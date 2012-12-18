Cardenales viviendo en ciudad intercepción

Ya se ha cubierto este tema anteriormente, pero es impresionante como las interceptaciones se siguen acumulando para los Cardenales. Ahora encabezan la NFL con 22 intercepciones, una más que el equipo que viene de visita al Estadio University of Phoenix este fin de semana, los Osos de Chicago. (Los Cardenales, con 32 robos de balón totales, son el número cuatro en la liga en ese departamento, Chicago encabeza la lista con 37.) Cabe recordar que este equipo tenía sólo 10 intercepciones la temporada pasada.

Y con toda honestidad, los Cardenales podrían haber tenido más este año. Está aquella con la que Adrian Wilson no pudo quedarse contra los Delfines esta temporada (aunque aquello fue un espectacular esfuerzo y sin duda no debió haber sido considerada un balón no atrapado), y recordemos por lo menos tres de William Gay donde no consiguió cerrar bastante la pinza de sus manos. Estos son solo algunos de las más notorias remembranzas. Patrick Peterson puso su nombre en los encabezados con su séptima, merecidamente. Por su parte Kerry Rhodes tiene cuatro, Gay, Rashad Johnson y Greg Toler con dos cada uno.

"Me gustaría que pudiéramos encabezar la liga en diversas categorías," dijo el entrenador Ken Whisenhunt el lunes. "Tal vez eso nos ayudaría a estar un poco mejor en lo que se refiere a la marca de ganados y perdidos."

Incluso puntualizaron las tres de el fin de semana con 186 yardas ganadas, la quinta mayor cantidad de yardas por regreso de intercepciones para un equipo de la NFL desde 1970, y 66 yardas más de las que los Cardenales habían totalizado en sus primeras 19 intercepciones de la temporada. Las interceptaciones han sido una importante razón para que los Cardenales se hayan convertido en uno de los mejores en la NFL contra al índice por pase (68.0) y el tercero en la liga en porcentaje contra pases completos con 54.5.

"Cuando tienes 22 intercepciones, es obvio que no se trata del trabajo de un solo jugador o estaríamos frente al defensivo más valioso del año," dijo Whisenhunt. "Hay una cantidad de diferentes jugadores que están haciendo ese tipo de jugadas.