Trabajo De Mariscal De Campo Fortaleza de Jay Gruden

El coordinador ofensivo de los Bengalís Jay Gruden se reunió con la prensa el jueves después de ser entrevistado para el puesto de entrenador en jefe de los Cardenales.
El currículum de Jay Gruden como entrenador incluye varios destinos, un total de nueve temporadas como entrenador en jefe de la Liga de Fútbol de Arena y su tiempo en el cuerpo técnico de los Bucaneros de Tampa Bay en la época de su hermano, Jon.
Pero, sin duda, el segmento que despertó interés en los Cardenales – y el por qué se encontraba en las instalaciones del equipo el jueves para una entrevista para la vacante de entrenador en jefe – fueron los últimos dos años como coordinador ofensivo de los Bengalís de Cincinnati, y cómo transformó a Andy Dalton seleccionado en la segunda ronda del draft del 2011 en un inicialista inmediato que ha llegado a la postemporada en sus dos primeras temporadas.
Eso va en dirección opuesta a lo que los Cardenales obtuvieron en el 2012, cuando tuvieron cuatro titulares diferentes en la posición de mariscal de campo.
"Se necesita estabilidad en esa posición," dijo Gruden. "No hay muchos equipos exitosos en la historia de la NFL que dicen, 'Hey, tuvimos un gran año, jugamos con cuatro mariscales de campo.' Eso no va a suceder."
Encontrar un mariscal de campo es importante, pero encontrar un mariscal de campo que funcione – incluso si no es la respuesta definitiva – es también crucial para dirigir un equipo.
"Hay una gran cantidad de equipos en busca de un mariscal de campo como Tom Brady," dijo
Gruden. "No hay muchos de esos por ahí. Hay que tratar de desarrollar a uno que ya sea parte del equipo o tratar de encontrar a un tipo de primer nivel. Si no consigues a ese hombre, tienes que desarrollar el conjunto de habilidades de los jugadores que ya tienes. Esa es la parte más difícil de lograr – encontrar el conjunto de habilidades de los mariscales de campo que ya tienes y definir con cuál de ellos vas a ir, y colocar gente a su alrededor que pueda hacer grandes cosas también.
"Una cosa que la gente tiene que entender es que no siempre es el mariscal de campo. Hay otros factores cuando una ofensiva falla. Hay un gran número de cosas a las que uno tiene que hacer frente cuando su ofensiva se evapora, y eso tiene que ser atendido de inmediato."
Los Cardenales entrevistaron ya a su propio coordinador defensivo, Ray Horton, así como al coordinador ofensivo de los Broncos, Mike McCoy y ahora a Gruden. El presidente de los Acereros Art Rooney fue citado el miércoles como autor del comentario que los Cardenales también habían entrevistado al coordinador ofensivo de los Acereros Todd Haley, pero los Cardenales no han hecho comentarios al respecto.
El equipo no ha anunciado otras entrevistas o candidatos potenciales. Si la elección se inclinara en favor de probar y quedarse con McCoy, los Cardenales no puede hacerlo hasta que los Broncos terminen su proceso de postemporada.
El jueves marcó la primera entrevista de Gruden para entrenador en jefe en la NFL, aunque dijo que había una "posibilidad" de reunirse con las Águilas la próxima semana y que su agente había recibido llamadas de un par de equipos. Tuvo opciones similares para entrevistas como entrenador en jefe la temporada pasada luego del año de novato de Dalton, pero las rechazó porque sólo había estado en Cincinnati una sola temporada y no quería salir tan pronto. Este año, procedió.
"La gente puede dejar de llamar si les hubiera dicho que no otra vez," dijo Gruden.
El presidente del equipo Michael Bidwill ha dicho que no hay una fecha específica para nombrar a un entrenador. Gruden había dicho previamente a los periodistas en Cincinnati que estaría bien si regresaba nuevamente con los Bengalís.
"Llamarán (los Cardenales) si piensan que soy el hombre adecuado para llevar a su equipo en la dirección que quieren ir," dijo Gruden. "Todo mundo tiene el mismo objetivo. Todo mundo quiere ver a este equipo mejorar. Todos los entrenadores que vengan a sentarse en esta silla, dirán lo mismo, 'Vamos a darle un giro a esto de la mejor manera posible.' Es su trabajo elegir a quién crean que pueda hacer eso mejor."
PUNTO EXTRA
El ex entrenador de los Cardenales, Ken Whisenhunt, según se informó tuvo una segunda entrevista el jueves para la vacante de entrenador en jefe de los Cafés de Cleveland.