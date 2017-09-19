 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Buscando Mejorar La Línea Ofensiva

Notas: Arians actualiza comentarios sobre Palmer; John Brown probablemente en la banca de nuevo

Sep 19, 2017 at 03:09 AM
OLnotesMAIN.jpg


Cardenales buscan mejorar la protección para el mariscal Carson Palmer en jugadas de pase.


Una de las primeras cosas que Bruce Arians notó al ver el video de la victoria del domingo sobre Colts fue una jugada de pase en el primer periodo durante la cual el mariscal Carson Palmer fue capturado durante un retroceso-de-cinco-pasos.

"También me sentiría frustrado si al tratar de retroceder velozmente cinco pasos fuera capturado en apenas la segunda jugada del partido," indicó Arians. "Sí, me sentiría muy frustrado. (Los caza mariscales) simplemente superaron a nuestros hombres en el combate uno-a-uno."

La línea ofensiva ya ha sufrido lesiones. El lado izquierdo titular de la línea –  tackle D.J. Humphries (rodilla) y guardia Mike

Iupati (tríceps) – se perdieron el partido, aunque Arians dijo que el tackle de respaldo John Wetzel jugó bien y que pensaba que el guardia de reserva Alex Boone había jugado bastante bien considerando el poco tiempo que ha estado en Arizona. Arians también dijo que el centro A.Q. Shipley estuvo bien el domingo.

Sin embargo, le gustaría obtener mejor juego del guardia derecho Evan Boehm y del tackle derecho Jared Veldheer, quien batalló durante todo el partido, todavía está tratando de acostumbrarse a su nuevo lado luego de desplazarse del extremo izquierdo al derecho durante la temporada baja.

"No es fácil, pero ya ha realizado hasta ahora el trabajo suficiente como para utilizar la técnica apropiada," indicó Arians. "Tiene que confiar en su técnica."

Palmer fue capturado cuatro veces el domingo, y lo golpearon nueve veces.

No se trata de problemas de comunicación, sino de ganar la batalla uno a uno, dijo Arians. Boehm, que jugó como centro en la universidad, todavía está aprendiendo su nueva posición. Se le preguntó a Arians si Boone tendría oportunidad de estar en la mezcla como guardia titular en algún lugar cuando Iupati regrese de su lesión.

"Yo no diría eso todavía," respondió Arians. "Está cerca."

UN DÍA DESPUÉS, DIFERENTE PERSPECTIVA SOBRE PALMER

Después del partido, Arians dejó en claro que Palmer debía jugar mejor. Lo hizo sin rodeos después del partido en Indianápolis.

Aunque el entrenador indicó que después de revisar la repetición del juego en video – en la que señaló que el equipo en general probablemente jugó mejor de lo que pensó inicialmente viendo el partido desde la banda – su visión sobre su mariscal también fue diferente.

"Jugó mucho mejor de lo que pensé," indicó Arians. "Mucho mejor."

Palmer dijo después del partido que realmente no tenía respuesta a la crítica de Arians, y Arians dijo que Palmer normalmente no reacciona cuando es criticado.

"Él está listo para entrenar el miércoles, y por eso es fácil para mí decirlo, porque a él le importa una (palabrota)," comentó Arians.

JOHN BROWN PROBABLEMENTE SE PIERDA OTRO JUEGO

Cardenales terminaron el partido del domingo relativamente ilesos. El receptor Jaron Brown se golpeó su rodilla en la parte final del partido y admitió que estuvo preocupado inicialmente, aunque dijo que estará bien.

Lo mismo no puede decirse del receptor John Brown, quien se perdió el partido contra Colts con su persistente lesión en los cuádriceps y regresar para el "Monday Night Football" que es el próximo partido "no parece probable," expresó Arians.

"Solo que suceda un milagro, aunque vamos a esperar hasta el lunes por la noche," agregó Arians

Arians no fue tan enfático con Humphries, refiriéndose a su recuperación de un esguince en la rodilla como "demasiado cercana."

"Está mejor, pero no está listo para  jugar todavía," explicó Arians. Con ese tipo de lesión, puedes lograr grandes avances en dos o tres días."

El ala cerrada Jermaine Gresham, quien se perdió el partido contra Colts con las costillas lastimadas, mostró tendencia positiva, al igual que Iupati.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

news

El éxito no cambia la mentalidad de Trey McBride

El Pro Bowler de los Cardenales busca mantener la consistencia y seguir mejorando año tras año.

news

Los Cardenales envían a 275 estudiantes de Arizona a Washington D.C. como parte de Civics Matters

Los participantes de Civics Matters Arizona visitarán la capital del país para aprender sobre liderazgo, gobierno y participación cívica.

news

Marvin Harrison Jr. listo para dar el siguiente paso

El receptor de los Cardenales se adapta al sistema de Mike LaFleur mientras trabaja para recuperar su mejor versión física.

news

Rabbit Sigue Evolucionando en su 3er año en la NFL

Hierro Afila Hierro

news

Una videollamada ayudó a traer a Gardner Minshew a Arizona

La conexión entre Minshew y Mike LaFleur comenzó años antes de coincidir con los Cardenales.

news

LaFleur enciende la competencia durante los OTA's

El nuevo entrenador en jefe pone a competir a los Cardenales desde el primer día

news

Arranca la Fase OTA's en el Nido

Cardenales comenzó una nueva etapa de preparación rumbo a la temporada 2026

news

Cardenales Revelan su Calendario 2026

Arizona Ya Conoce su Camino en 2026

news

Cardenales abrirá la temporada 2026 en contra de los Chargers

Los Reencuentros de Mike LaFleur en la Semana 1

news

Chase Bisontis listo para hacer lo que sea necesario

El liniero ofensivo habló sobre su versatilidad, la motivación que le dejó una infancia difícil y su enfoque en ayudar al equipo desde el primer día.

news

Novatos con Actitud

El Rookie Class 2026 dejó gratas impresiones en lo que es su Primera Chamba en la NFL

news

Carson Beck llega a los Cardenales listo para aprender y competir

El quarterback habló sobre su mentalidad, su recuperación y el inicio de su carrera profesional en Arizona.

Advertising