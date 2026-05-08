Novatos con Actitud

Por supuesto, gran parte de la atención estuvo puesta en el tercer pick global, Jeremiyah Love, quien ya plasmó oficialmente su firma en lo que será su primer contrato en la NFL. También pudimos verlo por primera vez en acción y hubo un énfasis especial en la conexión temprana que podría comenzar a formarse con Carson Beck. Durante su rueda de prensa, Love elogió el tipo de atleta y competidor que es Beck; ambos se enfrentaron a nivel colegial y destacó la intensidad con la que juega. Además, expresó su entusiasmo por conocerlo mejor y comenzar a trabajar juntos.