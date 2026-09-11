Cardinals actualizan bajas para enfrentar a Chargers

Mike LaFleur dio a conocer algunas bajas para los Cardinals de cara al duelo del domingo ante Los Angeles Chargers en SoFi Stadium.
Isaiah Adams no jugará debido a una lesión en la rodilla, por lo que Jon Gaines será el guardia derecho titular. Dadrion "Rabbit" Taylor-Demerson y Garrett Williams también serán baja para el encuentro.
En cuanto a Jeremiyah Love, LaFleur señaló que continúa avanzando favorablemente en su recuperación, pero la decisión sobre su participación se tomará el día del partido.