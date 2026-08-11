La Primera Unidad de Cardinals Tendrá Repeticiones Ante Raiders

Después de la buena impresión que dejó la segunda unidad en Canton, Mike LaFleur anunció este martes que tiene la intención de darle al menos un par de repeticiones a la primera unidad este jueves, cuando los Cardinals se enfrenten a los Raiders en el Allegiant Stadium. De acuerdo con la información pública compartida por Las Vegas, todo apunta a que también podríamos ver a algunos de sus titulares en acción.

Klint Kubiak y Mike LaFleur son entrenadores en jefe primerizos en la NFL, y esta semana tendrán una oportunidad importante para poner a prueba parte de lo que han trabajado con sus respectivos equipos durante la Training Camp.

La expectativa es grande, especialmente porque todos queremos ver cómo luce esta ofensiva bajo la nueva identidad que LaFleur ha buscado implementar. Será la primera oportunidad de observar a este grupo con mayor protagonismo y, sobre todo, de ver el debut de Jeremiyah Love en la NFL.

El juego terrestre, sin duda, ha sido uno de los temas que más atención ha recibido durante la temporada baja y Training Camp. Ahora, podremos comenzar a tener una idea más clara de cómo luce ese ataque cuando enfrente a una defensa rival.

Kendrick Bourne también habló con los medios y dejó claro su entusiasmo por tener repeticiones este jueves. El receptor destacó que el grupo está listo para poner a prueba todo el trabajo realizado durante Training Camp.

La posición de quarterback también ha generado mucha expectativa. Carson Beck dejó una muy buena impresión en Canton y su desarrollo luce prometedor, aunque todavía no está claro si el quarterback tendrá participación en esta segunda semana de pretemporada. También está pendiente ver a Gardner Minshew II en acción con este grupo.

Mientras tanto, varios jugadores de la segunda y tercera unidad continúan levantando la mano y aprovechando sus oportunidades. Todavía es difícil determinar con exactitud cuál será el plan de juego, pero la expectativa de ver más de esta ofensiva ha aumentado considerablemente después de lo bien que lució el equipo en el Hall of Fame Game.