Canton recibe a Larry Fitzgerald y los Cardinals

El camino hacia Canton comienza este jueves.

Los Arizona Cardinals inauguran el fin de semana del Salón de la Fama enfrentando a los Carolina Panthers en el Pro Football Hall of Fame Game, un partido que marca el inicio de la temporada 2026 de la NFL y da paso a una celebración histórica que culminará el sábado con la exaltación de Larry Fitzgerald al Pro Football Hall of Fame.

Considerado uno de los mejores receptores abiertos en la historia de la liga, Fitzgerald será reconocido tras una carrera de 17 temporadas, todas con los Cardinals. Terminó con 1,432 recepciones, 17,492 yardas y 121 touchdowns, cifras que lo colocan segundo en la historia de la NFL tanto en recepciones como en yardas por recepción, únicamente detrás de Jerry Rice.