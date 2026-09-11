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Cardinals actualizan bajas para enfrentar a Chargers

Mike LaFleur dio a conocer el estado de varios jugadores rumbo a la Semana 1.

Sep 11, 2026 at 11:01 AM
Arizona Cardinals Head Coach Mike LaFleur during practice at the Dignity Health Training Center on Thursday, Sep. 10, 2026 in Tempe, AZ.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals Head Coach Mike LaFleur during practice at the Dignity Health Training Center on Thursday, Sep. 10, 2026 in Tempe, AZ.

Mike LaFleur dio a conocer algunas bajas para los Cardinals de cara al duelo del domingo ante Los Angeles Chargers en SoFi Stadium.

Isaiah Adams no jugará debido a una lesión en la rodilla, por lo que Jon Gaines será el guardia derecho titular. Dadrion "Rabbit" Taylor-Demerson y Garrett Williams también serán baja para el encuentro.

En cuanto a Jeremiyah Love, LaFleur señaló que continúa avanzando favorablemente en su recuperación, pero la decisión sobre su participación se tomará el día del partido.

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