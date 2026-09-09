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Jeremiyah Love regresa a la práctica antes de Semana 1

El running back novato volvió al campo este miércoles tras perderse las últimas semanas por una lesión en el tobillo.

Sep 09, 2026 at 03:36 PM
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during 2026 Training Camp on Monday, Aug. 3, 2026 at State Farm Stadium.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Arizona Cardinals running back Jeremiyah Love (4) during 2026 Training Camp on Monday, Aug. 3, 2026 at State Farm Stadium.

Jeremiyah Love regresó a la práctica este miércoles de cara al arranque de la temporada este domingo ante Los Angeles Chargers.

El running back novato se perdió las últimas semanas después de sufrir una lesión en el tobillo durante el juego de pretemporada ante Las Vegas Raiders. Aunque su regreso representa un paso importante, el entrenador en jefe Mike LaFleur no quiso adelantarse sobre su disponibilidad para la Semana 1.

"El plan es ver cómo luce hoy para determinar hacia dónde vamos de cara al domingo, pero nos sentimos bien", dijo LaFleur.

El entrenador también señaló que Love no tendría limitaciones durante la práctica del miércoles.

"De nuestra parte, no hay ninguna limitación", agregó LaFleur.

Durante la parte del entrenamiento abierta a los medios de comunicación, Love trabajó junto al resto de los running backs en ejercicios individuales y también recibió pases cortos de Jacoby Brissett.

Love había mostrado parte de lo que puede aportar a la ofensiva durante la pretemporada. En su único juego, ante los Raiders en Las Vegas, terminó con 11 acarreos para 58 yardas por tierra, además de tres recepciones para 14 yardas.

Su actuación no sorprendió a Brissett, quien aseguró que Love simplemente trasladó al terreno de juego lo que sus compañeros ya habían visto de él durante las prácticas.

"Practica de la misma manera en la que juega, y eso es lo que quieres", dijo Brissett.

Los Cardinals tendrán dos prácticas más antes de viajar a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers. Aunque LaFleur todavía no confirmó la participación de Love para el domingo, su regreso al campo representa un avance para el jugador seleccionado con la tercera selección global del Draft de 2026.

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