Josh Johnson volverá a liderar la ofensiva de los Cardenales cuando el equipo reciba a los Commanders de Washington este domingo en State Farm Stadium.

El viernes, Mike LaFleur descartó la participación de Carson Beck, quien continúa recuperándose de los espasmos en la espalda que también lo mantuvieron fuera del encuentro ante Kansas City.

La diferencia es que esta vez los Cardenales han tenido una semana completa para prepararse con Johnson al mando de la ofensiva, algo que el veterano no tuvo previo a su primera titularidad con Arizona.

"Definitivamente hay una tranquilidad diferente al poder tener algunas repeticiones, corregir detalles y ver cómo reaccionan los muchachos en tiempo real, en lugar de que esa primera repetición sea el domingo", comentó Johnson.

La semana pasada, Johnson asumió las responsabilidades de quarterback titular prácticamente al cierre de la semana de preparación. Como explicó el receptor Simi Fehoko, la práctica del viernes estuvo enfocada en la zona roja, por lo que Johnson no tuvo la oportunidad de trabajar gran parte del plan de juego que se utilizaría ante los Chiefs.

Una semana completa de entrenamientos permite trabajar en detalles como la sincronización de las rutas, la cadencia del quarterback y la comunicación entre los integrantes de la ofensiva, aspectos que normalmente se desarrollan desde la temporada baja.

Para Johnson, también significa poder concentrarse más en lo que presenta la defensiva rival y menos en recordar los detalles de cada jugada.

Su familiaridad con LaFleur, con quien coincidió durante su etapa con los Jets de Nueva York, ha facilitado el proceso de adaptación.

"Entiendo la intención de las jugadas y lo que está tratando de conseguir", explicó Johnson. "Se trata más de sentirme cómodo con los muchachos que me rodean y que ellos se sientan cómodos conmigo".

Uno de esos jugadores es Trey McBride. Johnson destacó la inteligencia del ala cerrada y su capacidad para interpretar las diferentes coberturas que las defensivas rivales diseñan específicamente para detenerlo.