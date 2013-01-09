Esperar o no esperar, esa es la cuestión

Los Cardenales entrevistaron al coordinador ofensivo de los Broncos, Mike McCoy durante el fin de semana pasado, mientras Denver estaba en su semana de descanso antes de comenzar la postemporada. Hasta ahora, es el único candidato que los Cardenales han entrevistado que permanece en la postemporada. Como lo señaló Les Bowen en Filadelfia el pasado lunes, la NFL tiene una regla que un equipo no puede realizar un acuerdo o anunciar a un entrenador si dicho entrenador está aún trabajando en la postemporada.

Así, que utilizando como ejemplo a McCoy, eso significa que hasta que los Broncos terminen su postemporada, McCoy no puede ser contratado. Dado que los Broncos parecen tener una oportunidad razonable para llegar al Súper Tazón – pasaron como la posición no. 1 y todo lo demás – el equipo que esté esperando por McCoy podría esperar por un buen rato.

Se vuelve en algo incierto. Suele suceder, por supuesto. Recordando Febrero del 2009, el entonces coordinador ofensivo de los Cardenales Todd Haley en el vuelo de regreso de Tampa Bay venia con muy buen ánimo a pesar de que los Cardenales acababan de perder aquel partido rompecorazones. Para entonces, se había divulgado bastante que los Jefes – quienes todavía no tienen entrenador – habían estado esperando para contratar a Haley. Generalmente, sin embargo, es incómodo esperar tanto tiempo. Los posibles entrenadores asistentes encontrarán otros empleos. La organización suele restablecerse nuevamente. El Tazón de los Graduados (Senior Bowl) a finales de Enero no cuenta con entrenadores entre sus asistente (no obstante ese partido puede ser atendido por la oficina frontal y los exploradores.)