Una videollamada ayudó a traer a Gardner Minshew a Arizona

Uno nunca sabe. Una frase que refleja lo impredecible que pueden ser las vueltas de la vida. En el caso de Gardner Minshew, una videollamada que realizó hace seis años terminó ayudándolo a llegar a los Cardenales de Arizona.

Todo comenzó antes del Senior Bowl del 2019. Minshew había sido invitado al juego y, buscando llegar lo mejor preparado posible, decidió contactar a uno de los entrenadores del staff, Mike LaFleur, para repasar parte del sistema ofensivo que utilizarían durante la semana.

Lo que parecía ser una conversación rápida terminó extendiéndose por horas.