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Una videollamada ayudó a traer a Gardner Minshew a Arizona

La conexión entre Minshew y Mike LaFleur comenzó años antes de coincidir con los Cardenales.

May 28, 2026 at 01:52 PM
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Jesus Quinonez
Arizona Cardinals quarterback Gardner Minshew II (15) during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Tuesday, May 26, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals quarterback Gardner Minshew II (15) during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Tuesday, May 26, 2026 in Tempe, AZ.

Uno nunca sabe. Una frase que refleja lo impredecible que pueden ser las vueltas de la vida. En el caso de Gardner Minshew, una videollamada que realizó hace seis años terminó ayudándolo a llegar a los Cardenales de Arizona.

Todo comenzó antes del Senior Bowl del 2019. Minshew había sido invitado al juego y, buscando llegar lo mejor preparado posible, decidió contactar a uno de los entrenadores del staff, Mike LaFleur, para repasar parte del sistema ofensivo que utilizarían durante la semana.

Lo que parecía ser una conversación rápida terminó extendiéndose por horas.

"No sabía si iba a durar 20 minutos, y al final tuve que decirle a mi esposa que cancelara nuestros planes para cenar porque terminamos hablando como cuatro horas," recordó LaFleur.

Arizona Cardinals Head Coach Mike LaFleur and Arizona Cardinals quarterback Gardner Minshew II (15) during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Monday, May 18, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

Seis años después, ambos vuelven a coincidir, ahora en Arizona. Y según Minshew, esa llamada dejó una impresión importante.

"Eso es algo que incluso les he dicho a los jugadores jóvenes aquí. Uno nunca sabe cuándo esas conexiones pueden volver a aparecer. Por eso es importante construir relaciones y demostrarles a los entrenadores que realmente te importa hacer las cosas bien," explicó Minshew.

Minshew llega al desierto con la misma mentalidad que mostró desde aquella etapa universitaria de hacer todo lo posible por ayudar al equipo a ganar.

Arizona Cardinals quarterback Gardner Minshew II (15) during Phase Three of OTAs at the Dignity Health Training Center on Wednesday, May 27, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals

"Siempre estoy tratando de mejorar y aprender. Al final del día, quiero ser un quarterback que gane en esta liga, jugar a un alto nivel y ayudar al equipo a tener éxito," dijo Minshew.

Ya sea compitiendo en el terreno de juego o ayudando a los quarterbacks más jóvenes del roster, Minshew asegura estar listo para asumir cualquier rol que ayude a los Cardenales a tener éxito en el 2026.

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