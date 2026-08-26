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Los Cardenales aprovechan práctica conjunta ante los Packers

La ofensiva respondió en la recta final con un touchdown de Marvin Harrison Jr. y una conversión de dos puntos de Trey McBride

Aug 26, 2026 at 04:34 PM
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Jesus Quinonez

GREEN BAY, Wisconsin - Los Arizona Cardinals y Green Bay Packers compartieron el campo este miércoles para una práctica en conjunto en el Don Hutson Center, a las afueras de Lambeau Field, que fue aumentando de intensidad y terminó con uno de los mejores momentos del día para la ofensiva de Arizona.

Durante el periodo final, Marvin Harrison Jr. apareció en la esquina de la zona de anotación con una espectacular recepción, logrando mantener ambos pies dentro del campo para el touchdown. En la siguiente jugada, Trey McBride completó la conversión de dos puntos que puso a los Cardinals al frente para cerrar la práctica.

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Fue un final que reflejó la manera en la que Arizona respondió después de un comienzo lento.

"No se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas", dijo el receptor Michael Wilson después de la práctica.

Wilson explicó que la ofensiva comenzó a encontrar mayor ritmo cuando la práctica pasó de seguir un guion a reflejar más el estilo de juego de un partido.

"Una vez que entramos a los periodos de mover el balón, que es más como futbol americano real, no sabes cuál será la jugada ni puedes anticipar lo que hará la defensiva", explicó Wilson. "Simplemente tienes que escuchar la jugada, salir y reaccionar. Creo que respondimos muy bien durante esos periodos".

La recepción de Harrison Jr. terminó siendo una de las jugadas más destacadas de la tarde.

"No hay una jugada que Marv pueda hacer que me sorprenda", dijo Wilson. "Lo he visto hacer todo tipo de recepciones varias veces. Ese es el estándar que él tiene para sí mismo y también el que tenemos en nuestro grupo de receptores".

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La defensiva de Arizona también encontró su ritmo a como fue avanzando la práctica.

Andrew Wingard interceptó a Jordan Love y estuvo cerca de conseguir una segunda intercepción más adelante. Dante Stills consiguió una captura, mientras que Baron Browning, Zaven Collins y Jordan Burch estuvieron entre los jugadores que generaron presión sobre el quarterback de Green Bay.

"Creo que todos hicimos un muy buen trabajo. Sé que Baron llegó, yo llegué, Burch llegó. Todos", dijo Collins. "Es un juego de equipo".

Collins también destacó el trabajo de Walter Nolen en la línea defensiva, particularmente cuando estuvo trabajando en contra de dos jugadores.

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Más allá de lo que sucedió dentro del campo, la práctica también tuvo un componente familiar para ambos equipos. Mike LaFleur estuvo frente al equipo dirigido por su hermano Matt, mientras que Max Melton compartió el campo con su hermano, el receptor de los Packers Bo Melton.

Max habló sobre lo especial que fue tener la oportunidad de competir junto a su hermano.

"Obviamente es mucho más divertido cuando tienes a tu hermano aquí. Verlo hacer jugadas y yo también hacer jugadas es una gran sensación", dijo Melton.

Para los Cardinals, la práctica representó una oportunidad de aprovechar reps competitivos ante otro equipo antes del inicio de la temporada regular.

"No estamos aquí para tratar de ganar la práctica, porque ni siquiera sé qué significa eso", dijo LaFleur. "Hay que ejecutar, dejar que nuestro estilo de juego tome vida y no abandonar nuestros fundamentos solo porque estamos en un ambiente un poco más intenso".

Lo siguiente para los Cardinals será su última prueba de pretemporada, precisamente ante los Packers, esta vez dentro de Lambeau Field.

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