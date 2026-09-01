Los 53 que Representarán a Cardenales en 2026

Mike LaFleur enfrentó una de sus primeras grandes pruebas como entrenador en jefe: reducir el roster para definir a los 53 jugadores que representarán a los Cardenales en 2026.

Con la pretemporada ya concluida, dos de las posiciones que anticipábamos que generarían mayor debate eran receptor y esquinero.

La productividad por aire dio mucho de qué hablar durante la pretemporada y convirtió la decisión en una tarea complicada. La competencia fue cerrada, pero los veteranos que mejor aprovecharon sus oportunidades fueron Simi Fehoko y Jalen Brooks. Ver sus nombres en la lista final deja muy buenas sensaciones de cara a la temporada.

Al final, Cardenales se quedó con siete receptores:

Marvin Harrison Jr., Michael Wilson, Kendrick Bourne, Devin Duvernay, Reggie Virgil, Simi Fehoko y Jalen Brooks.

La decisión más complicada en esta posición fue dejar fuera a Imhir Smith-Marsette, quien llegó al equipo en enero para aportar profundidad, particularmente en equipos especiales. Por ahora, ese rol le pertenecerá a Devin Duvernay. Smith-Marsette fue firmado para formar parte de la escuadra de práctica.

Harrison Wallace III también se integra a la escuadra de práctica, mientras que Xavier Weaver fue colocado en la lista de reservas lesionados y, debido a su lesión, se perderá toda la temporada 2026.

La otra gran incógnita estaba en la secundaria. La posición de esquinero tenía una competencia intensa y el reciente regreso de Garrett Williams comenzó a acomodar algunas piezas del rompecabezas.

La capacidad de Williams para jugar por dentro como nickel es clave para el equipo y, en última instancia, dejó con pocas opciones al veterano Sean Murphy-Bunting, quien no pudo ganar la competencia por un lugar en el roster y fue cortado por el equipo.

Ante la salida del veterano Mike LaFleur aclaró que de ser necesario Denzel Burke, jugador de segundo año podría jugar por dentro.

Los equineros de Cardenales quedaron definidos y dicho grupo será conformado por:

Denzel Burke, Kei'trel Clark, Garrett Williams, Will Johnson y Max Melton

Otra de las decisiones que sorprendió fue la salida de BJ Ojulari. En su lugar, Eku Leota dejó una buena impresión en el staff de coacheo y, en palabras de Mike LaFleur, el número 54 ganó la competencia.

LaFleur mostró empatía por el proceso que atravesó Ojulari. Sin embargo, reconoció que, por más difícil que haya sido tomar la decisión de dejarlo fuera del roster, esto también forma parte del negocio de la NFL.

Ojulari había enfrentado una importante adversidad después de sufrir una lesión de ligamento cruzado en 2025. Ahora, su lucha por recuperar su mejor versión continuará, pero lo hará con otro equipo.

Con esto dicho ahora así luce el depth chart para la temporada 2025:

Quarterbacks (3)

– Jacoby Brissett

– Gardner Minshew II

– Carson Beck

Running backs (3)

– Jeremiyah Love

– Tyler Allgeier

– Bam Knight

Tight ends (3)

– Trey McBride

– Elijah Higgins

Hunter Long fue una de las adiciones del equipo tras los movimientos de waivers, llegando a Arizona mediante una negociación con los Jaguars.

Su incorporación responde a una necesidad puntual del roster: encontrar profundidad en la posición de ala cerrada, particularmente jugadores que puedan aportar en situaciones de bloqueo, mientras Tip Reiman permanece en la lista de lesionados.

Línea Ofensiva (9)

– Paris Johnson Jr.

– Isaac Seumalo

– Hjalte Froholdt

– Isaiah Adams

– Elijah Wilkinson

– Josh Fryar

– Jon Gaines II

– Hayden Conner

– Jayden Williams

Línea Defensiva (6)

– Darius Robinson

– Walter Nolen III

– Roy Lopez

– Andrew Billings

– Dante Stills

– L.J. Collier

Linebackers externos (5)

– Josh Sweat

– Zaven Collins

– Baron Browning

– Jordan Burch

– Eku Leota

Linebackers internos (4)

– Mack Wilson Sr.

– Cody Simon

– Jack Gibbens

– Karson Sharar

Safetys (5)

– Budda Baker

– Andrew Wingard

– Dadrion "Rabbit" Taylor-Demerson

– Kitan "Bug" Crawford

– Wydett Williams Jr.

Pateador (1)

– Chad Ryland

Pateador de Despeje (1)

– Blake Gillikin

Centro Largo (1)

– Casey Kreiter

tras el recorte, Cardenales firmó a los siguientes jugadores para la escuadra de práctica: