Cardenales trabajan tiempo extra para derrotar a 49ers

en una de esas jugadas, y su condición aún se desconoce – aunque a medida que los 49ers se acercaban a la zona de anotación, su juego se tornaba más conservador.

Eventualmente, la marcha de 17 jugadas término con el quinto gol de campo del partido por parte de Robbie Gould, dejando una oportunidad a Cardenales.

"Estábamos jugando para ganar el partido," dijo el entrenador de 49ers Kyle Shanahan.

"No puedo decir cuál era su mentalidad en esos momentos aunque puedo decir que nuestra mentalidad era defender cada centímetro de pasto, cualquiera que fueran sus intenciones ya sea de touchdown o de gol de campo," comentó el apoyador Kareem Martin. "Realmente no nos podíamos preocupar por lo que estaban tratando de hacer. Nosotros simplemente sabíamos que si los obligábamos al gol de campo, tendríamos otra oportunidad."

Eso le permitió una oportunidad a Palmer, quien durante el partido completó 33 de 51 pases para 357 con un juego terrestre que aún sigue batallando (51 yardas, 2.3 yardas por acarreo). En tiempo adicional, Palmer completó 6 de 7 pases para 77 yardas incluido la estocada final en mancuerna con Fitzgerald. Fue capturado una vez durante la trayectoria, la sexta del partido, sin embargo el juego aéreo se vio como aquel que se había previsto durante el campamento de entrenamiento.

"Simplemente pensaba, 'no podemos empatar otra vez,' " expresó Palmer haciendo referencia al partido del 2016 contra Seahawks que terminó en empate.

No era Fitzgerald, sino John Brown quien lucía en su regreso como el héroe al inicio del partido, con una sensacional atrapada de 25 yardas tocando con las puntas de sus pies la zona final el mismo que fue marcado fuera de los márgenes del campo. La repetición parecía mostrar que Brown había puesto ambos pies dentro, pero la jugada se mantuvo como se había marcado.

Eso no importó. Fitzgerald quien estuvo marcado muy de cerca durante todo partido y quien había sido limitado a tres recepciones, resurgió.

"Aquí un dato de una fuente interna experta," dijo Dawson. "Cuando el juego este apretado, ve con el número 11."