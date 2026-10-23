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Cómo ver y escuchar el partido entre Cardenales y Broncos en la Semana 7

Conoce todas las opciones para ver y escuchar el partido entre los Cardenales de Arizona y los Broncos de Denver este domingo 25 de octubre de 2026

Oct 23, 2026 at 02:16 PM
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Cómo ver y escuchar el partido entre Cardenales y Broncos en la Semana 7

Conoce todas las opciones para ver y escuchar el partido entre los Cardenales de Arizona y los Broncos de Denver este domingo 25 de octubre de 2026.

Los Cardenales de Arizona reciben a los Broncos de Denver este domingo 25 de octubre en el State Farm Stadium. El encuentro comenzará a la 1:05 p.m., hora de Arizona.

ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL

  • Latino Mix 100.3 FM KQMR
  • Jesús Quiñonez (narración jugada por jugada) e Irving Villanueva (análisis).
  • La cobertura en español comienza dos horas antes del partido con Primera y Diez, seguido de Conteo Progresivo, con toda la información y el análisis previo al encuentro.
  • Escucha también La Tacleada, el podcast de los Cardenales en español, donde analizamos los partidos, las noticias y los temas más importantes del equipo durante la temporada.

DÓNDE VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN

  • CBS
  • Kevin Harlan (narración), Trent Green (análisis) y Melanie Collins (reportera a nivel de cancha).

TRANSMISIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:

Consulta tu programación local para confirmar la disponibilidad del partido. Los usuarios de dispositivos iOS deberán permitir el acceso a su ubicación en la configuración de privacidad de Safari.

ESCUCHA EL PARTIDO POR RADIO EN INGLÉS

Radio nacional

  • ESPN Radio
  • Mike Couzens (narración) y Kelly Stouffer (análisis).

Radio de los Cardenales

  • Arizona Sports 98.7 FM
  • J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha).
  • La programación comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas presentan un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.
  • Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.

Consulta la lista completa de estaciones afiliadas a la cadena de radio de los Cardenales.

NFL+ Y GAME PASS INTERNACIONAL

Con NFL+, los aficionados pueden disfrutar de partidos de pretemporada fuera de su mercado, encuentros locales y de horario estelar de temporada regular y playoffs en dispositivos móviles, además de repeticiones de partidos y contenido adicional.

Para los aficionados fuera de Estados Unidos, los partidos están disponibles a través de NFL Game Pass Internacional en DAZN.

SIGUE A LOS CARDENALES EN INTERNET

Mantente al tanto de las últimas noticias, entrevistas, videos y contenido exclusivo de los Cardenales a través de sus plataformas digitales.

Visita AZCardenales.com para encontrar las noticias del equipo en español y sigue a los Cardenales en Facebook, X, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube.

REDES SOCIALES DE LOS CARDENALES

Las cuentas oficiales del equipo incluyen:

  • Arizona Cardinals: @AZCardinals
  • Cardenales en Español: @AZCardenales
  • Cardinals Gameday: @CardsGameday
  • Darren Urban, escritor principal: @Cardschatter
  • Cardinals Cheerleaders: @AZCardsCheer
  • Canal oficial de los Arizona Cardinals en YouTube

PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES

  • La Tacleada: Podcast de los Cardenales en español.
  • The Cardinals Red Sea Report: Martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
  • The Big Red Rage: Jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
  • Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: Disponibles en AZCardinals.com.
  • Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: Por Arizona's Family.

Corrige la información de televisión

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  • La programación comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas presentan un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.
  • Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.

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  • Cardinals Cheerleaders: @AZCardsCheer
  • Canal oficial de los Arizona Cardinals en YouTube

PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES

  • La Tacleada: Podcast de los Cardenales en español.
  • The Cardinals Red Sea Report: Martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
  • The Big Red Rage: Jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
  • Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: Disponibles en AZCardinals.com.
  • Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: Por Arizona's Family.

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