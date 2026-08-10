Los Cardenales retirarán el número 11 de Larry Fitzgerald

Los Arizona Cardinals rendirán un nuevo homenaje a Larry Fitzgerald durante el partido del 25 de octubre ante los Denver Broncos en State Farm Stadium.
Durante una ceremonia de medio tiempo, Fitzgerald será incorporado al Ring of Honor de los Cardinals y su número 11 será retirado oficialmente por la organización.
"Nadie que haya vestido el uniforme de los Cardinals merece más este honor", dijo el propietario del equipo, Michael Bidwill. "Su excelencia dentro del campo solamente fue superada por la manera en la que representó a nuestro equipo y nuestra comunidad fuera de él".
Fitzgerald se convertirá en apenas el sexto jugador en la historia de la franquicia en tener su número retirado, uniéndose a Larry Wilson (8), Pat Tillman (40), Stan Mauldin (77), J.V. Cain (88) y Marshall Goldberg (99). También será el integrante número 20 del Ring of Honor de los Cardinals.
El reconocimiento llegará meses después de que Fitzgerald fuera seleccionado como parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, convirtiéndose en apenas el octavo receptor en ser elegido en su primer año de elegibilidad.
Seleccionado por Arizona con la tercera selección global del Draft de 2004, Fitzgerald pasó sus 17 temporadas en la NFL con los Cardinals y terminó su carrera como líder histórico de la franquicia en partidos jugados (263), recepciones (1,432), yardas por recepción (17,492) y touchdowns (121).
Sus 1,432 recepciones y 17,492 yardas lo colocan en el segundo lugar en la historia de la NFL en ambas categorías, solamente detrás de Jerry Rice. Además, fue seleccionado 11 veces al Pro Bowl y recibió el premio Walter Payton NFL Man of the Year en 2016.
Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó durante la postemporada de 2008, cuando ayudó a los Cardinals a llegar al Super Bowl XLIII. Fitzgerald estableció récords de la NFL con 546 yardas y siete touchdowns por recepción durante esa postemporada, marcas que aún permanecen vigentes.
Ahora, después de ocupar oficialmente su lugar entre los inmortales del futbol americano en Canton, Fitzgerald recibirá uno de los máximos reconocimientos de la franquicia con la que pasó toda su carrera.
A partir del 25 de octubre, ningún otro jugador de los Arizona Cardinals volverá a portar el número 11.