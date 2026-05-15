Cardenales Revelan su Calendario 2026

Los Cardinals finalmente tienen el mapa completo para la temporada 2026. Después de meses de especulación, llegó el momento de ponerle fecha y rival a cada desafío del año.

Arizona enfrentará una campaña llena de retos dentro de una NFC West que no da tregua, pero también contará con oportunidades importantes para demostrar el crecimiento de un equipo joven que busca dar el siguiente paso bajo el mando de Mike LaFleur.

Semana 1

Sep. 13 CARDINALS visita a CHARGERS 1:25 p.m.

Los Cardenales abrirán la temporada como visitantes frente a los Chargers de Jim Harbaugh. El encuentro se disputará el 13 de septiembre. Tiempo de Arizona. Además, será la cuarta temporada consecutiva en la que Arizona arranque el año lejos de casa.

Semana 2

Sept. 20 SEAHAWKS vs CARDINALS 1:25 p.m.

State Farm Stadium abrirá oficialmente el telón para el Bird Gang con una prueba de alto nivel ante el campeón defensor de la división. Cardenales dejó cuentas pendientes frente a Seattle, luego de quedarse cerca de la victoria en el primer duelo divisional del año pasado. Será una gran oportunidad para medir fuerzas ante el equipo de Mike Macdonald, liderado por Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba.

Semana 3

Sept. 27 CARDINALS visita a 49ERS 1:05 p.m.

Muy temprano en la temporada, Arizona viajará a Santa Clara para enfrentar a los 49ers. El año anterior, San Francisco se llevó ambos compromisos, aunque en el primer enfrentamiento de 2025 los Cardinals estuvieron cerca de quedarse con la victoria. Sin duda, también será un duelo con cuentas pendientes.

Semana 4

Oct. 4 CARDINALS visita a GIANTS 10 a.m.

A Mike LaFleur y su staff les tocará enfrentar a los dos hermanos Harbaugh en las primeras semanas del calendario. En esta ocasión, Arizona visitará el MetLife Stadium para medirse a los Giants, lo que significará tres partidos como visitante en las primeras cuatro semanas de la campaña 2026.

Semana 8

Nov. 1 CARDINALS visita a COWBOYS 11 a.m.

Este año Arizona enfrentará a la NFC East, una división que traerá enfrentamientos muy atractivos, comenzando con los Dallas Cowboys. Cardenales visitará el AT&T Stadium por segunda temporada consecutiva. En 2025, Arizona se llevó la victoria 27-17 en Monday Night Football gracias a una destacada actuación de su grupo de receptores encabezado por Michael Wilson, Marvin Harrison Jr. y Trey McBride.

Semana 10

Nov. 22 CARDINALS visita a CHIEFS 11 a.m.

El 11 de noviembre de 2018 fue la última vez que Cardenales visitó Arrowhead Stadium. Andy Reid, Travis Kelce y Patrick Mahomes siguen siendo una de las grandes referencias de la NFL, por lo que será una visita complicada. Sin embargo, este roster de Arizona parece tener las herramientas para competir frente a una de las dinastías más recientes de la liga.

La NFC East y la AFC West representan dos de las pruebas más exigentes que los Cardinals tendrán que superar esta temporada.

Semana 13

Dec. 6 EAGLES vs CARDINALS 2:05 p.m.

El duelo ante los Eagles podría sorprender a más de uno. En 2023, Cardenales logró una convincente victoria sobre el equipo de Nick Sirianni, apenas una temporada después de que Philadelphia representara a la Conferencia Nacional en el Super Bowl LVII.

Estos son algunos de los partidos que personalmente marqué en el calendario. En general, luce como una temporada muy interesante, especialmente si tomamos en cuenta la pretemporada, donde Arizona también enfrentará a dos equipos que aparecerán más adelante en el calendario regular.

WEEK of Aug. 29 CARDINALS visita a PACKERS, TBD

Los hermanos LaFleur tendrán practicas conjuntan en Green Bay y eso podría ser algo muy positive para el roster de Mike LaFleur, desde temprano en la temporada medir fuerzas ante los Packers quienes han sido consistentes con sus apariciones en la postemporada.

Hall of Fame Game Aug 6 CARDINALS vs PANTHERS 5 p.m.

Además, los Cardinals darán el banderazo inicial al año futbolístico con el Juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio, un momento muy especial para el Bird Gang, que podrá ver a Larry Fitzgerald recibir el emblemático blazer dorado.