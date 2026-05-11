Chase Bisontis listo para hacer lo que sea necesario

Para llegar a la NFL, Chase Bisontis tuvo que superar una infancia complicada. Criado por un padre soltero en Nueva Jersey, el liniero ofensivo seleccionado por los Cardenales en la segunda ronda del Draft 2026 procedente de Texas A&M asegura que las dificultades que enfrentó de niño siguen siendo una de sus principales motivaciones.

"La verdad, no se suponía que yo estuviera aquí. Tuve una infancia difícil, crecí en circunstancias complicadas, pero el trabajo duro y mantenerme fiel a mí mismo me trajeron hasta este momento."

Ahora, Bisontis llega a Arizona con la mentalidad de hacer lo que el equipo necesite para ayudar desde el inicio.

El liniero ofensivo siente que puede jugar tanto de guardia como de tackle. Todo dependerá de lo que necesite el coach de la línea ofensiva, Justin Frye. Bisontis considera que sus habilidades físicas le permitirán tener éxito en cualquiera de las dos posiciones.