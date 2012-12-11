Conclusiones después de Halcones Marinos

Es difícil siquiera encontrar por donde empezar. Ganar en Seattle no es muy común. Pero ¿ver al equipo descarrilarse así? Nadie sabe que sigue. El entrenador Ken Whisenhunt dijo que no ha hablado con nadie acerca de su situación laboral. No parece que se presentará ningún cambio drástico, al menos no tan cerca del final de la temporada, además nadie ha comentado acerca de la situación del entrenador. Mientras tanto, los Cardenales tendrán partidos uno-tras-otro en casa para tratar de conseguir una victoria.

"Como todo mundo está realmente jugando por su orgullo al final del día," dijo el tackle defensivo Darnell Dockett. "Va a tomar mucha camaradería de parte de todos para unificarnos y ganar estos tres últimos partidos."

– Si Kevin Kolb no regresa – y, a juzgar por cómo Kolb habló la semana pasada acerca de su situación, esa parece una posibilidad remota – no hay seguridad de que Whisenhunt cambie de mariscal de campo para el juego contra Leones. Por la forma en la que tanto John Skelton como Ryan Lindley están jugando, ninguno de los dos es una opción obvia.

– Los Cardenales tenían diferencial de más siete en perdidas de balón al inicio del partido. Después de una tarde con ocho perdidas de balón (y solo despojando al rival de uno, la intercepción de Patrick Peterson), los Cardenales se pusieron nuevamente a la par.

– Dockett no inició como parte de su castigo después del incidente al final del partido en Nueva York. Jugó, pero no tanto como normalmente lo hace. Dockett fue acreditado con un par de asistencias y un golpe mariscal de campo. David Carter inició en su lugar.

– Por ningún lado jugaron bien los Cardenales, entretanto Marshawn Lynch consiguió 128 yardas y tres touchdowns en sólo 11 acarreos. Robert Turbin añadió 108 yardas por tierra en 20 acarreos. La defensiva terrestre no ha sido lo suficientemente buena pero conceder 284 yardas por tierra es imposible de superar.

– Los Halcones Marinos lanzaron el balón a lo profundo en cuarta oportunidad y largo al final del partido en más de una ocasión. Dockett dijo que estaba "sorprendido" de que Whisenhunt no se fuera por ahí. "No tengo ningún comentario al respecto, aparte de decir que es nuestro trabajo detenerlos."

– Por la manera en que se desarrolló el partido, no se esperaba que los Cardenales pudieran salir adelante de ninguna manera ¿pero las cosas habrían sido mejores si Skelton se hubiera conectado con Larry Fitzgerald en el primer avance (foto de abajo) en lugar de que aquello se hubiera convertido en una intercepción? Los Cardenales incluso habían tenido éxito en un par jugadas por pase justo antes de eso. Sin embargo se convirtió en una pérdida de balón y ... todos conocemos el resto.