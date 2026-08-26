Los Cardenales aprovechan práctica conjunta ante los Packers

Fue un final que reflejó la manera en la que Arizona respondió después de un comienzo lento.

"No se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas", dijo el receptor Michael Wilson después de la práctica.

Wilson explicó que la ofensiva comenzó a encontrar mayor ritmo cuando la práctica pasó de seguir un guion a reflejar más el estilo de juego de un partido.

"Una vez que entramos a los periodos de mover el balón, que es más como futbol americano real, no sabes cuál será la jugada ni puedes anticipar lo que hará la defensiva", explicó Wilson. "Simplemente tienes que escuchar la jugada, salir y reaccionar. Creo que respondimos muy bien durante esos periodos".

La recepción de Harrison Jr. terminó siendo una de las jugadas más destacadas de la tarde.