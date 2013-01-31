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Suggs por poco se queda en el desierto

Jan 31, 2013 at 02:23 AM

Ahora da la impresión de que sucedió hace una eternidad, de hecho fue unos años antes de que los Cardenales se mudaran a su nuevo estadio y de que el cambio cultural dentro de la organización comenzara a echar raíces. Los Cardenales tenían una selección alta – sexta global – en el draft del 2003, la necesidad de un caza-mariscales y un joven de la localidad que dominó a nivel universitario y quien tenía gran deseo de jugar para el equipo de casa, hacían parecer  lógico que los Cardenales acabaría eligiendo a Terrell Suggs.

No fue así. Los Cardenales en vez de eso realizaron un intercambio con los Santos, la selección de primera ronda de los Santos por dos selecciones de primera ronda (17 y 18) incluso los equipos también intercambiaron a sus respectivas selecciones de segunda ronda. Eso desplazó a los Cardenales más abajo en esa ronda. Al final, los Santos seleccionaron al liniero defensivo Johnathan Sullivan, que resultó un fiasco. Los Cardenales se quedaron con el ala defensiva Calvin Pace y el receptor abierto Bryant Johnson, ambos obtuvieron cierto éxito (aunque una decente temporada 2007 de Pace se tradujo en un gran contrato como agente libre con los Jets.) Por supuesto, el draft de los Cardenales se consolidó ese año cuando, con su opción de segunda ronda, eligieron al receptor abierto Anquan Boldin, quien se desempeñó como jugador de primera ronda desde el inicio.

Mientras tanto, Suggs, quien había logrado 24 capturas en su última temporada con la Universidad Estatal de Arizona, fue elegido en la posición No. 10 por los Cuervos de Baltimore. Algo que resultó bastante bien para él y para los Cuervos, y ahora se encuentra en el Súper Tazón por primera vez. Eso no significa, sin embargo, que el haber estado tan cerca de ser parte de los Cardenales no haga eco todavía.

"Estaba decepcionado porque quería jugar en casa," dijo Suggs durante el día con los medios de comunicación el martes refiriéndose al hecho de que los Cardenales lo dejaron pasar, "pero todo salió mejor para todos."

Suggs comenzó su carrera en la escuela secundaria Chandler High a pocas millas de las instalaciones de los Cardenales, con el tiempo fue transferido a una nueva (y creciente potencia futbolística) la escuela secundaria Chandler Hamilton, donde desempeñó la función tanto de ala  defensiva y como de corredor. Luego se fue a ASU (Universidad Estatal de Arizona) donde fue dominante. Los Cardenales seguían batallando como franquicia contra la percepción alrededor de la liga, pero Suggs quería quedarse justo donde había forjado un nombre por cuenta propia.

El intercambio no surgió de la nada – los rumores del acuerdo con Santos flotaban alrededor un día o dos días antes de que se iniciara el draft – pero sí dejó un impacto a nivel local. Obviamente, en retrospectiva, Pace (o incluso Pace más Johnson) no igualó a Suggs. Por otro lado, nadie se hubiera imaginado ese día que los Cardenales llegarían al Súper Tazón antes que los Cuervos impulsados por Suggs. (Desde el archivo de historias-que-pudieron-haber-sido: Los Cuervos y Suggs perdieron contra los Acereros el Campeonato de la AFC el año que los Cardenales llegaron a la Súper Tazón.)

"Tuvimos indicios de que podrían intentarlo (un intercambio), pero yo estaba pensando que no lo harían," dijo Suggs. "No me sorprendió, como dije antes, era un rumor que podrían hacerlo, así que no me sorprendió con la guardia completamente abajo. Estaba decepcionado cuando lo hicieron, pero como he dicho, eso fue hace 10 años y todo salió mejor."

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