Sin decisión aún sobre el mariscal de campo para Seattle

El entrenador en jefe Ken Whisenhunt dijo que no ha tomado todavía una decisión sobre quién será su mariscal de campo titular en Seattle. Quiere ver el video del partido contra los Jets junto con su equipo de entrenadores y emplearlo como punto de partida. Cuando regresará Kevin Kolb de su lesión es todavía una incógnita. Cuando le preguntaron que si planeaba tener de regreso a Kolb en algún momento, Whisenhunt dijo: "Eso espero." Aquí está una parte de la sesión de preguntas y respuestas de Whisenhunt con los periodistas acerca de la posición de mariscal de campo y la forma en que jugó Ryan Lindley contra Jets.

P: Usted mencionó después del partido contra Jets que parte del problema era que los receptores no estaban haciendo las lecturas correctas. ¿Eso es debido al tiempo de entrenamiento con Lindley, o es algo que se presentaría de cualquier manera independientemente del mariscal de campo?

R: "No jugamos muy bien contra Jets en la parte de las recepciones. Eso significa disminuir la presión en la cobertura, correr buenas rutas, estar en el sitio adecuado en las rutas. A veces, cuando juegas contra un equipo que presiona como lo Jets lo hacen, tienes que conseguir ajustar con el cambio de jugada o hacer los ajustes correctos en tus rutas y no hicimos un buen trabajo con eso. No ayudamos a Ryan mucho en ese sentido."

P: En el partido contra jets, cinco primeras oportunidades, 0-de-15 en tercera oportunidad, sin embargo, usted citó que cambiar al mariscal de campo no era la mejor oportunidad para ganar el partido. Los aficionados están muy molestos con esa decisión.

R: "Lo entiendo. Pero como he dicho, no ayudamos mucho a Ryan contra los Jets. Había muchas áreas en las que tuvimos problemas. Estamos buscando la combinación correcta para ser eficaces ofensivamente. Hablamos de ello en la banda, hablamos de lo que estaba ocurriendo durante el partido. Fue una combinación de diferentes factores, además del mariscal de campo."

P: Bajo sus propios criterios, hace un par de semanas, usted dijo que mantendría a todos bajo normas estrictas y si no estaban haciendo su trabajo, podría venir el cambio. ¿Está Lindley haciendo su trabajo?

R: "Como ya dije, no creo que nadie hizo su trabajo lo suficientemente bien a la ofensiva contra los jets. El mariscal de campo es el punto de enfoque en este caso. Pero eso es parte de lo que tuvimos que pasar y vamos a evaluar eso."

P: ¿Sabe a dónde se dirige en la posición de mariscal de campo para el futuro?

R: "Tenemos que verlo con los jugadores, comprender por qué tuvimos esas fallas y luego vamos a decidir a partir de ese punto."

Q: ¿Existe alguna posibilidad real de que Kevin Kolb pueda jugar esta semana?

R: "La única manera en que lo sabremos es cuando lo pueda hacer en el entrenamiento. Ha avanzado. Pero hasta que pueda salir y ver que puede hacer esos lanzamientos, entonces sabremos."

P: ¿Va a continuar con Ryan?

R: "Dije que analizaremos el video y vamos a ver cuales jugadores cometieron las fallas. Hay muchísimas cosas que uno ignora desde la perspectiva en la cual todo el mundo está mirando por que no tenemos éxito."

P: ¿Perdió la confianza en John Skelton?

R: "Yo no diría que he perdido la confianza en la capacidad de John."

P: Para dar seguimiento, usted dijo que cruzó por su mente darle juego a él ...

R: "Hablamos de eso en el transcurso del partido. Pero cuando juegas con un equipo que te ofrece una gran cantidad de diversos frentes y la forma como se comunican, en el punto donde uno tiene que hacer ese cambio (de mariscal), ¿uno tiene que entender, que es debido a que el jugador ahí dentro no está jugando bien? Porque vas a perder muchas de las cosas por las que habías pasado en la primera parte del partido en relación a la comprensión de las protecciones y cuales son las señales y cuales son las claves de cambio."

P: Para dar seguimiento hasta ese punto, usted mencionó (después del partido) que Ryan estaba haciendo un buen trabajo con los esquemas. ¿Eso significa que John no estaba haciendo un buen trabajo?

R: "Yo nunca dije eso."

P: ¿John no lo entendió?