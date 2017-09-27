Cardenales Buscan Repunte De Jared Veldheer

izquierdo fue el tema más sonado el martes después de mostrar problemas por segundo juego consecutivo.

"Es la técnica, simplemente la técnica," dijo Arians al hablar de Veldheer. "Está teniendo los mismos problemas que tuvo al lado izquierdo, es arrollado y no consigue levantar sus manos. Debe poner las manos sobre el rival. Es grande y fuerte, no debería ser arrollado."

Veldheer se mostró muy bien en 2014 después de ser firmado como agente libre. Retrocedió en 2015, e inicio la temporada pasada cambiando su cuerpo con la intención de ganar más fuerza. Solamente jugó media temporada antes de lesionarse el tríceps. Humphries, quien entonces se desempeñaba como tackle derecho, tomo el lugar de Veldheer.

En la temporada baja, y con la mirada puesta en el futuro, Cardenales decidieron mantener a Humphries en el lado izquierdo y mover a Veldheer a la derecha. La transición continua siendo complicada.

"No es fácil," dijo Veldheer después del partido del lunes. "Simplemente continuo con la idea en mi cabeza de prevalecer ante la adversidad, no logré hacer eso el lunes por la noche, veré lo sucedido en el cuarto de video y con todo lo que tengo estaré en el entrenamiento, siempre hacia adelante, tratando de hacer siempre las cosas lo mejor posible."

Arians dijo no tener ninguna preocupación en cuanto a la breve intención de Veldheer de retirarse durante el campamento de entrenamiento y si esto podría afectar su juego. El entrenador no ha pensado en hacer un cambio en la posición de tackle derecho.

"Con que razón cambiaría," dijo Arians "¿Qué hay tras la puerta numero dos? ¿Un novato? Veldheer debe hacer su trabajo."

Ante esto, el novato Will Holden tendría que jugar como tackle si tanto Humphries como Wetzel no pudieran ver acción el domingo.

Arians dijo que Boone jugó bien el lunes, y estaba satisfecho con el centro A.Q. Shipley. Wetzel "se mantuvo en la pelea." Veldheer y el guardia derecho Evan Boehm – que Arians comentó que seguía aprendiendo – fueron las mayores interrogantes.

"Debemos de proteger mejor," dijo Arians. "No hay duda de cómo hacerlo. Solamente tienes que hacer tu técnica y bloquear a tu marca. No es un esquema es un juego de futbol uno a uno."

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