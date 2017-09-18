 Skip to main content
Advertising

Arizona Cardinals Home: The official source of the latest Cardinals headlines, news, videos, photos, tickets, rosters and game day information

El Resultado Es Suficiente Mientras Cardenales Derrota A Colts

La ofensiva batalló gran parte del partido aunque una remontada de 10 puntos en el cuarto periodo condujo a la victoria 16-13 en tiempo extra

Sep 18, 2017 at 04:48 AM
BeatColtsMAIN.jpg


Tyrann Mathieu (32) safety de Cardenales celebra con sus compañeros su intercepción en tiempo adicional que resultaría en la victoria 16-13 sobre Colts.


INDIANAPOLIS – Hubo varios momentos en que el partido se les pudo escapar de las manos a Cardenales.

Quizá por el inicio lento, el mal juego ofensivo, aquella terrible situación de tercera y 20, o el gol de campo fallido en la última jugada de tiempo regular.

En vez de eso, resultó en una victoria 16-13 en tiempo adicional sobre Colts en el estadio Lucas Oil que parecía improbable durante gran parte del domingo. El safety Tyrann Mathieu generó  la oportunidad en la primera jugada del tiempo adicional, y el pateador Phil Dawson logro reivindicarse de su intento fallido solo unos minutos antes.

Ahora Cardenales tienen marca de 1-1 de cara a su primer partido en casa la próxima semana sin ninguna disculpa que otorgar.

"Tal vez no fue la victoria más bonita," dijo Dawson. "Aunque de alguna manera es algo así como tu cita para el baile de

preparatoria, no importa si ella es bonita, lo importante es que  consigas una."

Durante gran parte del partido, parecía que Cardenales no venían venir la victoria. El entrenador Bruce Arians dijo que no podía explicar el mal inicio, aunque era difícil no ver a una ofensiva plagada de lesiones mostrar signos de debilidad.

Hubo algunas yardas pero no puntos – a excepción de un gol de campo tempranero, otra oportunidad para anotar un touchdown se desperdició cuando Cardenales no lograron convertir en cuarta oportunidad desde la yarda 1 de Indianápolis – hasta el cuarto periodo.

Enfrentando tercera y 20 desde su propia yarda 18, el mariscal de campo Carson Palmer encontró a su receptor Jaron Brown justo después de la marca de primero y 10 para una ganancia de 22 yardas, Cardenales consiguió otras 15 yardas adicionales por una falta personal por golpe tardío sobre el mariscal.

De repente, Cardenales tenía primera oportunidad en la yarda 45 de Colts, aún debajo en el marcador 13-3. En la siguiente jugada, Palmer lanzó su mejor pase del partido, conexión perfecta con J.J. Nelson para touchdown inyectando vida a Cardenales.

"Sentí que era capaz de levantar al equipo," Dijo Nelson, quien tuvo cinco recepciones para 120 yardas.

A pesar de jugar sin los linieros ofensivos D.J. Humphries y Mike Iupati, sin el corredor David Johnson, el ala cerrada Jermaine Gresham y el receptor John Brown, Cardenales sumaron 389 yardas totales. El corredor veterano Chris Johnson terminó convirtiéndose en la arma principal por tierra reemplazando a David Johnson con 44 yardas en 11 acarreos.

Palmer remontó de un mal inicio, incluyendo una incorrecta decisión que terminó en intercepción dejando escapar potencial intento de gol de campo, y terminó lanzando 332 yardas en 19 completos de 36 intentos.

La ofensiva "no es realmente una preocupación," señaló Palmer. "Se trata simplemente de regresar a trabajar.

Obviamente nos gusta tener más productividad, más touchdowns. Aunque realmente no estoy desalentado o preocupado."

Después del primer periodo, Colts estaban arriba 10-0. Después de eso Indianápolis (0-2) logró manejar una serie anotadora más – que les dio un gol de campo – y sumaron solo 96 yardas en nueve posesiones.

"Nuestra actitud cambió," comentó el liniero defensivo Frostee Rucker. "Estábamos buscando que las jugadas vinieran a nosotros en vez de buscarlas. En la mayor parte de la segunda mitad hicimos eso. Fuimos por ellos."

Eso es lo que sucedió al final del tiempo reglamentario. Dawson pateó un gol de campo de 40 yardas para empatar el partido a 13 por bando con 3:28 por jugarse. La defensiva logró contener a Colts dos veces, después de la segunda vez vino la gran atrapa y acarreo de 20 yardas de Brown que preparó el escenario para que Dawson diera el golpe final.

Dawson conectó un intento de 42 yardas, no obstante, Colts solicitaron un tiempo fuera justo antes de la patada. En el segundo intento Dawson jaló el balón ala derecha. Parecía que Dawson había sido golpeado en la jugada, aunque no hubo pañuelo amarillo.

Mathieu rescató a Dawson en la primera jugada del tiempo adicional, el safety logró su primera intercepción de la temporada – y la primera voltereta desde que Justin Bethel realizara el pick 6 en Detroit la semana pasada – y la regresó hasta la yarda 21 de Indianápolis.

"Creo que tuve muchas rutas internas todo el día," dijo Mathieu "Creo que tuve una gran oportunidad con ese balón. Fue una jugada en un momento bastante crítico."

Esta vez, Dawson no falló, el intento fue de 30 yardas.

"Salimos y nos reestablecimos a nosotros mismos," dijo Dawson.

Es un desempeño que no funcionaría muy bien ante un equipo como Dallas, quien visitará el Estadio University of Phoenix el próximo lunes. Sin embargo, Cardenales no están sin victoria, y los puntos con estilo no son importantes cuando no se logra el cometido.

"Nunca diremos que nos disculpen por ganar," dijo Arians.

Cardinals At Colts

Images from the Week 2 game in Indianapolis

LB Markus Golden can't corral Colts QB Jacoby Brissett
1 / 57

LB Markus Golden can't corral Colts QB Jacoby Brissett

Cardinals coach Bruce Arians (left) with Colts coach Chuck Pagano
2 / 57

Cardinals coach Bruce Arians (left) with Colts coach Chuck Pagano

Colts QB Jacoby Brissett
3 / 57

Colts QB Jacoby Brissett

S Budda Baker in warm-ups
4 / 57

S Budda Baker in warm-ups

QB Carson Palmer
5 / 57

QB Carson Palmer

Cardinals K Phil Dawson (left) and Colts K Adam Vinatieri
6 / 57

Cardinals K Phil Dawson (left) and Colts K Adam Vinatieri

A Cardinals fan
7 / 57

A Cardinals fan

Cardinals fan at the game
8 / 57

Cardinals fan at the game

RB Chris Johnson
9 / 57

RB Chris Johnson

Cardinals fans in Indy
10 / 57

Cardinals fans in Indy

WR Larry Fitzgerald can't haul in a touchdown on 4th-and-1
11 / 57

WR Larry Fitzgerald can't haul in a touchdown on 4th-and-1

Pregame huddle
12 / 57

Pregame huddle

Colts QB Jacoby Brissett
13 / 57

Colts QB Jacoby Brissett

QB Carson Palmer is sacked
14 / 57

QB Carson Palmer is sacked

LB Deone Bucannon signs a football
15 / 57

LB Deone Bucannon signs a football

No Title
16 / 57
RB Kerwynn Williams
17 / 57

RB Kerwynn Williams

TE Ifeanyi Momah with a long reception
18 / 57

TE Ifeanyi Momah with a long reception

DT Robert Nkemdiche before the game
19 / 57

DT Robert Nkemdiche before the game

Colts QB Andrew Luck on the sideline
20 / 57

Colts QB Andrew Luck on the sideline

Colts RB Robert Turbin signals first down
21 / 57

Colts RB Robert Turbin signals first down

LB Deone Bucannon signing autographs
22 / 57

LB Deone Bucannon signing autographs

Coach Bruce Arians signs autographs before the game
23 / 57

Coach Bruce Arians signs autographs before the game

Line of scrimmage before the snap
24 / 57

Line of scrimmage before the snap

RB Chris Johnson
25 / 57

RB Chris Johnson

Head coach Bruce Arians
26 / 57

Head coach Bruce Arians

Cornerbacks Justin Bethel (left) and Brandon Williams (right) huddle up
27 / 57

Cornerbacks Justin Bethel (left) and Brandon Williams (right) huddle up

CB Justin Bethel tries to bring down Colts RB Robert Turbin
28 / 57

CB Justin Bethel tries to bring down Colts RB Robert Turbin

QB Carson Palmer under pressure
29 / 57

QB Carson Palmer under pressure

CB Brandon Williams defends the route
30 / 57

CB Brandon Williams defends the route

Colts head coach Chuck Pagano and Cardinals head coach Bruce Arians after the game
31 / 57

Colts head coach Chuck Pagano and Cardinals head coach Bruce Arians after the game

K Phil Dawson with a field goal attempt
32 / 57

K Phil Dawson with a field goal attempt

WR Larry Fitzgerald
33 / 57

WR Larry Fitzgerald

Cardinals try to wrap up Colts RB Frank Gore
34 / 57

Cardinals try to wrap up Colts RB Frank Gore

QB Carson finds a receiver
35 / 57

QB Carson finds a receiver

LB Markus Golden brings pressure on Colts QB Jacoby Brissett
36 / 57

LB Markus Golden brings pressure on Colts QB Jacoby Brissett

WR J.J. Nelson tries to find some room to run after the catch
37 / 57

WR J.J. Nelson tries to find some room to run after the catch

Colts QB Jacoby Brissett checks at the line of scrimmage
38 / 57

Colts QB Jacoby Brissett checks at the line of scrimmage

WR J.J. Nelson
39 / 57

WR J.J. Nelson

QB Carson Palmer directs the offense
40 / 57

QB Carson Palmer directs the offense

WR J.J. Nelson tiptoes on the sideline
41 / 57

WR J.J. Nelson tiptoes on the sideline

Head coach Bruce Arians
42 / 57

Head coach Bruce Arians

QB Carson Palmer throws the ball downfield
43 / 57

QB Carson Palmer throws the ball downfield

RB Kerwynn Williams tries to find a hole to run
44 / 57

RB Kerwynn Williams tries to find a hole to run

WR Kerwynn Williams returns a punt
45 / 57

WR Kerwynn Williams returns a punt

Line of scrimmage before the snap
46 / 57

Line of scrimmage before the snap

QB Carson Palmer reads the defense
47 / 57

QB Carson Palmer reads the defense

T John Wetzel defends the pocket
48 / 57

T John Wetzel defends the pocket

RB Chris Johnson
49 / 57

RB Chris Johnson

WR J.J. Nelson makes a great catch just short of the goal line
50 / 57

WR J.J. Nelson makes a great catch just short of the goal line

QB Carson Palmer
51 / 57

QB Carson Palmer

QB Carson Palmer prepares to throw
52 / 57

QB Carson Palmer prepares to throw

K Phil Dawson celebrates the game-winning field goal
53 / 57

K Phil Dawson celebrates the game-winning field goal

WR Kerwynn Williams returns a punt
54 / 57

WR Kerwynn Williams returns a punt

QB Carson Palmer under pressure from the Colts defense
55 / 57

QB Carson Palmer under pressure from the Colts defense

K Phil Dawson kicks the game-winning field goal
56 / 57

K Phil Dawson kicks the game-winning field goal

K Phil Dawson celebrates the game-winning field goal
57 / 57

K Phil Dawson celebrates the game-winning field goal

Advertising
This Ad will close in 3


This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

news

El éxito no cambia la mentalidad de Trey McBride

El Pro Bowler de los Cardenales busca mantener la consistencia y seguir mejorando año tras año.

news

Los Cardenales envían a 275 estudiantes de Arizona a Washington D.C. como parte de Civics Matters

Los participantes de Civics Matters Arizona visitarán la capital del país para aprender sobre liderazgo, gobierno y participación cívica.

news

Marvin Harrison Jr. listo para dar el siguiente paso

El receptor de los Cardenales se adapta al sistema de Mike LaFleur mientras trabaja para recuperar su mejor versión física.

news

Rabbit Sigue Evolucionando en su 3er año en la NFL

Hierro Afila Hierro

news

Una videollamada ayudó a traer a Gardner Minshew a Arizona

La conexión entre Minshew y Mike LaFleur comenzó años antes de coincidir con los Cardenales.

news

LaFleur enciende la competencia durante los OTA's

El nuevo entrenador en jefe pone a competir a los Cardenales desde el primer día

news

Arranca la Fase OTA's en el Nido

Cardenales comenzó una nueva etapa de preparación rumbo a la temporada 2026

news

Cardenales Revelan su Calendario 2026

Arizona Ya Conoce su Camino en 2026

news

Cardenales abrirá la temporada 2026 en contra de los Chargers

Los Reencuentros de Mike LaFleur en la Semana 1

news

Chase Bisontis listo para hacer lo que sea necesario

El liniero ofensivo habló sobre su versatilidad, la motivación que le dejó una infancia difícil y su enfoque en ayudar al equipo desde el primer día.

news

Novatos con Actitud

El Rookie Class 2026 dejó gratas impresiones en lo que es su Primera Chamba en la NFL

news

Carson Beck llega a los Cardenales listo para aprender y competir

El quarterback habló sobre su mentalidad, su recuperación y el inicio de su carrera profesional en Arizona.

Advertising