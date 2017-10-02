Cardenales trabajan tiempo extra para derrotar a 49ers

Si Cardenales encontrarán la manera para solucionar los problemas en su línea ofensiva a largo plazo aún está por verse, sin embargo, la manera en la que Carson Palmer fue golpeado gran parte del partido el domingo es algo que definitivamente el entrenador Bruce Arians no quiere ver.
Aunque la línea ofensiva consiguió hacer el trabajo en tiempo extra, con Cardenales abajo por 3 frente a 49ers en el Estadio University of Phoenix y con poco menos de dos minutos por jugarse. Los momentos más destacados del partido serán encabezados con el siempre joven Larry Fitzgerald saltando por el pase de 19 yardas que le dio la victoria a Cardenales, o por Palmer conduciendo su ofensiva a lo largo del campo.
Aunque, de alguna forma, Palmer no fue acosado como lo fue durante los primeros 4 periodos, y esa fue diferencia en la victoria 18-15.
"Todos," dijo el tackle derecho Jared Veldheer, "nos estábamos partiendo el alma."
Cardenales (2-2) se mantiene a un juego de distancia de Los Ángeles Rams (3-1), quienes derrotaron a Dallas.
Fitzgerald dijo que Arians les había dicho que este era un juego que estaban obligados a ganar.
"Le dije a los muchachos el viernes que esta era la clase de partido que quería ver, quería verlos en un juego apretado, y descubrir de que estamos hechos," señaló Arians.
El mensaje fue captado en vestidores – "Lo acepto así como fue (aunque) obviamente me hubiera gustado que hubiera sido una paliza, ¿me explico?" expresó el safety veterano Antoine Bethea — aunque la victoria de cualquier manera es necesaria. Esto queda claro después de que ambos equipos patearon 4 goles de campo en tiempo reglamentario y se pasaron el partido sin amenaza contundente de conseguir touchdowns.
Cardenales fueron los que más cerca estuvieron de conseguir un touchdown, durante la primera marcha el intento se vio frustrado cuando Palmer, estando a punto de ser capturado, intentó un pase a la zona de anotación desde la yarda 4 de San Francisco pero el balón fue manoteado e interceptado. (El corredor Andre Ellington también estuvo cerca de conseguir un touchdown aunque la jugada fue anulada después de ser revisada una decisión que dejó a Palmer desconcertado.)
El pateador Phil Dawson fue el héroe hasta el tiempo extra, siendo la única fuente de puntos para Arizona.
"Tratamos de manejar (los intentos de gol de campo) de la misma manera, aunque siendo honestos, es muy difícil lograrlo," dijo Dawson, quien terminó con 4 de 4 intentos después de fallará tres intentos de gol de campo en los primeros tres partidos de la temporada.
49ers (0-4) tuvieron primero el balón durante el tiempo adicional ocupando anotar un touchdown para terminar el partido. Las faltas defensivas ayudaron a San Francisco a convertir durante sus primeras dos terceras oportunidades – el linebacker de Cardenales Markus Golden resultó lesionado de la rodilla
en una de esas jugadas, y su condición aún se desconoce – aunque a medida que los 49ers se acercaban a la zona de anotación, su juego se tornaba más conservador.
Eventualmente, la marcha de 17 jugadas término con el quinto gol de campo del partido por parte de Robbie Gould, dejando una oportunidad a Cardenales.
"Estábamos jugando para ganar el partido," dijo el entrenador de 49ers Kyle Shanahan.
"No puedo decir cuál era su mentalidad en esos momentos aunque puedo decir que nuestra mentalidad era defender cada centímetro de pasto, cualquiera que fueran sus intenciones ya sea de touchdown o de gol de campo," comentó el apoyador Kareem Martin. "Realmente no nos podíamos preocupar por lo que estaban tratando de hacer. Nosotros simplemente sabíamos que si los obligábamos al gol de campo, tendríamos otra oportunidad."
Eso le permitió una oportunidad a Palmer, quien durante el partido completó 33 de 51 pases para 357 con un juego terrestre que aún sigue batallando (51 yardas, 2.3 yardas por acarreo). En tiempo adicional, Palmer completó 6 de 7 pases para 77 yardas incluido la estocada final en mancuerna con Fitzgerald. Fue capturado una vez durante la trayectoria, la sexta del partido, sin embargo el juego aéreo se vio como aquel que se había previsto durante el campamento de entrenamiento.
"Simplemente pensaba, 'no podemos empatar otra vez,' " expresó Palmer haciendo referencia al partido del 2016 contra Seahawks que terminó en empate.
No era Fitzgerald, sino John Brown quien lucía en su regreso como el héroe al inicio del partido, con una sensacional atrapada de 25 yardas tocando con las puntas de sus pies la zona final el mismo que fue marcado fuera de los márgenes del campo. La repetición parecía mostrar que Brown había puesto ambos pies dentro, pero la jugada se mantuvo como se había marcado.
Eso no importó. Fitzgerald quien estuvo marcado muy de cerca durante todo partido y quien había sido limitado a tres recepciones, resurgió.
"Aquí un dato de una fuente interna experta," dijo Dawson. "Cuando el juego este apretado, ve con el número 11."
Palmer dijo que 49ers tuvo algunos de sus defensivos profundos intercambiándose de lado a lado en el
campo durante la jugada. Al notar esa "falta de comunicación" y al percatarse que la cobertura sobre Fitzgerald no era la misma, Fitzgerald era el blanco.
"No estaban haciendo lo que hicieron al inicio del partido (cubriendo a Fitzgerald)," dijo Palmer. "Obviamente realizó una gran jugada. Finalmente lo tuvimos en una jugada uno a uno, y Larry hizo lo que sabe hacer."
Fue la única vez durante todo el partido que Cardenales tomaron la delantera – mientras el partido llegaba a su fin.
Fitzgerald tardó en levantarse, aunque solo fue porque se quedó sin aire.
"Sabía que habíamos ganado el partido aunque no podía respirar," dijo Fitzgerald "Así que fue difícil manifestar ánimo y celebrar (aunque) fue genial conseguir la victoria."
Fitzgerald hizo la gran jugada, aunque Brown sumó casi 100 yardas combinadas entre yardas por recepción y yardas por penalidades contra él, mientras Jaron Brown (ocho atrapadas para 105 yardas) y Ellington (nueve atrapadas, para 86 yardas) desempeñaron grandes funciones. Palmer dijo que la decisión de 49ers de jugar cobertura de zona ayudó en el tiempo adicional.
Arians comentó que Cardenales tomarían todo clase de riesgo una vez estando cerca de la franja roja. La línea ofensiva hizo lo suficiente para lograrlo, y la victoria fue crucial. Dawson estaba listo por si era necesario, pero nadie quería eso. "No queríamos salir de aquí con un empate," dijo Fitzgerald.