Arranca la Fase OTA's en el Nido

Al igual que ocurrió con Marvin Harrison Jr. el año pasado, Will Johnson se presentó con una evidente mejora física y mayor volumen muscular. El dorsal número 2 explicó que durante la temporada baja puso énfasis en el trabajo de gimnasio con la intención de fortalecerse físicamente, considerando esa área como una de sus principales oportunidades de crecimiento.

Michael Wilson también destacó el impacto de Mike LaFleur dentro del equipo. El receptor elogió la mente ofensiva del nuevo head coach, pero hizo especial énfasis en la relación que ha comenzado a construir con el vestidor. "Me encanta venir a trabajar todos los días con él como head coach", comentó Wilson. "Hace que aprender sea emocionante y divertido", añadió, reflejando parte del ambiente que se percibió durante la jornada.