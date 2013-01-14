 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

Con Broncos fuera, camino despejado para decisión de Cardenales

Jan 14, 2013 at 01:52 AM

La derrota de Broncos (y sin duda un entretenido y asombroso partido de postemporada) la noche del sábado contra Baltimore, significa que la temporada ha terminado para Denver y significa que el coordinador ofensivo Mike McCoy ya está disponible para negociar un acuerdo como entrenador en jefe. También parece que los Cardenales estarían en posición de definir su situación con su vacante de entrenador en jefe en algún momento durante esta semana.

Ahora bien, aquí no estamos afirmando que los Cardenales quieren a McCoy por seguro. Pero ninguno de sus candidatos – por lo menos, los conocidos – tienen impedimento al momento para hablar sobre un contrato. El coordinador defensivo de los Cardenales Ray Horton, McCoy y el coordinador ofensivo de los Bengalís Jay Gruden (¿y el coordinador ofensivo de los Acereros, Todd Haley?) Están totalmente disponibles. Mucho se ha comentado que los Cardenales quieren a McCoy, pero eso es más suposición que algo basado en hechos. La semana pasada de cualquier manera estuvo llena de entrevistas, así que nada iba a presentarse la semana pasada a pesar de la situación de McCoy.

Vamos a ver cómo esto se desarrolla. McCoy se ha entrevistado ya con las Águilas y los Osos, así como con los Cardenales. Todos ellos estaban en Denver, así que era de esperarse una segunda entrevista con cualquiera que estuviera en la ciudad. Gruden tuvo por su parte entrevistas con las Águilas y Jaguares. Hay un informe que dice que a los Jaguares les gustaría hablar con McCoy. Horton también se entrevistó con los Bills y los Cafés, aunque esos dos puestos ya han sido cubiertos.

¿Tendrán los Cardenales un entrenador esta semana? Tal vez. El presidente Michael Bidwill ha sostenido a lo largo de todo el proceso que no tiene una fecha definida y no hay ninguna razón para  apresurar este proceso. Pero una vez más, si todos los candidatos pueden ser contratados, tiene sentido que esto avance en los próximos días.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

news

Jeremiyah Love se prepara para llegar en su mejor forma a Training Camp

El corredor novato de los Cardenales ha recurrido a los veteranos James Conner y Tyler Allgeier mientras continúa adaptándose a la NFL

news

Jeremiyah Love cambia el ovoide por una pelota de béisbol en Chase Field

El novato de los Cardenales realizó el primer lanzamiento en Chase Field y dejó una grata impresión en Rodrigo López.

news

El éxito no cambia la mentalidad de Trey McBride

El Pro Bowler de los Cardenales busca mantener la consistencia y seguir mejorando año tras año.

news

Los Cardenales envían a 275 estudiantes de Arizona a Washington D.C. como parte de Civics Matters

Los participantes de Civics Matters Arizona visitarán la capital del país para aprender sobre liderazgo, gobierno y participación cívica.

news

Marvin Harrison Jr. listo para dar el siguiente paso

El receptor de los Cardenales se adapta al sistema de Mike LaFleur mientras trabaja para recuperar su mejor versión física.

news

Rabbit Sigue Evolucionando en su 3er año en la NFL

Hierro Afila Hierro

news

Una videollamada ayudó a traer a Gardner Minshew a Arizona

La conexión entre Minshew y Mike LaFleur comenzó años antes de coincidir con los Cardenales.

news

LaFleur enciende la competencia durante los OTA's

El nuevo entrenador en jefe pone a competir a los Cardenales desde el primer día

news

Arranca la Fase OTA's en el Nido

Cardenales comenzó una nueva etapa de preparación rumbo a la temporada 2026

news

Cardenales Revelan su Calendario 2026

Arizona Ya Conoce su Camino en 2026

news

Cardenales abrirá la temporada 2026 en contra de los Chargers

Los Reencuentros de Mike LaFleur en la Semana 1

news

Chase Bisontis listo para hacer lo que sea necesario

El liniero ofensivo habló sobre su versatilidad, la motivación que le dejó una infancia difícil y su enfoque en ayudar al equipo desde el primer día.

Advertising