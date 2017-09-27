Cardenales Buscan Repunte De Jared Veldheer

El tackle Jared Veldheer (68) ayuda a reincorporarse al mariscal Carson Palmer durante el partido del lunes por la noche.
Dudas rondan alrededor de la línea ofensiva de Cardenales.
Es muy pronto para saber si la lesión del tackle ofensivo D.J. Humphries (rodilla) o el lesionado guardia Mike Iupati (tríceps) jugarán esta semana contra San Francisco ya que el entrenador Bruce Arians primero quiere verlos entrenar. El guardia Alex Boone y el tackle John Wetzel, quiénes entraron para remplazar a Iupati y Humphries, tuvieron ambos que pasar por resonancia magnética el martes después de lesionarse los músculos pectorales.
Mientras tanto, Arians busca mejor protección de parte de la línea ofensiva, y todo el equipo de Cardenales espera que el tackle Jared Veldheer retome su nivel.
El veterano, quien está jugando por el lado derecho esta temporada, luego de pasar la mayor parte de su carrera como tackle
izquierdo fue el tema más sonado el martes después de mostrar problemas por segundo juego consecutivo.
"Es la técnica, simplemente la técnica," dijo Arians al hablar de Veldheer. "Está teniendo los mismos problemas que tuvo al lado izquierdo, es arrollado y no consigue levantar sus manos. Debe poner las manos sobre el rival. Es grande y fuerte, no debería ser arrollado."
Veldheer se mostró muy bien en 2014 después de ser firmado como agente libre. Retrocedió en 2015, e inicio la temporada pasada cambiando su cuerpo con la intención de ganar más fuerza. Solamente jugó media temporada antes de lesionarse el tríceps. Humphries, quien entonces se desempeñaba como tackle derecho, tomo el lugar de Veldheer.
En la temporada baja, y con la mirada puesta en el futuro, Cardenales decidieron mantener a Humphries en el lado izquierdo y mover a Veldheer a la derecha. La transición continua siendo complicada.
"No es fácil," dijo Veldheer después del partido del lunes. "Simplemente continuo con la idea en mi cabeza de prevalecer ante la adversidad, no logré hacer eso el lunes por la noche, veré lo sucedido en el cuarto de video y con todo lo que tengo estaré en el entrenamiento, siempre hacia adelante, tratando de hacer siempre las cosas lo mejor posible."
Arians dijo no tener ninguna preocupación en cuanto a la breve intención de Veldheer de retirarse durante el campamento de entrenamiento y si esto podría afectar su juego. El entrenador no ha pensado en hacer un cambio en la posición de tackle derecho.
"Con que razón cambiaría," dijo Arians "¿Qué hay tras la puerta numero dos? ¿Un novato? Veldheer debe hacer su trabajo."
Ante esto, el novato Will Holden tendría que jugar como tackle si tanto Humphries como Wetzel no pudieran ver acción el domingo.
Arians dijo que Boone jugó bien el lunes, y estaba satisfecho con el centro A.Q. Shipley. Wetzel "se mantuvo en la pelea." Veldheer y el guardia derecho Evan Boehm – que Arians comentó que seguía aprendiendo – fueron las mayores interrogantes.
"Debemos de proteger mejor," dijo Arians. "No hay duda de cómo hacerlo. Solamente tienes que hacer tu técnica y bloquear a tu marca. No es un esquema es un juego de futbol uno a uno."
ELLINGTON EMERGE, AUNQUE JOHNSON SIGUE DE TITULAR
Arians dijo que Cardenales "probablemente abandonaron el juego terrestre muy pronto" contra Cowboys. Cardenales corrieron
en 21 ocasiones (comparado con 48 pases) para 49 yardas, promediando solamente 2.3 yardas por acarreo. Andre Ellington se mostró como el mejor con 22 yardas en cinco intentos. El titular Chris Johnson consiguió solo 17 yardas en 12 intentos, y ante esto Arians comentó "Creo que Chris lució un poco oxidado."
Arians dijo que espera que Johnson se sacuda el polvo buscando ir hacia adelante. El entrenador dijo durante su participación en Arizona Sports que Johnson continuará como corredor titular contra 49ers esta semana, con Ellington desempeñando un rol en terceras oportunidades y Kerwynn Williams seguirá teniendo con acarreos esporádicos.
Ellington podría terminar incrementando su trabajo, según, sea la situación. "Cuando era nuestro titular (en 2013 y 2014), tuvo acarreos de 80 yardas corriendo por en medio de la línea," indicó Arians. "No somos un equipo que correr primero."
MUY PRONTO PARA RETARLA
Arians asumió la culpa por precipitarse al retar la decisión de los réferis en la jugada en la que J.J. Nelson estuvo a punto de atrapar pegado a la banda. La repetición claramente mostraba que Nelson perdió el balón al momento de chocar con el suelo. Arians se enfocó en ver si los pies estaban dentro – y por la manera como los réferis vacilaron al marcar la jugada – soltó el pañuelo rojo demasiado pronto.
"La reté porque (los réferis) me dijeron que había atrapado el balón pero que sus pies estaban afuera, el réferi principal dijo que sus pies estaban dentro, y reté la jugada muy apresurado. Señaló Arians. "Fue mi culpa, no escuche la indicación de mis compañeros en el palco."
ADICIONES AL LA ESCUADRA DE ENTRENAMIENTO
Cardenales firmaron al ala cerrada Anthony Denham Jr. – quien estuvo recientemente con Filadelfia — y al linebacker Earl Okine – quien estuvo recientemente con Detroit — a la escuadra de entrenamiento. Había dos vacantes luego que Cardenales promovieron al ala cerrada Ricky Seals-Jones al roster activo y los Packers firmaron al tackle Ulrick John.
Images from the "Monday Night Football" matchup