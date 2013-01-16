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Bevell se une a los candidatos para entrenador en jefe

Jan 16, 2013 at 01:57 AM

El día en que Mike McCoy decidió aceptar el trabajo con San Diego, los Cardenales añadieron un nuevo nombre a su lista de candidatos. Múltiples informes señalan que los Cardenales tienen la esperanza de entrevistarse con el coordinador ofensivo de Seattle Darrell Bevell. Bevell no sólo trabajó con Russell Wilson este año, pero fue por largo tiempo coordinador/ entrenador de mariscales de campo con Green Bay y Minnesota, cuando Brett Favre estuvo jugando en esas ciudades. También sucede que es producto local, después de haber asistido a la escuela secundaria Chaparral High School en Scottsdale, ahí jugó como mariscal de campo para su padre y entrenador, Jim Bevell.

Bevell es finalista para el puesto con los Osos y los Jaguares también desean incluirlo entre sus candidatos. Kent Somers informó que la entrevista está programada para el miércoles. No ha habido ningún comentario oficial de los Cardenales todavía.

Además de Bevell, el coordinador ofensivo de los Acereros Todd Haley, el coordinador ofensivo de los Bengalís Jay Gruden y el coordinador defensivo de los Cardenales Ray Horton son los candidatos más conocidos disponibles para los Cardenales.

ACTUALIZACIÓN: Informes que se publicaron más tarde indicaban que los Cardenales habían pedido permiso para hablar también con el coordinador ofensivo de los Potros Bruce Arians.

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