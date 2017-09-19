Buscando Mejorar La Línea Ofensiva

Cardenales buscan mejorar la protección para el mariscal Carson Palmer en jugadas de pase.
Una de las primeras cosas que Bruce Arians notó al ver el video de la victoria del domingo sobre Colts fue una jugada de pase en el primer periodo durante la cual el mariscal Carson Palmer fue capturado durante un retroceso-de-cinco-pasos.
"También me sentiría frustrado si al tratar de retroceder velozmente cinco pasos fuera capturado en apenas la segunda jugada del partido," indicó Arians. "Sí, me sentiría muy frustrado. (Los caza mariscales) simplemente superaron a nuestros hombres en el combate uno-a-uno."
La línea ofensiva ya ha sufrido lesiones. El lado izquierdo titular de la línea – tackle D.J. Humphries (rodilla) y guardia Mike
Iupati (tríceps) – se perdieron el partido, aunque Arians dijo que el tackle de respaldo John Wetzel jugó bien y que pensaba que el guardia de reserva Alex Boone había jugado bastante bien considerando el poco tiempo que ha estado en Arizona. Arians también dijo que el centro A.Q. Shipley estuvo bien el domingo.
Sin embargo, le gustaría obtener mejor juego del guardia derecho Evan Boehm y del tackle derecho Jared Veldheer, quien batalló durante todo el partido, todavía está tratando de acostumbrarse a su nuevo lado luego de desplazarse del extremo izquierdo al derecho durante la temporada baja.
"No es fácil, pero ya ha realizado hasta ahora el trabajo suficiente como para utilizar la técnica apropiada," indicó Arians. "Tiene que confiar en su técnica."
Palmer fue capturado cuatro veces el domingo, y lo golpearon nueve veces.
No se trata de problemas de comunicación, sino de ganar la batalla uno a uno, dijo Arians. Boehm, que jugó como centro en la universidad, todavía está aprendiendo su nueva posición. Se le preguntó a Arians si Boone tendría oportunidad de estar en la mezcla como guardia titular en algún lugar cuando Iupati regrese de su lesión.
"Yo no diría eso todavía," respondió Arians. "Está cerca."
UN DÍA DESPUÉS, DIFERENTE PERSPECTIVA SOBRE PALMER
Después del partido, Arians dejó en claro que Palmer debía jugar mejor. Lo hizo sin rodeos después del partido en Indianápolis.
Aunque el entrenador indicó que después de revisar la repetición del juego en video – en la que señaló que el equipo en general probablemente jugó mejor de lo que pensó inicialmente viendo el partido desde la banda – su visión sobre su mariscal también fue diferente.
"Jugó mucho mejor de lo que pensé," indicó Arians. "Mucho mejor."
Palmer dijo después del partido que realmente no tenía respuesta a la crítica de Arians, y Arians dijo que Palmer normalmente no reacciona cuando es criticado.
"Él está listo para entrenar el miércoles, y por eso es fácil para mí decirlo, porque a él le importa una (palabrota)," comentó Arians.
JOHN BROWN PROBABLEMENTE SE PIERDA OTRO JUEGO
Cardenales terminaron el partido del domingo relativamente ilesos. El receptor Jaron Brown se golpeó su rodilla en la parte final del partido y admitió que estuvo preocupado inicialmente, aunque dijo que estará bien.
Lo mismo no puede decirse del receptor John Brown, quien se perdió el partido contra Colts con su persistente lesión en los cuádriceps y regresar para el "Monday Night Football" que es el próximo partido "no parece probable," expresó Arians.
"Solo que suceda un milagro, aunque vamos a esperar hasta el lunes por la noche," agregó Arians
Arians no fue tan enfático con Humphries, refiriéndose a su recuperación de un esguince en la rodilla como "demasiado cercana."
"Está mejor, pero no está listo para jugar todavía," explicó Arians. Con ese tipo de lesión, puedes lograr grandes avances en dos o tres días."
El ala cerrada Jermaine Gresham, quien se perdió el partido contra Colts con las costillas lastimadas, mostró tendencia positiva, al igual que Iupati.