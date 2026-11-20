Josh Johnson llegó a los Cardenales hace apenas nueve días, inicialmente para respaldar al novato Carson Beck. Ahora, el veterano de 40 años podría encontrarse al frente de la ofensiva de Arizona este domingo ante los Chiefs de Kansas City.

La posibilidad surgió después de que Beck presentara espasmos en la espalda que le impidieron entrenar el viernes. Aunque el novato todavía no ha sido descartado, el entrenador Mike LaFleur reconoció que el equipo se prepara para la posibilidad de contar con Johnson como titular.

Después de pasar por 15 equipos de la NFL, Johnson conoce bien este tipo de situaciones.

"Es algo familiar. No sé cuánto conocen de mi historia, pero prácticamente ha sido así toda mi vida, sin saber qué puede pasar", comentó Johnson. "Se trata de vivir el momento y estar preparado. He estado en esta situación muchas veces en la NFL, así que diría que siento más emoción que nervios. Estoy muy emocionado por la oportunidad de hacer mi parte para ayudar al equipo a conseguir una victoria".

A lo largo de su carrera, Johnson ha tenido que adaptarse a diferentes equipos, sistemas ofensivos y circunstancias, muchas veces con poco tiempo para prepararse. Son experiencias que considera fundamentales para afrontar este nuevo desafío.

"Mi trabajo es estar siempre listo, sin importar las circunstancias", explicó. "En lugar de concentrarme en lo que no es ideal, me enfoco en eso. Es simplemente el siguiente paso del proceso. Lo aceptas, no luchas contra ello, lo abrazas y sigues adelante".

Una ventaja para Johnson es su relación con el entrenador Mike LaFleur. Ambos trabajaron anteriormente en San Francisco y con los Jets de Nueva York. Esta es su tercera etapa juntos, algo que el quarterback considera fundamental ante el poco tiempo que ha tenido para aprender la ofensiva.

"Me ayuda muchísimo. Entender cómo dirige los partidos es muy importante", explicó Johnson. "Mike es bastante consistente. Siempre he sido un gran admirador suyo como entrenador y como encargado de llamar las jugadas. Conocer lo que quiere hacer, cómo quiere hacerlo, la comunicación y las expectativas, después de haber pasado por eso antes, te da mucha tranquilidad".

LaFleur también expresó su confianza en el veterano.

"Si es Josh, ya he tenido la oportunidad de llamar jugadas para él y fue una muy buena experiencia", comentó el entrenador el viernes.

Además de conocer a LaFleur, Johnson tiene experiencia con el coordinador defensivo de Kansas City, Steve Spagnuolo, con quien coincidió en Nueva York.

"Soy realista. Sé que llevo nueve días aquí y entiendo que no todo va a salir perfecto. Tampoco estoy tratando de salir al campo y ser perfecto. Estoy tratando de jugar un fútbol que nos permita ganar", aseguró Johnson.