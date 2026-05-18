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Arranca la Fase OTA's en el Nido

Cardenales comenzó una nueva etapa de preparación rumbo a la temporada 2026

May 18, 2026 at 04:17 PM
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Irving Villanueva

Los Arizona Cardinals regresaron al campo para dar inicio a una nueva etapa de preparación rumbo a la temporada 2026 y una de las primeras novedades de la jornada fue ver al novato Jeremiyah Love involucrado en equipos especiales, tomando repeticiones como regresador de patadas durante distintos momentos de la práctica.

En la posición de quarterback hubo bastante rotación a lo largo de la sesión. Gardner Minshew, Kedon Slovis y Carson Beck se repartieron el trabajo en el campo, aunque fue Minshew quien más tiempo pasó junto a la ofensiva titular en varias de las repeticiones observadas.

Del lado defensivo, Sean Murphy-Bunting volvió a participar tras la lesión de rodilla que sufrió en mayo de 2025 y en varias secuencias se le vio alineando desde el nickel. Max Melton también tuvo actividad en equipos especiales y, después de verse limitado por lesiones la temporada pasada, el número 16 parece estar listo para regresar a la acción. Ambos defensivos mostraron parte de la versatilidad que Arizona podría buscar en la secundaria durante esta etapa de OTAs.

Después de la práctica, Will Johnson habló ante los medios de comunicación y se mostró motivado de cara a su segundo año con el equipo. El defensivo mencionó que busca corregir distintos aspectos de su juego y espera que las lesiones no sean un factor ni para él ni para el grupo durante la temporada.

Al igual que ocurrió con Marvin Harrison Jr. el año pasado, Will Johnson se presentó con una evidente mejora física y mayor volumen muscular. El dorsal número 2 explicó que durante la temporada baja puso énfasis en el trabajo de gimnasio con la intención de fortalecerse físicamente, considerando esa área como una de sus principales oportunidades de crecimiento.

Michael Wilson también destacó el impacto de Mike LaFleur dentro del equipo. El receptor elogió la mente ofensiva del nuevo head coach, pero hizo especial énfasis en la relación que ha comenzado a construir con el vestidor. "Me encanta venir a trabajar todos los días con él como head coach", comentó Wilson. "Hace que aprender sea emocionante y divertido", añadió, reflejando parte del ambiente que se percibió durante la jornada.

Resulta emocionante ver finalmente a veteranos y novatos compartiendo el campo en esta etapa del offseason. Aunque todavía habrá muchos cambios rumbo al Training Camp, este grupo comienza a mostrar señales interesantes de cara al arranque de la temporada 2026.

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