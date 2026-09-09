Jeremiyah Love regresa a la práctica antes de Semana 1

Durante la parte del entrenamiento abierta a los medios de comunicación, Love trabajó junto al resto de los running backs en ejercicios individuales y también recibió pases cortos de Jacoby Brissett.

Love había mostrado parte de lo que puede aportar a la ofensiva durante la pretemporada. En su único juego, ante los Raiders en Las Vegas, terminó con 11 acarreos para 58 yardas por tierra, además de tres recepciones para 14 yardas.

Su actuación no sorprendió a Brissett, quien aseguró que Love simplemente trasladó al terreno de juego lo que sus compañeros ya habían visto de él durante las prácticas.

"Practica de la misma manera en la que juega, y eso es lo que quieres", dijo Brissett.