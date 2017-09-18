El Resultado Es Suficiente Mientras Cardenales Derrota A Colts

Obviamente nos gusta tener más productividad, más touchdowns. Aunque realmente no estoy desalentado o preocupado."

Después del primer periodo, Colts estaban arriba 10-0. Después de eso Indianápolis (0-2) logró manejar una serie anotadora más – que les dio un gol de campo – y sumaron solo 96 yardas en nueve posesiones.

"Nuestra actitud cambió," comentó el liniero defensivo Frostee Rucker. "Estábamos buscando que las jugadas vinieran a nosotros en vez de buscarlas. En la mayor parte de la segunda mitad hicimos eso. Fuimos por ellos."

Eso es lo que sucedió al final del tiempo reglamentario. Dawson pateó un gol de campo de 40 yardas para empatar el partido a 13 por bando con 3:28 por jugarse. La defensiva logró contener a Colts dos veces, después de la segunda vez vino la gran atrapa y acarreo de 20 yardas de Brown que preparó el escenario para que Dawson diera el golpe final.

Dawson conectó un intento de 42 yardas, no obstante, Colts solicitaron un tiempo fuera justo antes de la patada. En el segundo intento Dawson jaló el balón ala derecha. Parecía que Dawson había sido golpeado en la jugada, aunque no hubo pañuelo amarillo.

Mathieu rescató a Dawson en la primera jugada del tiempo adicional, el safety logró su primera intercepción de la temporada – y la primera voltereta desde que Justin Bethel realizara el pick 6 en Detroit la semana pasada – y la regresó hasta la yarda 21 de Indianápolis.

"Creo que tuve muchas rutas internas todo el día," dijo Mathieu "Creo que tuve una gran oportunidad con ese balón. Fue una jugada en un momento bastante crítico."

Esta vez, Dawson no falló, el intento fue de 30 yardas.

"Salimos y nos reestablecimos a nosotros mismos," dijo Dawson.

Es un desempeño que no funcionaría muy bien ante un equipo como Dallas, quien visitará el Estadio University of Phoenix el próximo lunes. Sin embargo, Cardenales no están sin victoria, y los puntos con estilo no son importantes cuando no se logra el cometido.