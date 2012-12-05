Permaneciendo Unidos Durante Las Dificultades Ofensivas



El marisca de campo Ryan Lindley (14) y la ofensiva de los Cardenales salen del terreno de juego después de un avance infructuoso durante la derrota contra los Jets.







La idea era entrevistar a Kerry Rhodes sobre su gran partido el domingo, algo de lo que salió bien en el mayormente sombrío partido para los Cardenales.

Pero incluso Rhodes no estaba en esa idea ni en lo más mínimo, dadas las circunstancias.

"Hemos perdido ocho partidos en fila," dijo el safety el lunes, un día después de la derrota 7-6 contra los Jets en Nueva York. "Hablar de mí, no es lo que quiero hacer en este momento."

Sin embargo, Rhodes si hablaría del equipo, haciendo hincapié en que es necesario recordar que están en esto juntos.

"Todos hemos tenido momentos no-tan-gratos, algunos han tenido grandes momentos," dijo Rhodes. "Pero como equipo, uno es sólo tan bueno como lo fue su último partido, su última jugada, su último lo que sea. El domingo fue una derrota para nosotros y no estamos muy bien que digamos ahora."

El enfoque se mantuvo, un día después, sobre como el mariscal de campo novato Ryan Lindley batalló y la decisión del entrenador Ken Whisenhunt de quedarse con él en vez de ir con John Skelton. Lindley completó 10 de 31 pases para 72 yardas.

Whisenhunt reiteró "no ayudamos mucho a Ryan contra los Jets" con diversos problemas en la ofensiva, aparte del mariscal de campo. Cuando le preguntaron sobre el hecho de mantenerse con Lindley a pesar de los recientes comentarios de que iba a sustituir a los jugadores que no estuvieran haciendo su trabajo, Whisenhunt se dirigió nuevamente a la ofensiva en general.

"Como ya dije, no creo que nadie hizo su trabajo lo suficientemente bien a la ofensiva," señaló Whisenhunt. "El mariscal se convierte el punto de enfoque porque es la figura central."

No ha habido ninguna decisión sobre el mariscal de campo que iniciará por los Cardenales este fin de semana en Seattle. Whisenhunt dijo que quería ver el video y discutirlo con su cuerpo de entrenadores. Whisenhunt no pierde la esperanza de que Kevin Kolb pueda regresar en algún momento de su lesión en las costillas, pero todavía parece probable que sea Lindley o Skelton los que tendrán la oportunidad en Seattle contra los Halcones Marinos.

Lindley no apareció en los vestidores durante la sesión con los medios de comunicación el lunes. Skelton dijo que no tenía idea de si él podría regresar a la alineación, a pesar de que claramente le gustaría la oportunidad.

"Cada parte de mi ser quería jugar (contra Jets)," dijo Skelton. "Pero eso tiene que ver con lo que sucede durante la semana también. No es sólo el domingo. Creo que todos en los vestidores quieren jugar. Nadie quiere sentarse en la banca. El ver que las cosas se dieron como se dieron, eso te hace ponerte un poco más ansioso."

Skelton dijo que en ningún momento quiso presionar para jugar el domingo – "En todos los lugares donde he estado, en todos los vestidores desde que era pequeño, eso es un asunto para que los entrenadores decidan, no le corresponde a los jugadores insistir o influir," señaló – además dijo que Whisenhunt llevará la posición de mariscal de campo por la que él considere que es la dirección correcta.

"No creo que (el entrenador) esté lanzando flechas y después dibujando un tiro-al-blanco a su alrededor," dijo Skelton. "Creo que tiene sus razones detrás de todo lo que está haciendo."

Se le preguntó directamente a Whisenhunt si había perdido la confianza en Skelton. "Yo no diría que he perdido confianza en la habilidad de John," dijo Whisenhunt.

A Skelton se le preguntó si pensaba que Whisenhunt había perdido la fe en él.

"Espero que no," dijo Skelton. "Comprendo que perdimos seis (o) siete consecutivamente y decidió hacer un cambio y eso lo entiendo. Espero que no haya nada que yo haya hecho para disuadirlo de regresar conmigo."

Seattle nunca ha sido un lugar fácil para jugar para ningún mariscal de campo de los Cardenales. Una ofensiva dirigida por Kolb logró sólo 10 puntos la temporada pasada, y la defensa de los Halcones Marinos ha mejorado desde entonces. Whisenhunt dijo que los Cardenales – que vienen de conseguir cero-de-15 en tercera oportunidad, y de empatar la marca más baja de la franquicia con cinco primeras oportunidades – están tratando de encontrar algo que funcione en ese lado del balón.

"(El pasado domingo) fue inaceptable, más allá de lo que uno pueda imaginarse, ofensivamente," dijo Whisenhunt.

Defensivamente, los Cardenales tuvieron un buen día en Nueva York. Lo suficientemente bueno para ganar, algo que, podríamos decir, la unidad ha hecho en cada uno de los últimos tres partidos en vano.

Whisenhunt dijo que no ha "detectado" ninguna discordia en la defensiva debido a los problemas ofensivos. Rhodes recordó que sólo sería la naturaleza humana por lo que tales sentimientos podrían surgir, pero nuevamente, el safety veterano estaba manifestando la necesidad de mantenerse unidos.