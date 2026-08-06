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Canton recibe a Larry Fitzgerald y los Cardinals

El Hall of Fame Game da inicio a un fin de semana histórico que culminará con la exaltación de Larry Fitzgerald al Pro Football Hall of Fame.

Aug 06, 2026 at 10:27 AM
Former Arizona Cardinals wide receiver Larry Fitzgerald visits the Pro Football Hall of Fame on Friday, April 17, 2026 in Canton, OH.
Jeremy Chen/Arizona Cardinals
Former Arizona Cardinals wide receiver Larry Fitzgerald visits the Pro Football Hall of Fame on Friday, April 17, 2026 in Canton, OH.

El camino hacia Canton comienza este jueves.

Los Arizona Cardinals inauguran el fin de semana del Salón de la Fama enfrentando a los Carolina Panthers en el Pro Football Hall of Fame Game, un partido que marca el inicio de la temporada 2026 de la NFL y da paso a una celebración histórica que culminará el sábado con la exaltación de Larry Fitzgerald al Pro Football Hall of Fame.

Considerado uno de los mejores receptores abiertos en la historia de la liga, Fitzgerald será reconocido tras una carrera de 17 temporadas, todas con los Cardinals. Terminó con 1,432 recepciones, 17,492 yardas y 121 touchdowns, cifras que lo colocan segundo en la historia de la NFL tanto en recepciones como en yardas por recepción, únicamente detrás de Jerry Rice.

Su legado va mucho más allá de los números. Fitzgerald fue seleccionado al Pro Bowl en 11 ocasiones, integró el Equipo Ideal del Centenario de la NFL, recibió el premio Walter Payton al Hombre del Año en 2016 y estableció récords que reflejan su consistencia y excelencia. Es el líder histórico de la NFL en recepciones con una sola franquicia (1,432), disputó 17 temporadas consecutivas con al menos 50 recepciones y terminó su carrera con un dato que resume perfectamente su estilo de juego: registró más tackleadas (41) que pases soltados (35).

Con su ingreso al Salón de la Fama, Fitzgerald se convertirá en el 16.º integrante con una trayectoria significativa en la organización de los Cardinals en recibir este reconocimiento, uniéndose a leyendas como Kurt Warner, Larry Wilson, Aeneas Williams, Roger Wehrli y Don Coryell.

El fin de semana estará lleno de actividades para celebrar a la Clase 2026. Tras el Hall of Fame Game del jueves, el viernes se llevará a cabo la tradicional Gold Jacket Dinner, donde los nuevos miembros recibirán el emblemático saco dorado. El sábado, las festividades continuarán con el Grand Parade por las calles de Canton, seguido por la Ceremonia de Exaltación, en la que Fitzgerald compartirá este momento con Drew Brees, Roger Craig, Luke Kuechly y Adam Vinatieri. Las celebraciones concluirán el domingo con el Concert for Legends.

Para los Cardinals, el viaje a Canton representa mucho más que el inicio de la pretemporada. Es la oportunidad de rendir homenaje al mejor jugador en la historia de la franquicia mientras comienza una nueva etapa bajo el mando del entrenador en jefe Mike LaFleur. Durante cuatro días, el pasado y el futuro de la organización se encontrarán en el lugar donde nació la NFL.

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