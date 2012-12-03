Conclusiones después de Jets

Es posible que no esté fuera de contexto que la pregunta más interesante de la semana sea quien será el mariscal de campo titular de los Cardenales en Seattle el fin de semana próximo. Seattle nunca ha sido un lugar particularmente fácil donde jugar para ningún mariscal de campo de los Cardenales – ahora vienen a la memoria algunos juegos muy complicados para Kurt Warner – y en los pasados dos años, Max Hall y Kevin Kolb tuvieron problemas para conseguir puntos.

Así que después del domingo, en el que el novato Ryan Lindley tuvo tanta dificultad para producir, ¿el entrenador Ken Whisenhunt volverá a iniciar con él? No hay manera de saber si Kolb estará listo esta semana, pero si no está, Lindley está en medio de seis cuartos de juego que no va a archivar entre sus recuerdos de NFL.

Whisenhunt señaló que había algunas rutas erradas/ajustes de receptores – en una ocasión, parecía que Michael Floyd simplemente desaceleró en una ruta profunda, y el balón terminó sobrevolándolo – pero Lindley reconoció que estuvo en apuros. Tener 10 tres-y-fuera como ofensiva (uno terminó con una intercepción), además de un cuatro-y-fuera luego que los Cardenales no pudieron conseguir un primero y diez en cuarta oportunidad, fue devastador. Cuando pierdes un partido por un solo punto, eso se magnifica mucho más.

"Tenemos que jugar mejor," dijo Lindley. "Yo tengo que jugar mejor."

– No hay necesidad de agotar el tema. Como era de esperarse, había muchos preguntando si es que/cuando Whisenhunt iba a poner a jugar a John Skelton. ¿Sorprendente que no haya hecho el cambio? Supongo que si lo fue. Whisenhunt dijo que se quedó con Lindley porque entendía el plan y lo que debía hacer. Sin embargo, eso tiene que reflejarse en el partido.

– Gran día para Kerry Rhodes. Prometió en el programa radial que conduce -Big Red Rage - "Voy a realizar jugadas, no se preocupen por eso" cuando le preguntaron acerca de su regreso a Nueva York. Era la primera oportunidad de Rhodes para ir en contra de los Jets y el entrenador Rex Ryan, quien le tiró bastante duro después de que Rhodes fue intercambiado. Ver a los Cardenales ganar, gracias a las dos intercepciones de Rhodes y un balón suelto provocado habría sido la narrativa perfecta. Perder le quita el brillo, seguramente, pero uno tiene que pensar que Rhodes lo dejó en claro mientras sigue teniendo una buena temporada. Oficialmente, Rhodes tuvo seis tackleadas y tres pases defendidos también.

– La interceptación de Patrick Peterson fue una asombrosa muestra de atletismo. Dio la impresión de que lo había superado sin duda, sin embargo, no sólo lo mandó al suelo, sino que se quedó con el pase.

– Insólito como pateador Nick Folk de los Jets golpeó el poste vertical de la izquierda y el de la derecha en un par de intentos de gol de campo fallidos. Los Jets no fueron precisamente una potencia ofensiva. Algo de eso se debió a la defensa de los Cardenales, pero algo de eso fue también cuestiones de los Jets.

– El corredor Beanie Wells sólo consiguió 22 yardas en 15 acarreos. No había muchos huecos para él por donde atacar es verdad, pero al verlo correr simplemente no se ve completamente bien de la rodilla, que lo mantuvo limitado en el entrenamiento la semana pasada. No obstante los dos acarrearos en línea recta en tercera y cuarta oportunidad con una yarda por ganar al inicio del partido que los Cardenales no pudieron conseguir hicieron daño. Los Jets tienen una buena defensa, pero la ausencia de un juego terrestre se manifestó cuando el mariscal de campo empezó a batallar. Por otra parte, los Jets consiguieron dar el primer golpe con el juego por tierra, ya que no estaban preocupados por que Lindley pudiera combatirlos.

– El pateador de despeje David Zastudil empató su marca personal con 10 patadas de despeje algo que tiene sentido en este contexto.

– Fue un partido extraño, porque el público de los Jets no estuvo contento con su equipo la mayor parte del partido y lo ponían de manifiesto. Permitirle a Greg McElroy entrar a jugar como mariscal de campo y obtener ese tipo aplausos sólo demuestra que tan poca fe tienen los aficionados en Mark Sánchez. McElroy no hizo nada especial. Pero fue el único mariscal de campo con una trayectoria para touchdown.

– Dan Williams recientemente habló sobre aprovechar de más tiempo de juego si se presentaba la ocasión, y el domingo, tuvo oportunidad contra los Jets jugando mucho con la defensa contra las carrera-primero. El tackle nariz respondió con la cifra más alta del equipo 10 tackleadas.