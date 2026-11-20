Tempe, AZ - Este viernes 20 de noviembre, Mike LaFleur informó ante los medios de comunicación que Carson Beck no participaría en la práctica debido a molestias en la espalda, una situación que podría dejarlo fuera del partido del domingo ante los Kansas City Chiefs. Aunque la posibilidad de que el novato esté disponible no está completamente descartada, su participación se definirá hasta último momento.
Ante este escenario, LaFleur dejó claro que Josh Johnson se estaría preparando para asumir la titularidad en el compromiso correspondiente a la Semana 11 frente a Kansas City.
De concretarse su inicio bajo centro, los Cardenales sumarían a su cuarto quarterback titular en las últimas cuatro semanas, reflejo de la montaña rusa que ha vivido el equipo en una de las posiciones más importantes.
Johnson, quien ha formado parte de la NFL de manera intermitente desde 2009, estaría realizando apenas su 12.º inicio como titular en 51 partidos de temporada regular. Los Cardenales lo contrataron la semana pasada, luego de incorporarlo desde el equipo de prácticas de los Cincinnati Bengals.
El veterano llega con un antecedente positivo: ganó su último partido como titular el pasado 4 de enero, cuando todavía pertenecía a Washington, en el último partido de la temporada 2025 frente a los Philadelphia Eagles.
Los problemas de espalda de Beck no son completamente nuevos. Hace algunas semanas, el quarterback novato tuvo que abandonar una práctica debido a espasmos en esa zona, una situación que ha sido un tema recurrente desde entonces para el staff médico y staff de coacheo de Cardenales.
"El show debe continuar en esta liga", comentó LaFleur. "El balón se pondrá en juego el domingo al mediodía y estaremos listos para competir. Lo positivo es que, si es Josh quien juega, ya he tenido la oportunidad de llamar jugadas para él anteriormente y fue una experiencia muy buena. Así que saldremos a competir y espero que nuestros jugadores den lo mejor de sí mismos"