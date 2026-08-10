Los Cardenales retirarán el número 11 de Larry Fitzgerald

Los Arizona Cardinals rendirán un nuevo homenaje a Larry Fitzgerald durante el partido del 25 de octubre ante los Denver Broncos en State Farm Stadium.

Durante una ceremonia de medio tiempo, Fitzgerald será incorporado al Ring of Honor de los Cardinals y su número 11 será retirado oficialmente por la organización.

"Nadie que haya vestido el uniforme de los Cardinals merece más este honor", dijo el propietario del equipo, Michael Bidwill. "Su excelencia dentro del campo solamente fue superada por la manera en la que representó a nuestro equipo y nuestra comunidad fuera de él".

Fitzgerald se convertirá en apenas el sexto jugador en la historia de la franquicia en tener su número retirado, uniéndose a Larry Wilson (8), Pat Tillman (40), Stan Mauldin (77), J.V. Cain (88) y Marshall Goldberg (99). También será el integrante número 20 del Ring of Honor de los Cardinals.