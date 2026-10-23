Cómo ver y escuchar el partido entre Cardenales y Broncos en la Semana 7
Conoce todas las opciones para ver y escuchar el partido entre los Cardenales de Arizona y los Broncos de Denver este domingo 25 de octubre de 2026.
Los Cardenales de Arizona reciben a los Broncos de Denver este domingo 25 de octubre en el State Farm Stadium. El encuentro comenzará a la 1:05 p.m., hora de Arizona.
ESCUCHA EL PARTIDO EN ESPAÑOL
- Latino Mix 100.3 FM KQMR
- Jesús Quiñonez (narración jugada por jugada) e Irving Villanueva (análisis).
- La cobertura en español comienza dos horas antes del partido con Primera y Diez, seguido de Conteo Progresivo, con toda la información y el análisis previo al encuentro.
- Escucha también La Tacleada, el podcast de los Cardenales en español, donde analizamos los partidos, las noticias y los temas más importantes del equipo durante la temporada.
DÓNDE VER EL PARTIDO POR TELEVISIÓN
- CBS
- Kevin Harlan (narración), Trent Green (análisis) y Melanie Collins (reportera a nivel de cancha).
TRANSMISIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Los aficionados que se encuentren dentro del mercado de transmisión podrán seguir el partido en vivo a través de:
Consulta tu programación local para confirmar la disponibilidad del partido. Los usuarios de dispositivos iOS deberán permitir el acceso a su ubicación en la configuración de privacidad de Safari.
ESCUCHA EL PARTIDO POR RADIO EN INGLÉS
Radio nacional
- ESPN Radio
- Mike Couzens (narración) y Kelly Stouffer (análisis).
Radio de los Cardenales
- Arizona Sports 98.7 FM
- J.P. Shadrick (narración), A.Q. Shipley (análisis) y Dani Sureck (reportera a nivel de cancha).
- La programación comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas presentan un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.
- Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.
Consulta la lista completa de estaciones afiliadas a la cadena de radio de los Cardenales.
NFL+ Y GAME PASS INTERNACIONAL
Con NFL+, los aficionados pueden disfrutar de partidos de pretemporada fuera de su mercado, encuentros locales y de horario estelar de temporada regular y playoffs en dispositivos móviles, además de repeticiones de partidos y contenido adicional.
Para los aficionados fuera de Estados Unidos, los partidos están disponibles a través de NFL Game Pass Internacional en DAZN.
SIGUE A LOS CARDENALES EN INTERNET
Mantente al tanto de las últimas noticias, entrevistas, videos y contenido exclusivo de los Cardenales a través de sus plataformas digitales.
Visita AZCardenales.com para encontrar las noticias del equipo en español y sigue a los Cardenales en Facebook, X, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube.
REDES SOCIALES DE LOS CARDENALES
Las cuentas oficiales del equipo incluyen:
- Arizona Cardinals: @AZCardinals
- Cardenales en Español: @AZCardenales
- Cardinals Gameday: @CardsGameday
- Darren Urban, escritor principal: @Cardschatter
- Cardinals Cheerleaders: @AZCardsCheer
- Canal oficial de los Arizona Cardinals en YouTube
PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES
- La Tacleada: Podcast de los Cardenales en español.
- The Cardinals Red Sea Report: Martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
- The Big Red Rage: Jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
- Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: Disponibles en AZCardinals.com.
- Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: Por Arizona's Family.
Corrige la información de televisión
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- Mike Couzens (narración) y Kelly Stouffer (análisis).
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- La programación comienza a las 10 a.m. con The Arizona Cardinals NFL Kickoff Show, seguido de The Arizona Cardinals Pregame Huddle. Ambos programas presentan un análisis del encuentro y las noticias más recientes de la NFL.
- Al finalizar el partido, los aficionados podrán participar en Cardinal Talk, el programa de análisis posterior al encuentro.
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- Cardinals Cheerleaders: @AZCardsCheer
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PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE LOS CARDENALES
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- The Cardinals Red Sea Report: Martes a las 11 a.m. por ESPN 620 AM.
- The Big Red Rage: Jueves a las 6 p.m. por Arizona Sports 98.7 FM.
- Cardinals Cover 2 y Cardinals Underground: Disponibles en AZCardinals.com.
- Cardinals Game Plan y Cardinals Birdwatch: Por Arizona's Family.
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