 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Cardenales abrirá la temporada 2026 en contra de los Chargers

Los Reencuentros de Mike LaFleur en la Semana 1

May 14, 2026 at 04:49 PM
Author Image
Irving Villanueva

Los Cardenales abrirán la temporada como visitantes frente a los Chargers de Jim Harbaugh. El encuentro se disputará el 13 de septiembre a las 3:25 p.m., tiempo de Arizona. Además, será la cuarta temporada consecutiva en la que Arizona arranque el año lejos de casa.

En 2024, ambos equipos se enfrentaron bajo las luces del Monday Night Football. Aquella noche, los Cardenales se llevaron la victoria 17-15 gracias a un gol de campo ganador de Chad Ryland.

Para Mike LaFleur, el partido también marcará un regreso especial. El ahora head coach de los Cardenales volverá al SoFi Stadium, aunque esta vez lo hará liderando al equipo de Arizona. Sin duda, será un escenario familiar para él tras su etapa en Los Ángeles.

Pero ese no será el único reencuentro alrededor de este duelo. La relación entre Mike McDaniel y LaFleur también atraerá reflectores. Ambos coincidieron en Washington (2011-2013), Atlanta (2015-2016) y San Francisco bajo las órdenes de Kyle Shanahan, una conexión que ha influido en la filosofía ofensiva que hoy implementan con sus respectivos equipos.

McDaniel incluso ha descrito a LaFleur como una mente ofensiva muy creativa y un trabajador incansable.

Por eso, este primer duelo de la temporada promete convertirse en una auténtica partida de ajedrez ofensiva. Ambos conocen bien las tendencias del otro, lo que añade un ingrediente extra a un enfrentamiento que podría definirse en los detalles.

Related Content

news

Chase Bisontis listo para hacer lo que sea necesario

El liniero ofensivo habló sobre su versatilidad, la motivación que le dejó una infancia difícil y su enfoque en ayudar al equipo desde el primer día.

news

Novatos con Actitud

El Rookie Class 2026 dejó gratas impresiones en lo que es su Primera Chamba en la NFL

news

Carson Beck llega a los Cardenales listo para aprender y competir

El quarterback habló sobre su mentalidad, su recuperación y el inicio de su carrera profesional en Arizona.

news

Jeremiyah Love: lo que hemos aprendido en su primera semana con los Cardenales

El pick número 3 del Draft NFL 2026 comienza a mostrar su historia, mentalidad y versatilidad en su primera semana con el equipo

news

Roy Lopez conecta con la afición de Cardenales en la CDMX

Roy Lopez visitó la CDMX para convivir con aficionados y anunciar la cuarta ronda desde Manos que Sanan.

news

LaFleur marca el tono en su primera reunión con los Cardinals

El nuevo entrenador en jefe dejó claras sus expectativas ante el equipo, destacando liderazgo, claridad y un enfoque en los detalles desde el primer día.

news

Mike LaFleur deja clara su visión rumbo al Draft de la NFL

news

Altas, Regresos y Decisiones Clave

Recap de la Agencia libre 2026

news

Recap Combine 2026

Primer Paso hacia el Draft

news

Mario Alberto: Un Cardenal Tapatío

20,000 millas siguiendo al equipo de su vida

news

El Nuevo Nido en 2028

Donde comienza la próxima era

Advertising