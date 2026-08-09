Larry Fitzgerald ya ocupa su lugar entre los inmortale

También hubo espacio para recordar a algunos de los jugadores que ayudaron a moldearlo.

Fitzgerald agradeció a Cris Carter, a quien veía como un ídolo durante su infancia, aunque aprovechó el momento para bromear que siempre tuvo mejores manos que él. Sobre Randy Moss aseguró que no aprendió nada de él dentro del terreno de juego, simplemente porque no había nada que pudiera hacer como "The Freak", pero destacó la generosidad que Moss le mostró cuando Fitzgerald todavía era un adolescente.

En Arizona, Emmitt Smith y Kurt Warner también dejaron una huella.

Fitzgerald recordó cómo Smith estuvo disponible para él desde que llegó a la NFL con apenas 20 años y cómo Warner posteriormente elevó sus estándares de preparación, consistencia y responsabilidad.

Y en una tarde dedicada a reconocer a quienes formaron parte de su historia, Fitzgerald no olvidó a Arizona.

Agradeció a la familia Bidwill, a sus entrenadores, compañeros y a los aficionados que lo acompañaron durante victorias y derrotas.

"Han sido 22 años y contando, Arizona", dijo. "Pasaré el resto de mi vida tratando de devolver todo el cariño que he tenido la fortuna de recibir".

Uno de los momentos más personales llegó al recordar a sus padres, Carol y Larry Sr., quienes fallecieron antes de poder verlo ingresar al Salón de la Fama.

Fitzgerald recordó a su madre como la primera campeona que conoció y a su padre como la base de su familia y el estándar con el que siempre se midió.

Finalmente regresó al lugar donde había comenzado su discurso, sus tres hijos.

A Devin, Apollo y Milo les dejó un mensaje que terminó resumiendo no solamente su discurso, sino también buena parte de la carrera que lo llevó hasta Canton.

"Rodéense de personas que les digan lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar", dijo Fitzgerald.

Y cerró con una última reflexión.

"No busquen la excelencia solamente para ustedes. Ayuden a otros a buscarla también. Esa es la parte de esta historia que más importa. No son los 'likes', no son los seguidores, no es la fama, sino las personas con las que recorres el camino y los valores que mantienes".

Después de 17 temporadas con los Cardinals y más de dos décadas ligado a Arizona, Fitzgerald ahora pertenece oficialmente a otro equipo.