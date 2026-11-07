Gardner Minshew está listo para su oportunidad como titular de los Cardenales

Gardner Minshew II aprovechó su oportunidad ante los Dallas Cowboys y ahora tendrá la responsabilidad de dirigir la ofensiva de los Cardenales de Arizona desde el inicio del partido.

Con Arizona abajo 17-3 en el tercer cuarto, Minshew ingresó al terreno de juego y encabezó una remontada que terminó con una victoria de 33-30 en tiempo extra. Completó 17 de 23 pases para 188 yardas y tres touchdowns, ayudando a los Cardenales a conseguir su tercera victoria de la temporada.

Su actuación le valió la titularidad para el encuentro de este domingo ante los Seattle Seahawks en el Lumen Field.

"Estoy emocionado por la oportunidad, por liderar a mis compañeros y aportar la energía que requiere esta posición", dijo Minshew durante la semana. "Me encanta el grupo de jugadores que tenemos a nuestro alrededor".

Aunque su actuación en Dallas cambió su papel dentro del equipo, Minshew asegura que su preparación y su manera de trabajar no han cambiado.

LaFleur coincide. El entrenador explicó que Minshew mantiene la misma personalidad y energía que mostraba cuando dirigía la ofensiva del equipo de práctica.

La oportunidad también representa un regreso especial para Minshew al estado de Washington, donde jugó su última temporada universitaria en Washington State durante 2018. Bajo la dirección de Mike Leach, lanzó para 4,779 yardas y 38 touchdowns antes de dar el salto a la NFL.

El intercambio de Brissett ya es oficial

La decisión de nombrar a Minshew como titular también provocó cambios importantes en el resto de la posición.

Este viernes, los Cardenales oficializaron el intercambio de Jacoby Brissett a los Baltimore Ravens. Arizona envió al veterano quarterback junto con una selección de quinta ronda del Draft de 2027 y recibió a cambio una selección de cuarta ronda en 2027 y otra de séptima ronda en 2028.

El gerente general Monti Ossenfort explicó que las conversaciones comenzaron después de que LaFleur decidiera modificar el orden de los quarterbacks y colocar a Brissett en el tercer puesto.

Al mismo tiempo, Baltimore enfrentaba lesiones en la posición, lo que abrió la puerta a una negociación entre ambos equipos.

Ossenfort señaló que el acuerdo se concretó porque representaba una oportunidad favorable para las dos organizaciones.

Brissett había comenzado los primeros ocho partidos de la temporada para Arizona, antes de ser reemplazado por Minshew durante el encuentro en Dallas.

Carson Beck es el siguiente en la lista

Con la salida de Brissett, el novato Carson Beck pasa a ocupar el puesto de segundo quarterback.

Para Beck, seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2026, el cambio significa una mayor participación en los entrenamientos y la posibilidad de ingresar a un partido de temporada regular si el equipo lo necesita.

Ossenfort explicó que la nueva distribución de responsabilidades permitirá que el novato reciba más repeticiones durante las prácticas, algo que resultaba complicado cuando compartía el trabajo con Brissett y Minshew.

LaFleur, por su parte, aclaró que el objetivo inmediato es continuar con su desarrollo y no acelerar su llegada al terreno de juego.

"Las repeticiones en las prácticas son lo primero", explicó el entrenador este viernes.

Beck ha trabajado durante la temporada para estar preparado en caso de recibir una oportunidad. Ahora estará a una jugada de ingresar al encuentro.

Por lo pronto, la atención de los Cardenales está puesta en Seattle y en el primer partido de Minshew como titular de Arizona.