LaFleur enciende la competencia durante los OTA's 

Durante sus primeras 12 temporadas en la NFL, Mike LaFleur trabajó del lado ofensivo del balón. Ahora, en su primera temporada como entrenador en jefe de los Arizona Cardinals, mantiene la misma intensidad competitiva durante las actividades organizadas del equipo (OTAs) y ya se lo dejó claro a sus jugadores.

"Coach LaFleur me dijo la semana pasada que la primera jugada vendrían contra mí," dijo el esquinero Will Johnson, quien respondió con un pase defendido en la primera repetición del entrenamiento. "Se sintió bien poder hablar un poco después de eso."

LaFleur aseguró que esa competencia interna es exactamente el tipo de ambiente que quiere crear dentro del equipo.

"Los jugadores defensivos quieren dominar a la ofensiva, incluso si apenas es el primer OTA," dijo LaFleur. "Y esperamos que la ofensiva sienta lo mismo cuando enfrenta a la defensa."

Durante esta etapa de la pretemporada, el contacto físico entre jugadores es limitado, pero eso no ha disminuido la intensidad dentro del campo.

"Cuando estás en el campo, nada de eso importa," dijo el defensa. "Todos estamos compitiendo."

Más allá de la rivalidad amistosa entre ofensiva y defensa, el enfoque principal para los Cardenales durante estas semanas es comenzar a construir la identidad del equipo.

"Estamos estableciendo las bases del esquema," explicó LaFleur. "Cada día queremos ver si mejoramos un poco."

Johnson también destacó la continuidad defensiva como uno de los puntos positivos para el grupo, especialmente con varios jugadores regresando al sistema de Nick Rallis.

"Sentimos esa química," dijo Johnson. "Nos encanta esta defensa y ahora se trata de seguir mejorando cada día."