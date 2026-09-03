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Michael Wilson Firma con los Cardenales hasta 2029

El trabajo, la constancia y el crecimiento de Michael Wilson reciben su recompensa con una extensión de tres años y 75 millones de dólares.

Sep 03, 2026 at 12:34 PM
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Irving Villanueva

Michael Wilson es sinónimo de proceso, trabajo y de sacar el mayor provecho de las oportunidades que aparecen en el camino.

El ejemplo más reciente de ello es lo que logró en 2025: 78 recepciones, 1,006 yardas y 7 touchdowns.

En tres temporadas, Michael Wilson ha registrado apenas 4 drops en 255 targets. En 2025, ganó el 65% de sus recepciones disputadas.

Desde mi perspectiva, esto apenas es la punta del iceberg. Lo que hoy vemos es la consecuencia de algo que comenzó a construirse desde su primer año con los Cardinals.

En su temporada de novato tuvo un momento clave. Semana 18 de la temporada 2023. Los Cardinals se metían en territorio hostil para visitar a los Eagles de Nick Sirianni, quienes necesitaban una victoria para asegurar el primer sembrado de la conferencia nacional.

Desde temprano, los locales comenzaron a imponer condiciones. Una falta de comunicación entre Kyler Murray y Michael Wilson terminó en una intercepción que fue regresada hasta las diagonales.

Para un novato, la presión de ese momento pudo haber sido demasiado.

¿Cómo respondió Michael?

Atrapó una conversión de dos puntos y, poco después, consiguió un touchdown en cuarta oportunidad. Con esas dos jugadas, Wilson fue pieza fundamental para que Arizona empatara el encuentro, un partido que los Cardinals terminarían ganando.

Aquel juego fue una muestra temprana del impacto que Michael Wilson podía tener. Desde entonces, ha sabido jugar sus cartas y aprovechar cada oportunidad que se le presenta.

Hoy, su mentalidad y la manera en la que enfrenta la adversidad lo han convertido en uno de los líderes del vestidor. Un líder que, más que hablar, predica con el ejemplo.

Su tocayo y head coach, Mike LaFleur, dejó claro que la extensión de Wilson es un gran día para todos dentro de la organización. Con una sonrisa durante prácticamente toda su conferencia de prensa, LaFleur elogió y resaltó las mejores cualidades de su receptor.

Sabemos de lo que el número 14 es capaz de hacer dentro del campo, pero quienes hemos tenido la oportunidad de convivir e interactuar con él rápidamente nos damos cuenta del tipo de persona que es: amable, educado y positivo.

Pero Mike LaFleur también dejó algo muy claro: no hay que confundir su amabilidad con debilidad.

Michael Wilson es un competidor, y no tiene miedo de demostrarlo cuando pisa el terreno de juego.

Ahora, los Cardinals han decidido apostar por ese jugador a largo plazo. Wilson firmó una extensión de tres años y 75 millones de dólares, con 45 millones garantizados, asegurando la permanencia de uno de los principales playmakers de la ofensiva.

Y hay algo más que vale la pena destacar.

En los últimos dos años, Arizona ha hecho un buen trabajo asegurando la continuidad de varias de las piezas que hoy son fundamentales para su ataque. El resultado es un núcleo ofensivo que seguirá unido durante varias temporadas:

  • Jeremiyah Love: 2030
  • Michael Wilson: 2029
  • Trey McBride: 2029
  • Marvin Harrison Jr.: 2028

La extensión de Michael Wilson no solamente recompensa lo que hizo en 2025. También representa una apuesta por todo lo que ha construido desde que llegó a Arizona.

Porque, al final, los números son el resultado.

El proceso empezó mucho antes.

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