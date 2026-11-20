Los problemas de espalda de Beck no son completamente nuevos. Hace algunas semanas, el quarterback novato tuvo que abandonar una práctica debido a espasmos en esa zona, una situación que ha sido un tema recurrente desde entonces para el staff médico y staff de coacheo de Cardenales.

"El show debe continuar en esta liga", comentó LaFleur. "El balón se pondrá en juego el domingo al mediodía y estaremos listos para competir. Lo positivo es que, si es Josh quien juega, ya he tenido la oportunidad de llamar jugadas para él anteriormente y fue una experiencia muy buena. Así que saldremos a competir y espero que nuestros jugadores den lo mejor de sí mismos"