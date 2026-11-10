Los Cardenales de Arizona recibieron otra mala noticia este lunes. El receptor Michael Wilson se perderá el resto de la temporada 2026 debido a una fractura en la zona del cuello, según confirmó el entrenador en jefe Mike LaFleur.

Wilson sufrió la lesión en la cuarta jugada del partido del domingo ante los Seahawks de Seattle, pero permaneció en el encuentro.

"Nos dijo que simplemente sentía una molestia en el cuello, pero es un guerrero y no le dio mucha importancia. Después, cuando pasó el efecto de la adrenalina y le hicieron los estudios hoy, fue cuando nos enteramos", explicó LaFleur.

La ausencia de Wilson representa otro golpe para una ofensiva que ya ha perdido a los receptores Kendrick Bourne y Jalen Brooks por lesiones.

Ante las bajas, LaFleur destacó que otros jugadores tendrán la oportunidad de demostrar su capacidad.

"Hay muchas oportunidades para que los jugadores salgan al campo y nos demuestren lo que pueden hacer", señaló el entrenador.