Buscando Mejorar La Línea Ofensiva

Aunque el entrenador indicó que después de revisar la repetición del juego en video – en la que señaló que el equipo en general probablemente jugó mejor de lo que pensó inicialmente viendo el partido desde la banda – su visión sobre su mariscal también fue diferente.

"Jugó mucho mejor de lo que pensé," indicó Arians. "Mucho mejor."

Palmer dijo después del partido que realmente no tenía respuesta a la crítica de Arians, y Arians dijo que Palmer normalmente no reacciona cuando es criticado.

"Él está listo para entrenar el miércoles, y por eso es fácil para mí decirlo, porque a él le importa una (palabrota)," comentó Arians.

JOHN BROWN PROBABLEMENTE SE PIERDA OTRO JUEGO

Cardenales terminaron el partido del domingo relativamente ilesos. El receptor Jaron Brown se golpeó su rodilla en la parte final del partido y admitió que estuvo preocupado inicialmente, aunque dijo que estará bien.

Lo mismo no puede decirse del receptor John Brown, quien se perdió el partido contra Colts con su persistente lesión en los cuádriceps y regresar para el "Monday Night Football" que es el próximo partido "no parece probable," expresó Arians.

"Solo que suceda un milagro, aunque vamos a esperar hasta el lunes por la noche," agregó Arians

Arians no fue tan enfático con Humphries, refiriéndose a su recuperación de un esguince en la rodilla como "demasiado cercana."

"Está mejor, pero no está listo para jugar todavía," explicó Arians. Con ese tipo de lesión, puedes lograr grandes avances en dos o tres días."