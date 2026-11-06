Elijah Higgins, Nominado al Salute to Service Award

La nominación de Higgins al Salute to Service Award también tendrá un momento especial en casa. Su compromiso con la comunidad militar será reconocido durante el partido de la Semana 10, cuando los Cardenales reciban a los Rams, una oportunidad para destacar una causa que tiene un significado muy personal para el tight end.

Dentro del campo, un tight end debe estar preparado para hacer un poco de todo. Fuera de él, Higgins ha encontrado una manera de utilizar su voz y su tiempo para reconocer a una comunidad que ha sido parte importante de su historia.