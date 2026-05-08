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Novatos con Actitud

El Rookie Class 2026 dejó gratas impresiones en lo que es su Primera Chamba en la NFL

May 08, 2026 at 02:20 PM
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Irving Villanueva

Desde el nido les podemos compartir las primeras impresiones y reacciones de nuestra Rookie Class 2026. Carson Beck, Reggie Virgil, Chase Bisontis, Kaleb Proctor, Karson Sharar y Jayden Williams se presentaron por primera vez en las instalaciones de los Cardenales, donde fueron recibidos por el capitán y linebacker del equipo, Mack Wilson Sr., quien se encargó de darles una cálida bienvenida.

Para la mayoría de ellos fue oficialmente su primer día de trabajo. Los medios de comunicación se dieron cita y pudimos percibir un ambiente de optimismo y expectativa por ver a los nuevos Cardenales dar el banderazo inicial de lo que será el Rookie Minicamp, mismo que arrancó este 8 de mayo.

Por supuesto, gran parte de la atención estuvo puesta en el tercer pick global, Jeremiyah Love, quien ya plasmó oficialmente su firma en lo que será su primer contrato en la NFL. También pudimos verlo por primera vez en acción y hubo un énfasis especial en la conexión temprana que podría comenzar a formarse con Carson Beck. Durante su rueda de prensa, Love elogió el tipo de atleta y competidor que es Beck; ambos se enfrentaron a nivel colegial y destacó la intensidad con la que juega. Además, expresó su entusiasmo por conocerlo mejor y comenzar a trabajar juntos.

El receptor Reggie Virgil rápidamente conectó con la prensa gracias a su personalidad, algo que podría traducirse en un impacto positivo dentro del vestidor. Tras bambalinas, muchos coincidieron en que tanto él como Kendrick Bourne pueden aportar mucho a la camaradería del grupo.

Virgil también habló sobre su curva de aprendizaje y dejó claro que está dispuesto a meter horas extras en el gimnasio. Reconoce que llegó a un WR room con mucho talento y experiencia, por lo que buscará aprovechar cada repetición, ya sea en ofensiva o incluso en equipos especiales.

Además, mencionó que veteranos como Mike Evans y Mohamed Sanu han sido parte importante de su desarrollo. Sus declaraciones dejaron entrever que no solo se trata de un jugador carismático, sino también de alguien coacheable, una característica que pudimos notar en varios de los nuevos elementos adquiridos en el Draft 2026.

Con la llegada de los novatos también hubo algunos ajustes en el roster. Uno de ellos fue la salida del receptor Andre Baccellia y la asignación del liniero Valentin Senn como jugador internacional, movimiento que permitirá a los Cardenales contar con 91 elementos en el roster durante la temporada baja.

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