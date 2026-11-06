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Elijah Higgins, Nominado al Salute to Service Award

El compromiso de Elijah Higgins va más allá del campo

Nov 06, 2026 at 01:14 PM
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Irving Villanueva
The Arizona Cardinals host TAPS, the Pat Tillman Foundation, Cox Charities, Folds of Honor, and civics educators on a KC-135 Stratotanker incentive flight featuring in-air refueling at Goldwater Air National Guard Base on Tuesday, Dec. 2, 2025 in Phoenix, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
The Arizona Cardinals host TAPS, the Pat Tillman Foundation, Cox Charities, Folds of Honor, and civics educators on a KC-135 Stratotanker incentive flight featuring in-air refueling at Goldwater Air National Guard Base on Tuesday, Dec. 2, 2025 in Phoenix, AZ.

En el futbol americano, la posición de tight end exige versatilidad. Hay que bloquear, atrapar pases y estar dispuesto a hacer el trabajo que muchas veces no aparece en las estadísticas.

Para Elijah Higgins, esa disposición a asumir diferentes responsabilidades también se refleja fuera del campo.

El ala cerrada de los Cardenales ha sido nominado al Salute to Service Award, un reconocimiento que destaca el compromiso de los jugadores de la NFL con los miembros de las Fuerzas Armadas, los veteranos y sus familias.

Su entusiasmo por esta causa tiene raíces muy personales. Higgins creció en una familia militar y vio de cerca el compromiso y los sacrificios que implica servir. Su padre pasó 28 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una experiencia que ayudó a formar el respeto que Elijah mantiene por quienes dedican su vida al servicio.

The Arizona Cardinals host TAPS, the Pat Tillman Foundation, Cox Charities, Folds of Honor, and civics educators on a KC-135 Stratotanker incentive flight featuring in-air refueling at Goldwater Air National Guard Base on Tuesday, Dec. 2, 2025 in Phoenix, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Ese respeto se ha convertido en acción.

Desde su visita a Kuwait junto al USO en 2024 hasta las diferentes oportunidades que ha tenido para convivir con miembros activos, veteranos y sus familias, Higgins ha construido relaciones que van más allá de una visita.

Quizás esa sea una de las responsabilidades que Elijah Higgins ha asumido con mayor orgullo: utilizar su plataforma para recordarles a quienes sirven que su sacrificio no pasa desapercibido.

La nominación llega además en un momento significativo para la organización, en el marco de lo que habría sido el cumpleaños número 50 de Pat Tillman, cuya admiración y compromiso con quienes sirven dejaron una huella que trasciende el futbol americano.

La nominación de Higgins al Salute to Service Award también tendrá un momento especial en casa. Su compromiso con la comunidad militar será reconocido durante el partido de la Semana 10, cuando los Cardenales reciban a los Rams, una oportunidad para destacar una causa que tiene un significado muy personal para el tight end.

Dentro del campo, un tight end debe estar preparado para hacer un poco de todo. Fuera de él, Higgins ha encontrado una manera de utilizar su voz y su tiempo para reconocer a una comunidad que ha sido parte importante de su historia.

La nominación al Salute to Service Award es un reconocimiento a ese compromiso, pero para Elijah Higgins, el respeto por las Fuerzas Armadas parece ser mucho más que una responsabilidad: es parte de quien es.

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