Pero jugar en un estadio como Arrowhead también presenta sus propios retos, especialmente para un quarterback que apenas disputará su segundo partido en la NFL.

"La comunicación tiene que ser todavía más clara y precisa", explicó Beck. "Desde el entrenador LaFleur hasta mí por los audífonos, y de mí hacia los jugadores en la reunión ofensiva. Tenemos que asegurarnos de que todos estemos en la misma página".

Más allá del escenario y del rival, lo importante será dar otro paso hacia adelante.

En su debut ante Los Ángeles, Beck completó 11 de 18 pases para 108 yardas y sufrió dos intercepciones. Sin embargo, el entrenador Mike LaFleur destacó su tranquilidad, la manera en que dirigió la ofensiva y su capacidad para mantener la compostura incluso cuando las cosas no salieron como esperaba.

Ahora el reto será corregir los errores, aprovechar las oportunidades y continuar desarrollando la química con sus compañeros.

LaFleur señaló que el grupo ofensivo que enfrentó a los Rams prácticamente no había jugado junto, ni siquiera durante la pretemporada. Por eso, cada entrenamiento y cada partido representan una oportunidad para mejorar la comunicación y encontrar mayor continuidad.

Una de las claves podría ser involucrar más a Trey McBride. El ala cerrada terminó el encuentro ante los Rams con cinco recepciones, después de haber registrado al menos siete en cada uno de los primeros nueve partidos de la temporada. Arizona solamente tuvo 34 jugadas ofensivas, lo que limitó las oportunidades de poner el balón en manos de sus jugadores.