Cómo ver y escuchar el partido entre Cardenales y Broncos en la Semana 7

Conoce todas las opciones para ver y escuchar el partido entre los Cardenales de Arizona y los Broncos de Denver este domingo 25 de octubre de 2026.

Los Cardenales de Arizona reciben a los Broncos de Denver este domingo 25 de octubre en el State Farm Stadium. El encuentro comenzará a la 1:05 p.m., hora de Arizona.

ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL

Latino Mix 100.3 FM KQMR

Jesús Quiñonez (narración jugada por jugada) e Irving Villanueva (análisis).

La cobertura en español comienza dos horas antes del partido con Primera y Diez, seguido de Conteo Progresivo, con toda la información y el análisis previo al encuentro.

Escucha también La Tacleada, el podcast de los Cardenales en español, donde analizamos los partidos, las noticias y los temas más importantes del equipo durante la temporada.

DÓNDE VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN

CBS

Kevin Harlan (narración), Trent Green (análisis) y Melanie Collins (reportera a nivel de cancha).

TRANSMISIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:

Consulta tu programación local para confirmar la disponibilidad del partido. Los usuarios de dispositivos iOS deberán permitir el acceso a su ubicación en la configuración de privacidad de Safari.

ESCUCHA EL PARTIDO POR RADIO EN INGLÉS

Radio nacional

ESPN Radio

Mike Couzens (narración) y Kelly Stouffer (análisis).

Radio de los Cardenales

Arizona Sports 98.7 FM

J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha).

La programación comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas presentan un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.

Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.

Consulta la lista completa de estaciones afiliadas a la cadena de radio de los Cardenales.

NFL+ Y GAME PASS INTERNACIONAL

Con NFL+, los aficionados pueden disfrutar de partidos de pretemporada fuera de su mercado, encuentros locales y de horario estelar de temporada regular y playoffs en dispositivos móviles, además de repeticiones de partidos y contenido adicional.

Para los aficionados fuera de Estados Unidos, los partidos están disponibles a través de NFL Game Pass Internacional en DAZN.

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REDES SOCIALES DE LOS CARDENALES

Las cuentas oficiales del equipo incluyen:

Arizona Cardinals: @AZCardinals

Cardenales en Español: @AZCardenales

Cardinals Gameday: @CardsGameday

Darren Urban, escritor principal: @Cardschatter

Cardinals Cheerleaders: @AZCardsCheer

Canal oficial de los Arizona Cardinals en YouTube

PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES

La Tacleada: Podcast de los Cardenales en español.

The Cardinals Red Sea Report: Martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.

The Big Red Rage: Jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.

Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: Disponibles en AZCardinals.com.

Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: Por Arizona's Family.