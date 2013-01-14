Con Broncos fuera, camino despejado para decisión de Cardenales

La derrota de Broncos (y sin duda un entretenido y asombroso partido de postemporada) la noche del sábado contra Baltimore, significa que la temporada ha terminado para Denver y significa que el coordinador ofensivo Mike McCoy ya está disponible para negociar un acuerdo como entrenador en jefe. También parece que los Cardenales estarían en posición de definir su situación con su vacante de entrenador en jefe en algún momento durante esta semana.

Ahora bien, aquí no estamos afirmando que los Cardenales quieren a McCoy por seguro. Pero ninguno de sus candidatos – por lo menos, los conocidos – tienen impedimento al momento para hablar sobre un contrato. El coordinador defensivo de los Cardenales Ray Horton, McCoy y el coordinador ofensivo de los Bengalís Jay Gruden (¿y el coordinador ofensivo de los Acereros, Todd Haley?) Están totalmente disponibles. Mucho se ha comentado que los Cardenales quieren a McCoy, pero eso es más suposición que algo basado en hechos. La semana pasada de cualquier manera estuvo llena de entrevistas, así que nada iba a presentarse la semana pasada a pesar de la situación de McCoy.

Vamos a ver cómo esto se desarrolla. McCoy se ha entrevistado ya con las Águilas y los Osos, así como con los Cardenales. Todos ellos estaban en Denver, así que era de esperarse una segunda entrevista con cualquiera que estuviera en la ciudad. Gruden tuvo por su parte entrevistas con las Águilas y Jaguares. Hay un informe que dice que a los Jaguares les gustaría hablar con McCoy. Horton también se entrevistó con los Bills y los Cafés, aunque esos dos puestos ya han sido cubiertos.