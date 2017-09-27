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Cardenales Buscan Repunte De Jared Veldheer

Notas: Chris Johnson se mantiene como corredor titular; Arians asume responsabilidad al retar decisión

Sep 27, 2017 at 04:08 AM
VeldheerNotesMAIN.jpg


El tackle Jared Veldheer (68) ayuda a reincorporarse al mariscal Carson Palmer durante el partido del lunes por la noche.


Dudas rondan alrededor de la línea ofensiva de Cardenales.

Es muy pronto para saber si la lesión del tackle ofensivo D.J. Humphries (rodilla) o el lesionado guardia Mike Iupati (tríceps) jugarán esta semana contra San Francisco ya que el entrenador Bruce Arians primero quiere verlos entrenar. El guardia Alex Boone y el tackle John Wetzel, quiénes entraron para remplazar a Iupati y Humphries, tuvieron ambos que pasar por resonancia magnética el martes después de lesionarse los músculos pectorales.

Mientras tanto, Arians busca mejor protección de parte de la línea ofensiva, y todo el equipo de Cardenales espera que el tackle Jared Veldheer retome su nivel.

El veterano, quien está jugando por el lado derecho esta temporada, luego de pasar la mayor parte de su carrera como tackle

izquierdo fue el tema más sonado el martes después de mostrar problemas por segundo juego consecutivo.

"Es la técnica, simplemente la técnica," dijo Arians al hablar de Veldheer. "Está teniendo los mismos problemas que tuvo al lado izquierdo, es arrollado y no consigue levantar sus manos. Debe poner las manos sobre el rival. Es grande y fuerte, no debería ser arrollado."

Veldheer se mostró muy bien en 2014 después de ser firmado como agente libre. Retrocedió en 2015, e inicio la temporada pasada cambiando su cuerpo con la intención de ganar más fuerza. Solamente jugó media temporada antes de lesionarse el tríceps. Humphries, quien entonces se desempeñaba como tackle derecho, tomo el lugar de Veldheer.

En la temporada baja, y con la mirada puesta en el futuro, Cardenales decidieron mantener a Humphries en el lado izquierdo y mover a Veldheer a la derecha. La transición continua siendo complicada.

"No es fácil," dijo Veldheer después del partido del lunes. "Simplemente continuo con la idea en mi cabeza de prevalecer ante la adversidad, no logré hacer eso el lunes por la noche, veré lo sucedido en el cuarto de video y con todo lo que tengo estaré en el entrenamiento, siempre hacia adelante, tratando de hacer siempre las cosas lo mejor posible."

Arians dijo no tener ninguna preocupación en cuanto a la breve intención de Veldheer de retirarse durante el campamento de entrenamiento y si esto podría afectar su juego. El entrenador no ha pensado en hacer un cambio en la posición de tackle derecho.

"Con que razón cambiaría," dijo Arians "¿Qué hay tras la puerta numero dos? ¿Un novato? Veldheer debe hacer su trabajo."

Ante esto, el novato Will Holden tendría que jugar como tackle si tanto Humphries como Wetzel no pudieran ver acción el domingo.

Arians dijo que Boone jugó bien el lunes, y estaba satisfecho con el centro A.Q. Shipley. Wetzel "se mantuvo en la pelea." Veldheer y el guardia derecho Evan Boehm – que Arians comentó que seguía aprendiendo – fueron las mayores interrogantes.

"Debemos de proteger mejor," dijo Arians. "No hay duda de cómo hacerlo. Solamente tienes que hacer tu técnica y bloquear a tu marca. No es un esquema es un juego de futbol uno a uno."

ELLINGTON EMERGE, AUNQUE JOHNSON SIGUE DE TITULAR

Arians dijo que Cardenales "probablemente abandonaron el juego terrestre muy pronto" contra Cowboys. Cardenales corrieron

en 21 ocasiones (comparado con 48 pases) para 49 yardas, promediando solamente 2.3 yardas por acarreo. Andre Ellington se mostró como el mejor con 22 yardas en cinco intentos. El titular Chris Johnson consiguió solo 17 yardas en 12 intentos, y ante esto Arians comentó "Creo que Chris lució un poco oxidado."

Arians dijo que espera que Johnson se sacuda el polvo buscando ir hacia adelante. El entrenador dijo durante su participación en Arizona Sports que Johnson continuará como corredor titular contra 49ers esta semana, con Ellington desempeñando un rol en terceras oportunidades y Kerwynn Williams seguirá teniendo con acarreos esporádicos.

Ellington podría terminar incrementando su trabajo, según, sea la situación. "Cuando era nuestro titular (en 2013 y 2014), tuvo acarreos de 80 yardas corriendo por en medio de la línea," indicó Arians. "No somos un equipo que correr primero."

MUY PRONTO PARA RETARLA

Arians asumió la culpa por precipitarse al retar la decisión de los réferis  en la jugada en la que J.J. Nelson estuvo a punto de atrapar pegado a la banda. La repetición claramente mostraba que Nelson perdió el balón al momento de chocar con el suelo. Arians se enfocó en ver si los pies estaban dentro – y por la manera como los réferis vacilaron al marcar la jugada – soltó el pañuelo rojo demasiado pronto.

"La reté porque (los réferis) me dijeron que había atrapado el balón pero que sus pies estaban afuera, el réferi principal dijo que sus pies estaban dentro, y reté la jugada muy apresurado. Señaló Arians. "Fue mi culpa, no escuche la indicación de mis compañeros en el palco."

ADICIONES AL LA ESCUADRA DE ENTRENAMIENTO
Cardenales firmaron al ala cerrada Anthony Denham Jr. – quien estuvo recientemente con Filadelfia — y al linebacker Earl Okine – quien estuvo recientemente con Detroit — a la escuadra de entrenamiento. Había dos vacantes luego que Cardenales promovieron al ala cerrada Ricky Seals-Jones al roster activo y los Packers firmaron al tackle Ulrick John.

Cardinals vs. Cowboys

Images from the "Monday Night Football" matchup

WR Jaron Brown with a touchdown catch
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WR Jaron Brown with a touchdown catch

Cowboys RB Ezekiel Elliott looks for running room
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Cowboys RB Ezekiel Elliott looks for running room

The Cardinals link arms during the national anthem
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The Cardinals link arms during the national anthem

Bruce Arians with Cowboys coach Jason Garrett
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Bruce Arians with Cowboys coach Jason Garrett

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WR Brittan Golden before the game
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WR Brittan Golden before the game

The Cardinals cheerleaders perform
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The Cardinals cheerleaders perform

QB Carson Palmer
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QB Carson Palmer

RB Andre Ellington
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RB Andre Ellington

WR Larry Fitzgerald
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WR Larry Fitzgerald

A fan before the game
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A fan before the game

Patrick Peterson takes the field during player introductions
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Patrick Peterson takes the field during player introductions

A Cardinals fan with a Cowboys fan
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A Cardinals fan with a Cowboys fan

WR Jaron Brown with a touchdown reception
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WR Jaron Brown with a touchdown reception

From left: CB Patrick Peterson, team president Michael Bidwill, WR Larry Fitzgerald
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From left: CB Patrick Peterson, team president Michael Bidwill, WR Larry Fitzgerald

A gang tackle of Cowboys RB Ezekiel Elliott
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A gang tackle of Cowboys RB Ezekiel Elliott

The Cardinals stand for the anthem
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The Cardinals stand for the anthem

RB Andre Ellington lunges forward
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RB Andre Ellington lunges forward

S Tyvon Branch tackles Cowboys WR Cole Beasley
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S Tyvon Branch tackles Cowboys WR Cole Beasley

WR Larry Fitzgerald extends for some extra yardage
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WR Larry Fitzgerald extends for some extra yardage

QB Carson Palmer
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QB Carson Palmer

Ezekiel Elliott tries to get by Cardinals DL Robert Nkemdiche
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Ezekiel Elliott tries to get by Cardinals DL Robert Nkemdiche

K Phil Dawson responds after his missed field goal
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K Phil Dawson responds after his missed field goal

RB Chris Johnson tries to stay up on the carry
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RB Chris Johnson tries to stay up on the carry

Cardinals QB Carson Palmer throws under pressure from Cowboys DE DeMarcus Lawrence
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Cardinals QB Carson Palmer throws under pressure from Cowboys DE DeMarcus Lawrence

The Cardinals cheerleaders perform
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The Cardinals cheerleaders perform

Cardinals and Cowboys at the line of scrimmage
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Cardinals and Cowboys at the line of scrimmage

CB Justin Bethel and the Cardinals defense try to bring down Cowboys WR Dez Bryant
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CB Justin Bethel and the Cardinals defense try to bring down Cowboys WR Dez Bryant

WR Larry Fitzgerald extends for some extra yardage
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WR Larry Fitzgerald extends for some extra yardage

WR Jaron Brown watches as the Cowboys defenders dive for the loose ball
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WR Jaron Brown watches as the Cowboys defenders dive for the loose ball

Cardinals CB Patrick Peterson closes out on Cowboys WR Dez Bryant
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Cardinals CB Patrick Peterson closes out on Cowboys WR Dez Bryant

WR Larry Fitzgerald with the catch
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WR Larry Fitzgerald with the catch

Cardinals DL Corey Peters and LB Chandler Jones bring down Cowboys RB Ezekiel Elliott
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Cardinals DL Corey Peters and LB Chandler Jones bring down Cowboys RB Ezekiel Elliott

WR Larry Fitzgerald
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WR Larry Fitzgerald

Cardinals QB Carson Palmer under pressure from Cowboys DE DeMarcus Lawrence
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Cardinals QB Carson Palmer under pressure from Cowboys DE DeMarcus Lawrence

LB Chandler Jones celebrates a sack
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LB Chandler Jones celebrates a sack

Cowboys QB flips over into the end zone
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Cowboys QB flips over into the end zone

Head coach Bruce Arians speaks to his quarterback
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Head coach Bruce Arians speaks to his quarterback

K Phil Dawson attempts a field goal
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K Phil Dawson attempts a field goal

WR Larry Fitzgerald makes the catch
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WR Larry Fitzgerald makes the catch

Cowboys QB Dak Prescott scores a touchdown
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Cowboys QB Dak Prescott scores a touchdown

WR Larry Fitzgerald
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WR Larry Fitzgerald

Cowboys RB Ezekiel Elliott scores a touchdown
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Cowboys RB Ezekiel Elliott scores a touchdown

QB Carson Palmer prepares to throw
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QB Carson Palmer prepares to throw

Patrick Peterson (left) and Dak Prescott (right) meet after the final whistle
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Patrick Peterson (left) and Dak Prescott (right) meet after the final whistle

Cardinals head coach Bruce Arians (right) with Cowboys head coach Jason Garrett (left)
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Cardinals head coach Bruce Arians (right) with Cowboys head coach Jason Garrett (left)

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