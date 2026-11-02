Lunes de victoria y cambios importantes para los Cardenales

Minshew completó 17 de 23 pases para 188 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. Terminó con un índice de pasador de 137.3 y dirigió la remontada que permitió a Arizona conseguir su tercera victoria de la temporada.

LaFleur destacó la manera en que el veterano manejó la presión, encontró espacios dentro de la bolsa de protección y tomó buenas decisiones.

"Simplemente jugó como mariscal de campo. Hizo sus lecturas, tuvo buen movimiento de pies, se movió bien dentro de la bolsa de protección y fue preciso con el balón", explicó.

Carson Beck pasará a ser el segundo mariscal de campo, disponible como suplente de Minshew, mientras que Jacoby Brissettocupará el puesto de tercer quarterback de emergencia.

Para Beck, la decisión representa otra oportunidad de continuar su desarrollo y prepararse para entrar en acción si llega a ser necesario. LaFleur señaló que el novato tendrá más repeticiones durante las prácticas y que se siente satisfecho con su conocimiento del sistema ofensivo.

El entrenador reconoció que comunicarle la decisión a Brissett no fue sencillo.

"Hay un aspecto humano en todo esto. Tengo mucho respeto por Jacoby como persona y como jugador. Como les dije ayer, no toda la responsabilidad era suya. Fue algo colectivo, empezando conmigo".

Las lesiones complican el panorama

La victoria en Dallas también dejó varias preocupaciones para los Cardenales, que tuvieron que realizar ajustes constantes durante el encuentro.

Jeremiyah Love, quien apenas regresaba después de perderse dos partidos por problemas en el tobillo, volvió a sufrir una lesión. LaFleur explicó que se trata de una zona diferente del tobillo y que espera tener más información sobre su condición durante la semana.

El panorama tampoco es alentador para Kendrick Bourne. El receptor está buscando otras opiniones médicas con respecto a la lesión en su pierna y, aunque el entrenador no confirmó que su temporada haya terminado, reconoció que existe esa posibilidad.

Bam Knight permanece bajo el protocolo de conmociones cerebrales después de salir del partido durante el segundo cuarto. LaFleur indicó que se encuentra mejor, pero habrá que esperar para conocer su progreso.

La línea ofensiva también sufrió una baja cuando Jayden Williams tuvo que abandonar el encuentro por una lesión de rodilla. Josh Fryar ingresó en su lugar y ayudó a completar la remontada. El equipo espera tener más información sobre Williams el miércoles.

Reggie Virgilchocó contra el poste de la zona de anotación mientras intentaba atrapar un pase profundo.

"El poste fue el que recibió el golpe, no Reggie", bromeó LaFleur.

Michael Wilson dio el ejemplo

Uno de los protagonistas de la remontada fue Michael Wilson, quien jugó con dos costillas fracturadas.

El receptor terminó con ocho atrapadas para 111 yardas y un touchdown. Su anotación de 13 yardas, con apenas seis segundos restantes en el último cuarto, permitió que Arizona empatara el encuentro 30-30 y forzara el tiempo extra.

Wilson mostró señales evidentes de dolor durante los últimos minutos del partido, pero permaneció disponible para ayudar al equipo.

LaFleur explicó que el personal médico había determinado que la lesión no podía agravarse por continuar jugando, por lo que la decisión dependía principalmente de cuánto dolor podía soportar Wilson.

"Es un jugador extraordinario. Es un líder y un competidor. Mientras más jugadores como Michael Wilson tengamos en este equipo, mejores vamos a ser", dijo LaFleur.

Durante las últimas jugadas terrestres, Wilson y Simi Fehoko intercambiaron responsabilidades por iniciativa propia para que Fehoko se encargara de los bloqueos más exigentes. LaFleur se enteró después de que los propios jugadores habían realizado los ajustes.

Una jugada que llamó la atención