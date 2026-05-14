Cardenales abrirá la temporada 2026 en contra de los Chargers

Los Cardenales abrirán la temporada como visitantes frente a los Chargers de Jim Harbaugh. El encuentro se disputará el 13 de septiembre a las 3:25 p.m., tiempo de Arizona. Además, será la cuarta temporada consecutiva en la que Arizona arranque el año lejos de casa.

En 2024, ambos equipos se enfrentaron bajo las luces del Monday Night Football. Aquella noche, los Cardenales se llevaron la victoria 17-15 gracias a un gol de campo ganador de Chad Ryland.

Para Mike LaFleur, el partido también marcará un regreso especial. El ahora head coach de los Cardenales volverá al SoFi Stadium, aunque esta vez lo hará liderando al equipo de Arizona. Sin duda, será un escenario familiar para él tras su etapa en Los Ángeles.

Pero ese no será el único reencuentro alrededor de este duelo. La relación entre Mike McDaniel y LaFleur también atraerá reflectores. Ambos coincidieron en Washington (2011-2013), Atlanta (2015-2016) y San Francisco bajo las órdenes de Kyle Shanahan, una conexión que ha influido en la filosofía ofensiva que hoy implementan con sus respectivos equipos.

McDaniel incluso ha descrito a LaFleur como una mente ofensiva muy creativa y un trabajador incansable.