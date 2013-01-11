Trabajo De Mariscal De Campo Fortaleza de Jay Gruden

Gruden. "No hay muchos de esos por ahí. Hay que tratar de desarrollar a uno que ya sea parte del equipo o tratar de encontrar a un tipo de primer nivel. Si no consigues a ese hombre, tienes que desarrollar el conjunto de habilidades de los jugadores que ya tienes. Esa es la parte más difícil de lograr – encontrar el conjunto de habilidades de los mariscales de campo que ya tienes y definir con cuál de ellos vas a ir, y colocar gente a su alrededor que pueda hacer grandes cosas también.

"Una cosa que la gente tiene que entender es que no siempre es el mariscal de campo. Hay otros factores cuando una ofensiva falla. Hay un gran número de cosas a las que uno tiene que hacer frente cuando su ofensiva se evapora, y eso tiene que ser atendido de inmediato."

Los Cardenales entrevistaron ya a su propio coordinador defensivo, Ray Horton, así como al coordinador ofensivo de los Broncos, Mike McCoy y ahora a Gruden. El presidente de los Acereros Art Rooney fue citado el miércoles como autor del comentario que los Cardenales también habían entrevistado al coordinador ofensivo de los Acereros Todd Haley, pero los Cardenales no han hecho comentarios al respecto.

El equipo no ha anunciado otras entrevistas o candidatos potenciales. Si la elección se inclinara en favor de probar y quedarse con McCoy, los Cardenales no puede hacerlo hasta que los Broncos terminen su proceso de postemporada.

El jueves marcó la primera entrevista de Gruden para entrenador en jefe en la NFL, aunque dijo que había una "posibilidad" de reunirse con las Águilas la próxima semana y que su agente había recibido llamadas de un par de equipos. Tuvo opciones similares para entrevistas como entrenador en jefe la temporada pasada luego del año de novato de Dalton, pero las rechazó porque sólo había estado en Cincinnati una sola temporada y no quería salir tan pronto. Este año, procedió.

"La gente puede dejar de llamar si les hubiera dicho que no otra vez," dijo Gruden.

El presidente del equipo Michael Bidwill ha dicho que no hay una fecha específica para nombrar a un entrenador. Gruden había dicho previamente a los periodistas en Cincinnati que estaría bien si regresaba nuevamente con los Bengalís.

"Llamarán (los Cardenales) si piensan que soy el hombre adecuado para llevar a su equipo en la dirección que quieren ir," dijo Gruden. "Todo mundo tiene el mismo objetivo. Todo mundo quiere ver a este equipo mejorar. Todos los entrenadores que vengan a sentarse en esta silla, dirán lo mismo, 'Vamos a darle un giro a esto de la mejor manera posible.' Es su trabajo elegir a quién crean que pueda hacer eso mejor."

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