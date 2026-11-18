Se aproxima la segunda oportunidad de Carson Beck como quarterback titular en la NFL, y será en un escenario histórico.
Este domingo, el novato estará encargado de dirigir la ofensiva de los Cardenales en el Arrowhead Stadium, donde Arizona se medirá ante los Kansas City Chiefs.
Para Beck, la oportunidad de enfrentar a Patrick Mahomes llega apenas una semana después de haber disputado su primer partido ante Matthew Stafford, dos quarterbacks a quienes admiraba mientras crecía.
"Es surreal", comentó Beck el miércoles. "Son dos jugadores a quienes admiraba cuando estaba en la preparatoria y en la universidad. Tener la oportunidad de enfrentar a dos de los mejores que han jugado esta posición es increíble".
Pero jugar en un estadio como Arrowhead también presenta sus propios retos, especialmente para un quarterback que apenas disputará su segundo partido en la NFL.
"La comunicación tiene que ser todavía más clara y precisa", explicó Beck. "Desde el entrenador LaFleur hasta mí por los audífonos, y de mí hacia los jugadores en la reunión ofensiva. Tenemos que asegurarnos de que todos estemos en la misma página".
Más allá del escenario y del rival, lo importante será dar otro paso hacia adelante.
En su debut ante Los Ángeles, Beck completó 11 de 18 pases para 108 yardas y sufrió dos intercepciones. Sin embargo, el entrenador Mike LaFleur destacó su tranquilidad, la manera en que dirigió la ofensiva y su capacidad para mantener la compostura incluso cuando las cosas no salieron como esperaba.
Ahora el reto será corregir los errores, aprovechar las oportunidades y continuar desarrollando la química con sus compañeros.
LaFleur señaló que el grupo ofensivo que enfrentó a los Rams prácticamente no había jugado junto, ni siquiera durante la pretemporada. Por eso, cada entrenamiento y cada partido representan una oportunidad para mejorar la comunicación y encontrar mayor continuidad.
Una de las claves podría ser involucrar más a Trey McBride. El ala cerrada terminó el encuentro ante los Rams con cinco recepciones, después de haber registrado al menos siete en cada uno de los primeros nueve partidos de la temporada. Arizona solamente tuvo 34 jugadas ofensivas, lo que limitó las oportunidades de poner el balón en manos de sus jugadores.
Beck reconoció que quiere encontrar más oportunidades para McBride, a quien describió como un jugador que facilita mucho su trabajo por su capacidad para correr rutas, atrapar pases disputados y generar yardas después de la recepción.
A esto se suma la posibilidad de recuperar al centro Hjalte Froholdt, quien continúa avanzando en el protocolo de conmociones cerebrales. Este miércoles, Froholdt participó de manera limitada en la práctica de los Cardenales.
LaFleur destacó la experiencia de Froholdt y lo que podría aportar a la comunicación y operación de la ofensiva, particularmente en un ambiente complicado como el de Kansas City.
Con una semana más de preparación, mayor familiaridad con sus compañeros y la posibilidad de contar con su centro titular, Beck tendrá una nueva oportunidad de demostrar su crecimiento.
El segundo acto está por comenzar.