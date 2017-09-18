El Resultado Es Suficiente Mientras Cardenales Derrota A Colts

Tyrann Mathieu (32) safety de Cardenales celebra con sus compañeros su intercepción en tiempo adicional que resultaría en la victoria 16-13 sobre Colts.
INDIANAPOLIS – Hubo varios momentos en que el partido se les pudo escapar de las manos a Cardenales.
Quizá por el inicio lento, el mal juego ofensivo, aquella terrible situación de tercera y 20, o el gol de campo fallido en la última jugada de tiempo regular.
En vez de eso, resultó en una victoria 16-13 en tiempo adicional sobre Colts en el estadio Lucas Oil que parecía improbable durante gran parte del domingo. El safety Tyrann Mathieu generó la oportunidad en la primera jugada del tiempo adicional, y el pateador Phil Dawson logro reivindicarse de su intento fallido solo unos minutos antes.
Ahora Cardenales tienen marca de 1-1 de cara a su primer partido en casa la próxima semana sin ninguna disculpa que otorgar.
"Tal vez no fue la victoria más bonita," dijo Dawson. "Aunque de alguna manera es algo así como tu cita para el baile de
preparatoria, no importa si ella es bonita, lo importante es que consigas una."
Durante gran parte del partido, parecía que Cardenales no venían venir la victoria. El entrenador Bruce Arians dijo que no podía explicar el mal inicio, aunque era difícil no ver a una ofensiva plagada de lesiones mostrar signos de debilidad.
Hubo algunas yardas pero no puntos – a excepción de un gol de campo tempranero, otra oportunidad para anotar un touchdown se desperdició cuando Cardenales no lograron convertir en cuarta oportunidad desde la yarda 1 de Indianápolis – hasta el cuarto periodo.
Enfrentando tercera y 20 desde su propia yarda 18, el mariscal de campo Carson Palmer encontró a su receptor Jaron Brown justo después de la marca de primero y 10 para una ganancia de 22 yardas, Cardenales consiguió otras 15 yardas adicionales por una falta personal por golpe tardío sobre el mariscal.
De repente, Cardenales tenía primera oportunidad en la yarda 45 de Colts, aún debajo en el marcador 13-3. En la siguiente jugada, Palmer lanzó su mejor pase del partido, conexión perfecta con J.J. Nelson para touchdown inyectando vida a Cardenales.
"Sentí que era capaz de levantar al equipo," Dijo Nelson, quien tuvo cinco recepciones para 120 yardas.
A pesar de jugar sin los linieros ofensivos D.J. Humphries y Mike Iupati, sin el corredor David Johnson, el ala cerrada Jermaine Gresham y el receptor John Brown, Cardenales sumaron 389 yardas totales. El corredor veterano Chris Johnson terminó convirtiéndose en la arma principal por tierra reemplazando a David Johnson con 44 yardas en 11 acarreos.
Palmer remontó de un mal inicio, incluyendo una incorrecta decisión que terminó en intercepción dejando escapar potencial intento de gol de campo, y terminó lanzando 332 yardas en 19 completos de 36 intentos.
La ofensiva "no es realmente una preocupación," señaló Palmer. "Se trata simplemente de regresar a trabajar.
Obviamente nos gusta tener más productividad, más touchdowns. Aunque realmente no estoy desalentado o preocupado."
Después del primer periodo, Colts estaban arriba 10-0. Después de eso Indianápolis (0-2) logró manejar una serie anotadora más – que les dio un gol de campo – y sumaron solo 96 yardas en nueve posesiones.
"Nuestra actitud cambió," comentó el liniero defensivo Frostee Rucker. "Estábamos buscando que las jugadas vinieran a nosotros en vez de buscarlas. En la mayor parte de la segunda mitad hicimos eso. Fuimos por ellos."
Eso es lo que sucedió al final del tiempo reglamentario. Dawson pateó un gol de campo de 40 yardas para empatar el partido a 13 por bando con 3:28 por jugarse. La defensiva logró contener a Colts dos veces, después de la segunda vez vino la gran atrapa y acarreo de 20 yardas de Brown que preparó el escenario para que Dawson diera el golpe final.
Dawson conectó un intento de 42 yardas, no obstante, Colts solicitaron un tiempo fuera justo antes de la patada. En el segundo intento Dawson jaló el balón ala derecha. Parecía que Dawson había sido golpeado en la jugada, aunque no hubo pañuelo amarillo.
Mathieu rescató a Dawson en la primera jugada del tiempo adicional, el safety logró su primera intercepción de la temporada – y la primera voltereta desde que Justin Bethel realizara el pick 6 en Detroit la semana pasada – y la regresó hasta la yarda 21 de Indianápolis.
"Creo que tuve muchas rutas internas todo el día," dijo Mathieu "Creo que tuve una gran oportunidad con ese balón. Fue una jugada en un momento bastante crítico."
Esta vez, Dawson no falló, el intento fue de 30 yardas.
"Salimos y nos reestablecimos a nosotros mismos," dijo Dawson.
Es un desempeño que no funcionaría muy bien ante un equipo como Dallas, quien visitará el Estadio University of Phoenix el próximo lunes. Sin embargo, Cardenales no están sin victoria, y los puntos con estilo no son importantes cuando no se logra el cometido.
"Nunca diremos que nos disculpen por ganar," dijo Arians.
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