestra casa", dijo Love.

Otra constante en la historia de Love es el impacto que ha tenido en quienes lo han dirigido. Durante una entrevista en el podcast Cardinals Cover 2, el entrenador en jefe de Notre Dame, Marcus Freeman, habló sobre el potencial del corredor y la manera en que su juego puede proyectarse en la NFL.

Freeman destacó no solo su talento natural, sino también lo completo que es su perfil. Señaló su disposición para bloquear y su habilidad como receptor como cualidades que elevan su nivel.

"Realmente creo que, si quisiera jugar tiempo completo como receptor, podría tener mucho éxito en la NFL. Así de natural y bueno es en esa faceta."

Esa versatilidad fue evidente desde su etapa colegial, donde incluso trabajó como receptor durante la primavera de 2025 para desarrollar esa parte de su juego. Con el tiempo, Notre Dame decidió aprovechar ese talento desde el backfield, donde podía generar más impacto.

Fuera del fútbol, Love muestra una personalidad distinta.

Se describe como una persona introvertida, alguien que disfruta de su espacio. Le gustan los videojuegos y tiene un interés particular por el anime, una pasión que lo llevó a lanzar su propio cómic en octubre titulado Jeremonstar, proyecto que desarrolló junto a su padre.

"Soy alguien reservado, pero también puedo conectar con la gente. Tengo ese balance. Crecer siendo yo mismo me ayudó a entender quién soy."

Esa autenticidad es parte de lo que lo define. Es un jugador cómodo con su identidad, dentro y fuera del campo.

La última vez que los Cardenales tuvieron la tercera selección global, eligieron a Larry Fitzgerald en 2004, quien eventualmente se convirtió en miembro del Salón de la Fama.

Ahora, Love inicia su propia historia en Arizona. Apenas es la primera semana, pero ya hay señales claras. Talento, disciplina, versatilidad y una identidad bien definida.